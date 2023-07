Smer v prieskume naďalej vedie, nasleduje PS a Hlas. SaS je v ohrození

Podľa posledného prieskumu agentúry Ipsos by v júli voľby vyhral Smer s 19,4 percentami hlasov. Na druhom mieste by sa umiestnilo Progresívne Slovensko s 15,9 percentami. Prvú trojicu uzatvára strana Hlas so 14,9 percenta hlasmi. Strana SaS je v ohrození s rovnými piatimi percentami hlasov.

Prieskum urobila agentúra Ipsos pre Denník N.

Na štvrtom mieste skončila Republika, ktorú by volilo 8,6 percenta ľudí. OĽaNO Igora Matoviča je v ohrození so ziskom 7,1 percenta hlasov, keďže ide do volieb v koalícii so stranami Za ľudí a Kresťanskou úniou. Na vstup do parlamentu potrebujú získať minimálne 7 percent.

Do parlamentu by sa dostal aj Boris Kollár so stranou Sme rodina. Získal by 6,4 percenta hlasov.

Do parlamentu by sa dostalo aj KDH so ziskom 5,9 percenta hlasov. Problém môže mať SaS, ktorá stráca voličov a podľa prieskumu ju podporuje rovných päť percent ľudí.

Čítajte viac Ako zatiaľ zaberá kampaň? PS a SNS pomáha neviditeľnosť. Smer víťazí na východe, Hlas musí zabrať

Strana SNS sa pohybuje na hranici zvoliteľnosti. Demokrati, Maďarské fórum a Modrí/Most-Híd by sa do parlamentu nedostali.

Podľa výsledkov by Smer získal v parlamente 33 kresiel. Progresívne Slovensko 27. Hlas by mal 25 poslaneckých mandátov, Republika 15. Koalícia OĽANO a priatelia, Za ľudí a Kresťanská únia by obsadila 12 kresiel. Hnutie Sme rodina by malo 11 mandátov, KDH desať, SaS deväť a SNS osem.

Čítajte viac Prieskum SANEP pre ta3: Fico na čele, Danko tesne v parlamente, Heger mimo