Klusa Sulík nekomentuje. Spolupráca so Sme rodinou? Kollára si už ako šéfa NR SR predstaviť neviem

Šéf Sasky zopakoval, že kongres strany vylúčil zo spolupráce len Smer, ĽS NS a SNS. K spolupráci s ostatnými sa vyjadria až po voľbách.

Sulík o Klusovi a Kollárovi Video Zdroj: TV Pravda/Robert Hüttner

Kollár je niečo ako Danko, predsedom parlamentu by už byť nemal

Bývalý saskár Martin Klus minulý týždeň oznámil, že bude kandidovať za hnutie Sme rodina. Za odklon od jeho materskej to však nepovažuje. „V čase keď predseda parlamentu koordinoval všetky svoje diplomatické aktivity s nami, Richard Sulík tri mesiace pred vojnou vyhlasoval, že Krym bude navždy ruský, ako nám sankcie škodia a ako by sme mali radšej s Rusmi veselo obchodovať,“ povedal Klus v rozhovore pre Pravdu.

Čítajte viac Kollár prežil, prežije aj Sme rodina? Za poklesom preferencií stáli jeho kauzy. Pre Hlas je to zisk, ale aj problém

Na adresu Sulíka viackrát povedal, že je pomstychtivý. Čo si o tom myslí Sulík? „Ja to nebudem robiť, že sa budem vyjadrovať na jeho adresu. Nech si každý urobí svoj obraz sám. Obraz o jeho počínaní za posledné mesiace,“ povedal.

Foto: TASR, Jaroslav Novák Boris Kollár (vľavo) a Richard Sulík Boris Kollár (vľavo) a Richard Sulík

Vie si po troch rokoch v koalícii predstaviť znova spoluprácu so Sme rodinou? „Náš kongres vylúčil z povolebnej koalície tri strany – Smer, ĽS NS, SNS. Žiadnu inú stranu nevylúčil, o všetkom ďalšom sa budeme baviť po voľbách. Samozrejme, ja osobne si niektoré veci viem predstaviť, niektoré si predstaviť neviem, ale toto bude hrať po voľbách,“ uviedol šéf liberálov.

Čítajte viac Klus pre Pravdu: Sme rodina nie je odklon od Sasky. Sulík pred vojnou vyhlasoval, že Krym bude navždy ruský

S Kollárom ako predsedom parlamentu by však problém mal. „Po tom všetkom, čo sa okolo neho udialo, aj po kadejakých kšeftárinách typu prenájom budovy a aj po tom, ako dosť chaoticky viedol parlament. Toto je mimo mojej predstavivosti, že Boris Kollár by viedol parlamentu, to je asi to isté ako Andrej Danko,“ dodal.

Čo vytiahne Matovič? Neviem.

Sulík podľa svojich slov netuší, čo na neho plánuje ešte do volieb vytiahnuť líder hnutia OĽaNO a priatelia Igor Matovič. Ako povedal v diskusnej relácii V politike na ta3, obvinenia z korupcie však dôrazne odmieta. „Som v politike 14 rokov a nemal som žiadnu korupčnú kauzu,“ skonštatoval.

Matovič: Ideálna koalícia? Len OĽaNO Video Treba mať výsledok ako Fico v 2012 a máte pokoj, povedal líder koalície OĽaNO a priatelia. / Zdroj: TV Pravda

Matovič hovorí o už pol roka o tom, že má dokumenty, ktoré usvedčujú Sulíka z korupcie. Sulík na neho podal vo februári trestné oznámenie za ohováranie. Polícia odvtedy podľa jeho slov neurobila vôbec nič. Šéf liberálov nazval Matoviča extrémne pomstychtivým a zákerným človekom. „Dve tretiny svojej energie, možno aj viac, venuje tomu, aby proti niekomu bojoval a niekomu škodil,“ zhodnotil Sulík.

Mimovládky sú dôležité, Uhrík ich chce selektovať

Hnutie Republika má aktuálne v uliciach bilbordy so sloganom „mimovládkam ani cent“. Líder hnutia Milan Uhrík v diskusii tvrdil, že slogan nemysleli tak, že stopnú podporu seniorským organizáciám, kresťanským hnutiam či športovým klubom. Uhrík sa obhajoval tým, že „na bilbord to musíte dať v skrátenej podobe“. Mysleli tým „politické mimovládne organizácie“, ktorým nedajú štátnu podporu, ak bude Republika vo vláde.

Čítajte viac Lídri odhaľujú kandidátky: Republika berie SNS útokom. Danko vzal pod krídla exposlankyňu OĽaNO

Uhrík vraví, že štátne dotácie nemôžu dostávať „dúhové a Sorosove organizácie, ktoré deformujú verejnú mienku“. Ak budú vo vláde, zoznam organizácii, ktoré sú nehodné štátnej podpory, vytvoria Uhríkovi nominanti.

Podľa Sulíka je to útočenie na najnižšie pudy ľudí. Úloha mimovládok je podľa neho významná. „Preto máme v programe zvýšenie tzv. asignácie. Nie sú to dve percentá z dane, ale jedno percento, no nie iba z dane, ale z celého daňového základu. Tam do hry vstupuje aj nezdaniteľné minimum, z ktorého by sa to percento vypočítalo. Keďže to bude asi päťnásobne viac peňazí, chceme tam zahrnúť aj cirkví alebo rôznych ďalších voľnočasových aktivít,“ uviedol.

„Potom nech mimovládky súťažia napríklad s cirkvami alebo športovými zariadeniami o to, kto občanom dá lepšiu ponuku. My jednoznačne vidíme jasný priestor pre mimovládky v našej spoločnosti,“ dodal líder Sasky.