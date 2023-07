Čo zaberá na slovenského voliča? Taktiky, ktoré fungovali aj samoľúbym egomaniakom, hovorí expert

V septembri nás čaká akčná predvolebná kampaň. Myslí si to odborník na marketing Róbert Slovák, podľa ktorého politické strany ešte nevyčerpali všetky svoje zbrane. Niektoré si povolali skúsených marketérov zo zahraničia, ktorých štýl je už teraz v uliciach viditeľný. Čo prinesú do kampane a ktoré prvky by slovenského voliča nezaujali?

Niektoré politické strany si pred voľbami povolali marketérov zo zahraničia, napríklad Mareka Prchala, či Mareka Hanča z tímu Andreja Babiša. Od generála Petra Pavla sa zase na Slovensko vrátili Martin Burgr aj Michal Repa. Vidíte ich rukopis v predvolebnej kampani na Slovensku?

Zdá sa mi zvláštne, ak sú pozývaní na politickú kampaň marketéri zo zahraničia. Na rozdiel od bežných kampaní je celkom náročné sa dostať do hĺbky tak rýchlo pokiaľ niekto žije v inej krajine, napriek tomu, že sme si blízki. Kultúrne rozdiely, a to čím tu žijeme, sú o dosť iné ako v Česku. Myslí si, že úloha pre tých českých marketérov je náročná. Vidieť to potom aj na ich práci.

Asi najintenzívnejšie vnímam rukopis na kampaniach Sasky, ktorá má vizuál aj štýl komunikácie podobný tomu Babišovmu. Prchalov rukopis tam je zrejmý. Kuriózne je, že v Čechách bol Prchala vylúčený z organizácie Art Directors Clubu, ktorá združuje kreatívcov v reklame, pre neetické postupy, ktoré využíval v kampani. Je nešťastné a trošku neštandardné, že na Slovensku sa takýto človek najme u politickej strany, ktorá kedysi ašpirovala na víťazstvo vo voľbách.

Prchal vysvetľoval, že na záverečnú časť kampane, kde Babišovmu tímu vyčítali, že straší voličov bilbordami o vojne, už nemal dosah. Myslíte si však, že sa podobné prvky dostanú aj do predvolebnej kampane u nás?

Nevylučujem to. Ak to bola metóda, ktorá mu zafungovala (pri tých prezidentských voľbách nie až tak), môže sa to objaviť aj v našej kampani. Rozdiel je vidieť aj v tom, kto robil Babišovu kampaň a kto kampaň generála Pavla. Iným tónom komunikujú a aj rukopis je iný. To, akým spôsobom vystupoval český prezident – umiernenosť, slušnosť, bez vyhranených osobných útokov. Zdá sa mi, že je to prenesené v komunikácii Progresívneho Slovenska a pri Demokratoch. Áno, v kampaniach je cítiť ľudí, ktorí za nimi stoja.

Foto: Facebook.com/Róbert Slovák Odborník na politický marketing Róbert Slovák Odborník na politický marketing Róbert Slovák

Môžeme všeobecne povedať, aký typ kampaní sa u nás používa? Čo napríklad z kampaní, povedzme, z USA či Británie by sa u nás neujalo?

Máme inú mentalitu, ako majú Briti alebo Američania. Niektoré postupy a taktiky, ktoré fungovali samoľúbym, do seba zahľadeným, o sebe presvedčeným egomaniakom akými boli a sú Donald Trump alebo Boris Johnson, a to akým spôsobom komunikujú, dokáže vyvolať sympatie aj u nás. Vidíme to napríklad na Matovičovi a jeho kampani, ktorá je postavená na bombastických nápadoch, ktoré sa vymykajú bežným postupom.

Vidíte nejaký zásadný rozdiel v porovnaní s predchádzajúcou kampaňou v roku 2020? Prekvapil vás niektorý prvok terajšej kampane, ktorý predtým absentoval?

Aj v tom čase sa u istej časti politického spektra snažili nájsť nepriateľa, ktorým by nás mohli strašiť. Vtedy bola aktuálnejšia utečenecká kríza, a myslím, že nepriateľ sa hľadal jednoduchšie ako teraz. Dnes vidíme komunikáciu o medveďoch, za nepriateľov skúšali dosadiť aj ľudí z LGBTI+ komunity. Takisto nás rozdeľuje téma Ukrajiny a vojny. V niečom to spektrum hľadá nejakého nepriateľa a snaží sa vyriešiť problémy, ktoré nie až tak existujú. Alebo, ak aj existujú, tak ich politici dokážu nafúknuť tak, aby naháňali body. V tomto je to podobné, ako pri predchádzajúcich voľbách. Akurát dnes sa mi zdá, že témy ľudí netrápia do takej miery alebo nevyvolávajú také obavy a strach, ako tomu bolo v prípade utečeneckej krízy.

Predsa len do volieb zostávajú ešte dva mesiace. Viacerí politici sa vyjadrujú, že toto bude pre nich najdôležitejšia kampaň. Zatiaľ sa navonok javí ako celkom pokojná. Je to ticho pred búrkou?

Politici budú koncentrovať svoje aktivity tesne pred voľbami. Vieme, že sme národ, ktorý sa rozhoduje na poslednú chvíľu. Do toho máme letné prázdniny a dovolenkové obdobie. Myslím si, že toto všetko nahráva tomu, aby kampaň dosiahla svoj peak tesne predtým, ako nastane predvolebné moratórium. V septembri nás čaká ešte akčnejšia kampaň ako ju vnímame teraz. Bude to radosť iná, ako hovorí klasik.

Strany vrazili už desaťtisíce eur do online reklamy na Facebooku aj Google. Myslíte si, že sa im investované peniaze vrátia v prieskumoch preferencií? Všímame si totiž, že aj tie strany, ktoré investujú do reklám veľa, v prieskumoch mierne klesajú.

Kampaň funguje iba vtedy, keď produkt, v tomto prípade politik alebo politická strana, je dobrá a funkčná a dokáže osloviť ľudí. Kampaň je len pomocným nástrojom, k tomu aby posolstvá, ktoré chcú povedať, odovzdal svojim voličom.

Čo sa týka online a digitálnych nástrojov, sú nevyhnutnosťou. Nemôžu stáť samé, musia byť súčasťou mixu aj ostatných médií. Najlepšia alebo najakčnejšia forma sú určite osobné stretnutia a diskusie priamo s ľuďmi v teréne. To sa nedá obsiahnuť, osloviť každého jedného potenciálneho voliča, čiže musí to byť doplnené aj štandardnejšími nástrojmi ako je vonkajšia reklama alebo sociálne siete. Mix takýchto médií môže pohnúť preferenciami, ak teda to, čo prostredníctvom nosičov reklamy politici hovoria, je k veci, uveriteľné a ideálne aj autentické.