Za Fica veľa nezískate, ale za Dzurindu môžete byť milionári

Ak v stávkovej kancelárii Niké stavíte 1000 eur na víťazstvo Smeru Roberta Fica, a strana vyhrá voľby, môžete si odniesť 1350 eur (znížené o poplatky za tipovanie). Ak by ste rovnakú tisícku stavili na volebné víťazstvo strany Modrí, Most-Híd Mikuláša Dzurindu, mali by ste výhru 3,5 milióna eur. V prvom prípade je pri strane Smer kurz 1:35 a pri strane Modrí je kurz 3500.

Ak by ste stavili na to, že Smer voľby nevyhrá – a uspejete – odnesiete si 2700 eur. Ak by ste tipovali víťazstvo Hlasu, ktorý predtým dlho viedol preferencie, z 1000 eur by ste získali 7500 eur. Víťazstvo Progresívneho Slovenska by pri správnom tipe znamenalo premeniť tisíceurový tip na 3600 eur.

Kurzy sú aktuálne, počas toho, ako sa bude približovať deň volieb, sa môžu podľa situácie meniť.

Môžete si staviť aj na to, či strany získajú aspoň päť percent, ktoré im umožňujú vstúpiť do parlamentu. V tomto prípade stávková kancelária neverí najmä Aliancii a Demokratom, na ktorých je nízky kurz 1,1 percenta. Ešte horšie sú na tom ĽSNS a Modrí – tam kurzy na to, že neprekročia 5 %, kancelária ani nevypísala. Môžete si však zatipovať, či sa tieto strany do parlamentu dostanú – ak áno, tak by ste 1000 eur vjkladu „premenili“ na 15-tisíc eur.

Kurzy Niké na víťaza volieb Smer 1,35 PS 3,60 Hlas 7,15 Republika 15,0 OĽaNO 40,0 KDH 350,0 Sme rodina 350,0 SaS 500,0 SNS 500,0 Demokrati 1500,0 Aliancia 1500,0 ĽSNS 3000,0 Modrí, Most – Híd 3500,0

Stávková spoločnosť Fortuna umožňuje tipovať prvého premiéra s vyslovenou dôverou po predčasných voľbách. Peter Pellegrini, Robert Fico a Michal Šimečka, majú zhodný kurz 2,75. Znamená to, že za tisíc vložených eur by ste dostali 2750 eur. V prípade Sulíka, Kollára či Matoviča, kde je kurz 50, by to bolo až 50-tisíc eur.