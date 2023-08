SNS to vyšlo. Spájanie môže Dankovi prinesieť až tretinu voličov, rast národniarov je však limitovaný

Začiatkom roka mala Slovenská národná strana (SNS) podľa prieskumov len niečo vyše troch percent. Dnes národniari na čele s Andrejom Dankom prekročili päťpercentnú hranicu. Čo im pomohlo? Okrem troch rokov mimo parlamentu je dôvodom ich rastu to, čo sa nepodarilo pravici – spájanie. Tri menšie strany môžu Dankovi priniesť až tretinu voličov a zdá sa, že volebné fiasko spred viac ako troch rokov zrejme nezopakuje. Ukazujú to dáta z prieskumu Ipsosu pre Pravdu. Rast preferencií SNS je však limitovaný.

Spoločný postup so Smerom a Hlasom pred voľbami tak úplne, líder Hlasu Peter Pellegrini odmietol svoj postup koordinovať so svojím bývalým šéfom aj so svojím bývalým koaličným partnerom. Danko sa rozhodol na kandidátku pribrať tri menšie strany – Národná koalícia/Nezávislí kandidáti (NK/NEKA), Život a Slovenský patriot.

Spájanie Dankovi prinesie tretinu voličov

Zdá sa, že tento ťah na voličov SNS zabral. Podľa dát z prieskumu agentúry Ipsos pre Pravdu až takmer 28 percent voličov sa v predčasných voľbách chystalo voliť jednu z týchto strán a teraz zvažujú voľbu SNS. Niečo vyše 53 percent voličov toto spájanie v ich voľbe neovplyvnilo a Dankovu stranu by volili aj tak a takmer 19 percent o tomto spájaní nevedelo.

Z tých, čo o spájaní nevedeli, bolo takmer 44 percent vo vekovej hranici od 45 do 54 rokov, najinformovanejší boli respondenti vo veku od 55 do 65 rokov. Najmenej spojenie s inými stranami ovplyvnilo voličov SNS v kategórii nad 66 rokov, kde v obľúbenosti dominuje Smer.

To, že sa SNS spojila s ďalšími stranami, takmer vôbec neovplyvnilo voličov z Bratislava kraja, naopak najviac hlasov si tým získal u najmenej v Košickom kraji. SNS má najväčšiu podporu v Banskobystrickom a Žilinskom kraji – okolo ôsmich až desiatich percent, naopak najnižšiu v Bratislavskom.

Kým pravici spájanie nevyšlo, Danko ním dokázal svojich voličov osloviť. Aj prieskumy ukázali, že okrem voličov Demokratov netúži po spájaní elektorát ani jednej z pravicových strán, ktoré v spájaní figurovali – Modrí, Most-Híd, Maďarské fórum a po spájaní netúžili ani voliči Sasky, KDH či Progresívneho Slovenska (PS).

Danko sa tak vo volebnom modeli dostal z 3,8 percent, ktoré podľa Ipsosu získal v máji na 5,2, ktoré mu agentúra namerala v auguste. Volebné jadro SNS je aktuálne na úrovni 2,4 percenta a široký potenciál národniarov je podľa augustových dát na úrovni takmer 14 percent.

Danko vytvoril dojem, že sa spojili vo vyššom záujme

SNS je podľa riaditeľa agentúry Ipsos Jakub Hankovský dobrým príkladom efektívneho spájania. „Síce ide o integráciu menších strán či politických osobností na kandidátku SNS a nie vytvorenie volebnej koalície, no SNS dokázala vytvoriť dojem, že sa vo vyššom záujme spojili, aby napĺňali ciele a potreby svojich voličov,“ uviedol.

Čítajte viac Dostanú kotlebovci Danka do NR SR? SNS nadväzuje na staré časy extrému. Najväčším rivalom je Uhrík

„V dátach vidíme, že tieto malé strany dokázali priniesť nezanedbateľný počet nových voličov, čo určite stojí za postupným rastom preferencií SNS,“ komentuje. Na rozdiel od pravice, spájanie v prípade SNS bolo pre voliča uveriteľné. „A nové strany považoval za prvok, ktorý skvalitnil kandidátku,“ zhodnotil Hankovský.

Zároveň voličov malých strán nevyrušilo to, že ich favoriti budú na kandidátke SNS. „SNS tiež v čase spájania preferencie atakovalo päťpercentnú hranicu, čo predstavovalo dobrý základ,“ uviedol šéf Ipsosu.

Aj Demokrati či Modrí majú stále slušný široký potenciál (Demokrati 10,2 a Modrí 4,2 percenta), tzn. mnohí ich voľbu zvažujú. „Avšak ani spájanie s preferenčne malými stranami nepresvedčilo kritickú väčšinu ich potenciálu o tom, že by mali byť ich prvou voľbou,“ skonštatoval.

SNS je jednou zo strán, ktorá sa pohybuje tesne okolo hranice zvoliteľnosti, no k piatim percentám sa dostala „odspodu“, teda rástla niekde od úrovne 1,5 percenta v polovici roka 2020 až k hranici potrebnej na to, aby sa dostala do parlamentu.

Foto: Pravda, Eva Štenclová Danko, Huliak, bilbord Líder SNS Andrej Danko má na strednom Slovensku bilboardy so svojím spojencom Rudolfom Huliakom.

Majú národniari našliapnuté na úspech skôr ako napríklad KDH alebo Saska? „Trend tak na prvý pohľad pôsobí, ale KDH aj Saska majú zase iné predpoklady na úspech, či už je to stabilné jadro KDH alebo skutočne vysoký široký potenciál Sasky (vyše 15 percent, pozn. red.),“ okomentoval.

Dankovi však nebudú preferencie stúpať navždy, aj SNS má svoj strop. „Pri SNS sledujeme dlhodobý postupný rast a nepredpokladám, že v najbližších týždňoch by sa mal zastaviť. Rast SNS je ale limitovaný tým, že o podobného voliča sa uchádza aj Smer a Republika a tým sa aktuálne tiež darí držať si svoje pozície,“ uviedol riaditeľ agentúry Ipsos.

KDH sa dnes pohybuje na podobných číslach podpory ako v rovnakom čase pred voľbami v roku 2020, no mimo parlamentu je už dve volebné obdobia, SNS len jedno. „SNS pobyt mimo parlamentu určite preferenčne pomohol,“ dodáva Hankovský.

SNS zažilo s Dankom na čele úspechy aj fiasko Andrej Danko je predsedom Slovenskej národnej strany (SNS) je od roku 2012. Súčasná SNS vznikla v roku 1990 a hlási sa k myšlienkovému odkazu historickej SNS (1871 – 1938). Kým sa šéfom stal Danko, na poste predsedu sa vystriedalo päť šéfov, Ján Slota bol predsedom dvakrát. Líder SNS sa preslávil svojimi brptami, no ukázal sa aj ako schopný politik, keď SNS dostal späť do parlamentu aj do vlády a dokázal sa postaviť šéfovi Smeru Robertovi Ficovi, s ktorým bol vo vláde. Schopnosť zvládnuť Fica dnes Danko prezentuje v predvolebnej kampani ako jeden z jeho najväčších úspechov. Naopak Najväčším fiaskom bolo vypadnutie SNS z parlamentu vo voľbách 2020, kedy SNS získala 3,16 percenta. Po troch rokoch mimo parlamentu sa však dokázal pozviechať a národniari majú po spájaní znova viac ako päť percent.

Krajná pravica, kotlebovci a Taraba… SNS sa dostala nad päť percent

Národniari sa prvýkrát dostal nad päť percent v máji v prieskume Focusu, kde dosiahli 5,1 percenta. Bolo to mesiac potom, čo oznámil spojenie s Tomášom Tarabom, Štefanom a Filipom Kuffovcami a stranou Život – národná strana.

Danko to s Tarabom neskúša prvýkrát. V septembri 2019 podpísali predvolebnú spoluprácu a spísali „Memorandum za život a vlasť“. Taraba však vtedy svoje spojenectvo s Dankom prehodnotil a uprednostnil spojenie s kotlebovcami. Áno mu povedal až na druhýkrát pred tohtoročnými predčasnými voľbami. Spoluprácu zrejme tentoraz riskol kvôli perspektívnejším vyhliadkam.

Spolu s Tarabom prešli do SNS aj ďalší členovia strany Život – Peter Molda a Miroslav Vetrík. Všetci kandidovali v minulých voľbách za ĽS NS. Na kandidátke SNS je šéf Slovenského patriota a bývalý sudca Miroslav Radačovký (kandiduje z miesta č. 100) spolu s niekoľkými ďalšími členmi. Spoluprácu oznámili začiatkom mája.

Čítajte viac Naoko uhladení, po voľbách hrozba? Uhrík poslal Kotlebu do záhrobia. Namiesto tričiek majú obleky, no myslenie nezmenili

No a treťou stranou, s ktorou Danko oznámil koncom mája spoluprácu, je NK/NEKA. Jej šéfom je Rudolf Huliak, starosta obce Očová a funkcionár poľovníckej komory, ktorý sa stal Dankovou „stopäťdesiatkou“. Jeho strana pritom ešte pred voľbami do Európskeho parlamentu hlásala, že chce byť alternatívou pre všetkých „sklamaných a oklamaných voličov Smeru, SNS, ĽS NS, Sme rodina či KDH“. S SNS Huliak spolupracoval už v spojených voľbách, preto tá predvolebná bola len otázkou času.

Najväčšími rivalmi v súboji o hlasy voličov sú pre SNS Smer a hnutie Republika „To sa odzrkadľuje aj na ich verejnom vystupovaní, avšak s rôznym efektom. Zatiaľ čo Smer berie Republika ako svojho prirodzeného spojenca a prakticky jedinú možnosť, ako sa dostať po voľbách k moci, SNS berú uhríkovci ako priame ohrozenie a značne sa voči nej vymedzujú. Prítomnosť SNS v parlamente by možno uľahčila vznik národno-konzervatívnej vlády, na druhej strane však umožňuje viacero vládnych kombinácií, v ktorých by Smer a SNS mohli Republiku obísť,“ povedal pred časom analytik spoločnosti NMS Market Research Mikuláš Hanes.