Vatra, preteky traktorov, karaoke či Živé sochy. Strany kampaňujú aj na akciách miest a obcí

Politické strany kampaňujú aj cez akcie miest a obcí. Na svojej sociálnej sieti to uviedla nezisková organizácia Transparency International Slovensko (TIS) s tým, že prípad neoficiálneho kampaňovania Smeru a Hlasu na akcii v Liptovskom Mikuláši nie je jediný z prípadov zapojenia sa obecných akcii do predvolebnej kampane.

Najviac, a to 2 000 eur, zaplatili za kampaňovanie na obecnej akcii Kotlebovci – Ľudová strana Naše Slovensko. „Obci Malá Lehota zaplatili za umiestnenie veľkoplošného kampaňového stanu na populárnych pretekoch traktorov Zetor 25 Cup," uvádza TIS s tým, že predseda strany Kotlebovci – ĽSNS Marian Kotleba je pre extrémizmus stále v podmienke, a tak nemôže kandidovať v nadchádzajúcich septembrových voľbách. Starostom obce Malá Lehota je bývalý kandidát ĽSNS do parlamentu Dušan Pacalaj, ktorý však post starostu obhájil ako nezávislý a do parlamentu aktuálne nekandiduje.

Ako organizácia ďalej uviedla, v Banskobystrickom kraji prepožičala obecnú akciu kampani aj obec Šumiac, a to strane Smer, ktorá spolufinancovala miestnu vatru zvrchovanosti. „Údaje z jej transparentného účtu ukazujú, že išlo o sumu 800 eur. Na akcii rečnil aj predseda strany Robert Fico, ktorý spolu so starostkou za Smer vatru aj podpálil," uviedla organizácia TIS a doplnila, že Smer-SD za účasť na vatre platil 250 eur aj v Harichovciach na Spiši.

TIS informovala, že tento týždeň sa na obecnej akcii zúčastnia aj OĽaNO a priatelia. Obci Terchová zaplatili 340 eur za rozloženie stánku na Jánošíkových dňoch. „Viacerým obciam platila za neidentifikovateľné „ostatné náklady“ aj Slovenská národná strana. Táto strana však zjavne dokáže z mestských akcií ťažiť aj zadarmo, ako ukazuje jej zostrih z víkendového festivalu Živé sochy organizovaného mestom Spišská Nová Ves a Košickým samosprávnym krajom," uviedla TIS s tým, že predseda národniarov Andrej Danko rečnil na pódiu s primátorom a kandidátom s číslom 19 na kandidátke SNS Pavlom Bečarikom.