Remišová sa obula do Sulíka. Podľa tvojej logiky sú Bašternák a Kočner najschopnejší na Slovensku, tvrdí

Predseda liberálov Richard Sulík sa v rozhovore pre portál Refreshervyja­dril, že ak niekto zarába minimálnu mzdu, nemôže za to osud.

„Kebyže ja zarábam minimálku, spravím všetko pre to, aby som zarábal viac. Nie je údel osudu a nariadenie všemohúceho, že budete tak málo zarábať do konca života,“ vyhlásil Sulík.

Svoje presvedčenie spresnil, že sú regióny, kde sa firmám neoplatí ľudí zamestnávať ani za dnešnú ‚minimálku‘. „Otázka je skôr, či je lepšie, aby ľudia stratili prácu a mali ešte menej peňazí, alebo chodili do práce a mali šancu svoje príjmy zvýšiť,“ dodal.

Čítajte viac Ako zatiaľ zaberá kampaň? PS a SNS pomáha neviditeľnosť. Smer víťazí na východe, Hlas musí zabrať

Sulík by niektorým poslancom zobral občiansky aj poslanecký preukaz Video

Sulík však nikde v rozhovore priamo nepovedal, že by ten, kto zarába viac, bol schopnejší no aj tak sa táto myšlienka dostala do titulku rozhovoru.

To zaskočilo šéfku Za ľudí Veroniku Remišovú. „Podľa takejto zvrátenej logiky strany SAS sú najschopnejšími ľuďmi na Slovensku Bašternák, Kočner alebo Kičura so zlatými tehlami! Poznám mnoho schopných, šikovných otcov a matiek rodín, ktorí tvrdo pracujú, no nie sú bohatí na peniaze, ale sú bohatí na rodinu, vzťahy, priateľov, skrátka na obyčajné šťastie,“ ozrejmila na sociálnej sieti Remišová.

Remišová dodala, že pozná mnoho ľudí, ktorí sa venujú charitatívnej činnosti, pomoci druhým, aktivitám v neziskovom sektore a tiež nie sú bohatí. „No ich bohatstvom je empatia, porozumenie a ľudskosť k blížnym. Povedať o nich, že sú menej schopní je na uterák a padák z politiky,“ vyhlásila. Podľa nej „tak, ako Fico robí politiku pre svoju skupinku zlodejov, ktorí dlhé roky okrádali Slovensko a plánujú ho okrádať po voľbách ďalej, Sulík robí politiku pre úzku skupinu najbohatších ľudí, čo dokonca v rozhovore verejne priznáva a uráža väčšinu obyvateľov Slovenska. Takýto prístup považujeme za zničujúci pre súdržnosť krajiny“.