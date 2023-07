Čaputová vyzvala Slovákov žijúcich v zahraničí, aby využili možnosť voľby poštou

Prezidentka Zuzana Čaputová vyzvala Slovákov žijúcich v zahraničí, aby sa zúčastnili na septembrových parlamentných voľbách prostredníctvom voľby poštou. O voľbu poštou môžu požiadať ešte do 9. augusta. „Verím, že vám naša krajina stojí za to, aby ste sa na voľbách zúčastnili. Ako občania Slovenska máte úplne legitímne právo zúčastniť sa na voľbách a vaše hlasy sú dôležité pre výsledok volieb a budúcnosť našej krajiny," uviedla prezidentka na sociálnej sieti.

Ministerstvo vnútra (MV) SR zasiela voličom, ktorí požiadali o voľbu poštou zo zahraničia, materiály na hlasovanie v septembrových predčasných parlamentných voľbách. Hlasovacie lístky pre voľbu poštou tiež MV SR zverejnilo na svojej webstránke. O voľbu poštou zo zahraničia dosiaľ požiadalo viac 22-tisíc ľudí. „Každému človeku zapísanému do osobitného zoznamu voličov pre voľbu poštou bude doručená obálka na hlasovanie, návratná obálka a poučenie o spôsobe hlasovania, a to najneskôr do 21. augusta na adresu miesta pobytu v cudzine," vysvetľuje ministerstvo. Upozornilo tiež, že v prípade elektronického podania voličovi hlasovacie lístky nezasielajú, stiahne si ich z webu https://www.minv.sk/?…. Na to, aby boli hlasy započítané, je potrebné, aby boli hlasovacie lístky rezortu vnútra doručné najneskôr v posledný pracovný deň predo dňom konania volieb, čiže 29. septembra, a to do 12:00.