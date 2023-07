Bojovníci, obhajcovia hodnôt či cykloaktivista: Bizarné povolania nie sú prekážkou. Kandidovať môžu všetci

Po tom, čo Štátna komisia vyžrebovala a priradila stranám čísla, ktoré im budú v predčasných voľbách patriť, Orosz informoval, že mali zaujímavú debatu aj na margo témy o rôznych bizarných či netradičných zamestnaniach, ktoré kandidáti strán uvádzali.

Problém je skôr etický, než legislatívny. Zmenu zväčša iniciujú strany

Komisia vyhodnocovala každý jeden prípad osobitne a rozhodla sa rešpektovať špecifické údaje o zamestnaní aj na základe rozhodnutia komisií z predošlých volebných období. „Mali sme zaujímavú debatu na túto tému. Netýkalo sa to len kandidačnej listiny OĽaNO a priatelia, ale aj ďalších, kde boli uvedené údaje o zamestnaní, ktoré nie celkom korešpondujú s obvyklým chápaním pojmu zamestnanie,“ povedal Orosz.

Komisia zároveň apelovala na strany, aby do budúcna v tejto oblasti rešpektovali účel a zmysel zákona. Aj preto sformovali pre rezort vnútra podnet, v ktorom mu odporučili úpravu zákona pri uvádzaní zamestnania na kandidátnych listinách politických subjektov.

Podľa zákona 180/2014 o podmienkach výkonu volebného práva musí zoznam kandidátov na kandidačnej listine obsahovať okrem meno, priezviska, titulu či pohlavia aj „zamestnanie, ktoré kandidát vykonáva v čase podania kandidačnej listiny“, pričom nesmie obsahovať žiadne vlastné mená alebo skratky.

Ministerstvo vnútra na margo podnetu pre Pravdu uviedlo, že považuje problém súvisiaci s kolónkou zamestnanie na kandidačnej listine skôr za etický než legislatívny. „V každom prípade zmeny pravidiel v zákone č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva sú spravidla iniciované politickými stranami, takže nie je vylúčené, že po voľbách budú mať politické strany vo svojom vládnom programe aj úpravu týchto pravidiel, ktoré bude potom realizovať ministerstvo vnútra,“ reagoval tlačový odbor rezortu vnútra.

Kandidovať môžu všetci experti, odborníci, bojovníci či zástancovia hodnôt

Uvedenie zamestnania, ktoré bolo vyhodnotené ako sporné, nie sú zákonnou prekážkou pre to, aby niekto mohol kandidovať vo voľbách. „Štátna komisia v nadväznosti na vyššie uvedené nezamietla registráciu žiadneho kandidujúceho subjektu v dôsledku zamestnania uvedeného na kandidátnej listine,“ skonštatoval rezort.

Ani jeden z kandidátov tak nebol vyškrtnutý z kandidátky a kandidovať môže aj „bojovník proti mafii“ Igor Matovič, ktorý ako jeden z mála nemá pridaný ani prívlastok poslanec. Pre Denník N uviedol, že sa pýtal, čo si tam má napísať a „chalani“ mu povedali, že bojovník proti mafii, tak si to tam dal.

Ďalším bojovníkom, tentokrát proti hazardu, je v hnutí Michal Šipoš, ktorý to pochopil tak, že tam každý môže uviesť to, na čom aktuálne pracuje. No Veronika Remišová, ktorá sa do OĽaNO aj so svojou neúspešnou stranou vrátila, je poslankyňa parlamentu „veriaca v silu ideálov“.

Okrem toho sú v OĽaNO občianski aktivisti, „zástanca environmentálnych a kresťanských hodnôt“ Dušan Velič či „expertka na medzinárodné vzťahy a odborná podpora Slovákov žijúcich v zahraničí“ Iveta Galbavá.

Svojich expertov majú aj ďalšie strany. V Progresívnom Slovensku je to „expertka na kultúru“ Zora Jaurov, „expert na zdravotníctvo“ Oskar Dvořák, „bezpečnostný expert“ Jaroslav Spišiak, „odborník na digitalizáciu“ Ján Hargaš či „cykloaktivista“ Adam Sárlos.

V Demokratoch je trojkou „občianska aktivistka“ Andrea Cocherová, desiatkou „expert pre rozvoj inovácií“ Ján Šubák, ďalej je to „dobrovoľník“ Michal Greško, „analytik západného balkánu“ Michal Spevák a ďalší experti. S „expertom komunikácie“ René Parákom či „špecialistom na dodávateľskú kvalitu v automotive“ Tomášom Urminským nezaostáva ani Saska. Matej Galo si u liberálov do kolónky zamestnanie uviedol „dohľad nad dodržiavaním pravidiel“.

Za KDH kandiduje povolaním „exminister školstva“ Ján Horecký alebo„bývalý disident“ František Mikloško. V Hlase majú „odborníka na samosprávu“ Michala Kaliňáka či „odborníka na médiá“ Samuela Migaľa, v Smere je to „expert pri projektoch v sociálnej oblasti“ Michal Stuška či „expertka na verejné obstarávanie, eurofondy a podporu mladých a stredných podnikateľov“ Lucia Veselská.

Hnutie Sme rodina sa pýši „expertkou prípravy platidiel“ Nikolou Verešovou, „samostatnou radkyňou“ Dašou Janotovou, „medicínskou reprezentantkou“ Tatianou Osvaldovou, „expertom pre životné prostredie“ Jánom Mizerákom či „špecialistkou pre výber a nábor“ Saskiou Alexandrou Šviheľovou.