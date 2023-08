Hlas našiel príčinu pádu na tretie miesto: Nespájajte nás s PS ani liberálmi. Mikulec sa o OĽaNO nebojí

Podľa posledného prieskumu Ipsosu pre Pravdu sa Hlas ocitol na treťom mieste. Nie je to prvýkrát, čo prieskumy ukázali, že podpora Hlasu rapídne klesla a prepad sa zatiaľ nezastavil. Podpredseda Hlasu Erik Tomáš preto v relácii ta3 V politike hľadal príčinu a prieskumy spochybňoval. Podľa jeho slov subjektu Petra Pellegriniho škodí, že ho spájajú s Progresívnym Slovenskom (PS) a liberálmi zo Sasky. O tom, či sa priklonia po voľbách k Smeru, špekulovať nechcel. Roman Mikulec sa nebojí, že by sa koalícia OĽaNO a priatelia do parlamentu nedostala.