Preferencie Smeru stále rastú, OĽaNO by sa do parlamentu nedostali

Ak by sa parlamentné voľby konali koncom júla, vyhrala by ich strana Smer s 21,5 percentami hlasov. Na druhom mieste by sa umiestnilo Progresívne Slovensko so ziskom 17,1 percenta a tretí by skončila strana Hlas s 12,1 percentami.

Prieskum urobila agentúra Median SK pre RTVS.

Republika by skončila štvrtá, so ziskom 9,7 percenta. Sme rodina by sa umiestnila na piatom mieste so 7,4 percentami. Do parlamentu by sa dostali aj strany SaS, so ziskom 6,5 percenta a KDH s 6,2 percentami hlasov.

Koalícia OĽaNO a priatelia by ostala pred bránami parlamentu so ziskom 5,3 percenta hlasov, keďže ako koalícia strán, potrebujú získať minimálne 7 percent.

Strany SNS (4,2%), Demokrati (3,4%) a Aliancia (2,4%) by sa do parlamentu nedostali.

Agentúra Median SK realizovala prieskum na reprezentatívnej vzorke 1 010 respondentov vo veku 18 a viac rokov v termíne od 21. júla do 26. júla 2023.