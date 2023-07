Blahová pre Pravdu: Veľké spájanie s Dzurindom či Hegerom padlo na egách lídrov. Sme zlatou strednou cestou

Natália Blahová pôsobila v minulosti v parlamentu za stranu SaS. Po rozkole od liberálov na čele s Ľubomírom Galkom odišla a vstúpila do Demokratickej strany. V minulých voľbách neuspela. Dnes do členovia DS skúšajú v koalícii so Zsoltom Simonom a ďalšími. Aj ona verí, že sa do parlamentu dostanú a že pre ľudí, ktorí nevedia, koho chcú voliť, budú práve oni zlatou strednou cestou. To, že veľké spájanie nevyšlo, vníma ako smutné.

Blahová sa v tejto koalícii cíti pohodlne Video Zdroj: TV Pravda/Ľuboš Pilc

V minulých voľbách ste kandidovali za Demokratickú stranu, neuspeli ste, predtým ste boli v SaS. Čím budú tieto voľby iné, čím uspejete v tejto koalícii?

Táto koalícia pokrýva široké spektrum ľudí. Sú tu zástupcovia rôznych ľudí z rôznych kútov Slovenska a mne je to veľmi sympatické, najmä hodnotovo. Cítim sa v nej dobre, nemusím robiť kompromisy ani s mojím hodnotovým nastavením. Je to proeurópska koalícia, deklaruje pevné ukotvenie v NATO, vykročenie k inakosti a všetky hodnoty týkajúce sa spravodlivosti, protikorupčného étosu, ktorý sa zahádzal v poslednej dobe vecami, ktoré sa mi nepáčia. Myslím si, že to má veľkú nádej. Ľudia majú z týchto volieb pocit, že nevedia, koho idú voliť, že hľadajú cestu menšieho zla. Že hľadajú stranu, s ktorou sa spája čo najmenej negatívneho. S týmto zoskupením sa nič nespája. Sú to ľudia, ktorí majú za sebou príbeh a odbornosť.

Čítajte viac Simon predstavil svoj tím. Na kandidátke má exsaskárov, generála či zamestnanca banky, ktorý odhalil Kaliňáka

Ako budete kampaňovať? Spolu ako koalícia alebo samostatne ako Demokratická strana?

Máme také aj také aktivity. Samozrejme, outdoorové sú tie, ktoré sa odohrajú na námestiach, ale oslovovať budeme aj široké masy na sociálnych sieťach, ktoré sa tam zbiehajú. Kampaň bude rôzna.

Ako vnímate to, že to veľké spájanie, o ktorom sa hovorilo pôvodne so stranami pána Dzurindu alebo pána Hegera, že to nevyšlo?

Vnímam to ako smutné. V mnohých prípadoch bolo uprednostnené osobné ego lídrov na úkor Slovenska, na úkor jeho občanov. Silné spojenie by bolo naozaj vtedy, keby sa všetky menšie strany pospájali. Toto (spojenie piatich strán, pozn. red.) je pre mňa veľký úspech, že sa ľudia bez otáľania pridali do jedného „šíku“. V každom prípade je to obraz dnešnej doby, toto sa Slovensku stalo za posledných 15 – 16 rokov, keď ho tu najprv valcovala oligarchia s politickou mafiou a potom z toho viac-menej vznikol cirkus.

Foto: Pravda, Lubos Pilc predstavenie kandidátky Zsolt Simon Zsolt Simon dnes predstavil svoju kandidátku, na ktorej sú zástupcovia strán Občianski demokrati Slovenska, Demokratická strana, Za regióny a Stranu rómskej koalície.

S vami bol v Demokratickej strane aj Ľubomír Galko, dnes kandiduje za OĽaNO v rámci platformy Slobodní a zodpovední. Ako vnímate, že odišiel do OĽaNO? Mali ste vy nejakú ponuku ísť s ním do OĽaNO?

O interných veciach hovoriť nebudem. Rozprávali sme sa, mne osobne je v tejto koalícii pohodlnejšie a hodnotovo sa tu cítim viac doma. Pán Galko vám určite povie o svojich motívoch, prečo kandiduje za OĽaNO.

V prípade vášho úspechu, s ktorými stranami si predstavujete ideálnu koalíciu?

Asi by som si to predstaviť vedela, ale pri takýchto otázkach som vždy opatrná. Najdôležitejší je volič. Ten rozdá karty, my si môžeme koalíciu namaľovať, ale príde deň po voľbách a vtedy bude jasné, kto bude koalície spájať. Sú to víťazi volieb, ktorí dostanú poverenie od prezidentky. Potom bude čas na tieto úvahy. Ako je vidno z našich hodnotových téz, budú to strany, ktoré budú proeurópske, proatlantické, protikorupčné.

A veríte si na päť percent?

Myslím si, že áno. Je tu tak široké spektrum skupín, ľudí alebo názorov, ktoré vieme osloviť. Možno práve to, že ľudia hľadajú zlatú strednú cestu, tak im môže prísť či týždeň, alebo deň pred voľbami prísť na um, že toto je tá pravá cesta.