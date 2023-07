O voľbu poštou zo zahraničia požiadalo zatiaľ vyše 20-tisíc ľudí

O voľbu poštou zo zahraničia v septembrových parlamentných voľbách požiadalo aktuálne viac ako 20 000 ľudí, ich počet priebežne rastie. Uviedla to hovorkyňa Ministerstva vnútra (MV) SR Zuzana Eliášová.

Približne tri štvrtiny žiadateľov sú voliči z Českej republiky.

Požiadať o voľbu poštou vo voľbách do Národnej rady SR možno najneskôr do 9. augusta listom alebo elektronicky. Volič musí čakať na hlasovacie materiály, ktoré mu na adresu v cudzine zašle MV najneskôr 21. augusta. „Volebné materiály sa zasielajú voličom spravidla na ďalší pracovný deň po zapísaní do zoznamu voličov poštou,“ uviedla Eliášová.

Pokiaľ volič požiadal elektronicky, od MV dostane obálku na hlasovanie, návratnú obálku a poučenie o spôsobe hlasovania. Hlasovacie lístky si musí stiahnuť z webu MV a vytlačiť sám. Ak požiadal o voľbu poštou písomne, poštou mu prídu okrem obálok aj hlasovacie lístky. Volič musí zaslať volebné materiály späť tak, aby boli doručené najneskôr 29. septembra. Odošle ich na adresu MV, ktorá je uvedená na návratnej obálke.

Ministerstvo vnútra avizovalo, že hlasovacie lístky na voľbu poštou zverejní najneskôr do konca júla. Predčasné parlamentné voľby budú v sobotu 30. septembra. Kandiduje v nich 24 politických strán alebo hnutí a jedna koalícia. Volebná kampaň sa začala 9. júna, končí sa 48-hodinovým volebným moratóriom.