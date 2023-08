Pražské metro zaplavila reklama na predčasné voľby. Kampaň mladých Slovákov zaujala v USA, Kanade aj v Nemecku

Dávame do pozornosti Profily všetkých 25 strán a ich kompletné kandidátky

Stojíte za kampaňou v pražskom metre, ktorá vyzýva Slovákov, aby využili možnosť voliť poštou. Končí sa metrom alebo ju rozšírite ďalej?

Kampaň zameraná na pražské metro bola úvodnou fázou celej kampane a zameriavala sa na offline priestor predovšetkým v Prahe. Čo sa offline kampane v súvislosti s voľbou poštou týka, tak tá bola zameraná len na pražské metro. Teraz sa zameriavame na online priestor cez reklamy na internete. S offline kampane budeme v určitom rozsahu pracovať zasa pred septembrovými voľbami.

O pomoc s propagáciou volieb ste požiadali aj prevádzky po celom svete, kde by ste mohli umiestniť plagát o voľbách poštou. Budete sa angažovať aj mimo Česka?

Vytvorili sme formulár, cez ktorý sa môžu podniky v zahraničí prihlásiť a my potom pošleme bannery podobné tým v metre, no upravené pre podniky. Oni si ich potom môžu vyvesiť a motivovať ľudí, aby sa zapojili do voľby poštou. Do tejto kampane sa nám do soboty 5. augusta prihlásili desiatky prevádzok po celom svete. O tých konkrétnych výsledkoch budeme neskôr informovať na sociálnych sieťach.

Môžete prezradiť, z ktorých končín sveta sa vám ozvali?

Môžem povedať, že viacero ich bolo v Českej republike. Tam sme sa dokonca spojili s jednou neziskovou organizáciou, ktorá nám sľúbila, že ich skúsi rozdistribuovať asi po 50 miestach. Zároveň sa nám ozývajú ľudia z celého sveta – USA, Kanada, Nemecko – s tým, že majú priestory, do ktorých to vedia umiestniť.

Aké máte reakcie od slovenských voličov v zahraničí?

S kampaňou sme mali dva ciele. Ten prvý bol priamo cez link volbapostou.sk dostať čo najviac ľudí na stránku ministerstva vnútra, aby sa mohli zaregistrovať. Cez link sa dostalo na stránku ministerstva vnútra niekoľko tisíc ľudí. Už toto pokladáme za relatívne úspešné. Druhým cieľom bolo vzbudiť určitú popularitu okolo toho. Tým, že sme umiestnili do pražského metra reklamu po slovensky, tak sa to stalo virálnym na sociálnych sieťach, kde to videli státisíce ľudí. Využili sme offline reklamu na to, aby sme voľbe poštou urobili reklamu aj v online priestore. Ona sa potom už šírila organicky.

Poukázal by som ešte na jednu vec. Link volbapostou.sk nie je oficiálny štátny link, pretože štát ho z nejakého dôvodu nekúpil. Museli sme ho kúpiť my a presmerovať na stránku ministerstva vnútra. Je to z jednej strany smutné, že sa nie je možné dostať na stránku ministerstva vnútra jednoducho z využitím priamo nejakého štátneho linku, ktorý by štát promoval, ale musia to takto robiť neziskové organizácie. Na druhej strane sme radi, že je možnosť vôbec voliť poštou zo zahraničia.

Na požiadanie o voľbu poštou zostávajú posledné dni. Záujem o voľbu poštou zo zahraničia rastie od volieb k voľbám. Kým v roku 2006 volilo zo zahraničia 3427 voličov, v roku 2020 takmer 49-tisíc. Iniciatíva Srdcom doma očakáva, že voľbou poštou využije v predčasných voľbách 100-tisíc ľudí. Nie je to podľa vás prehnaný odhad?

V našej organizácie sme takéto odhady nerobili. Budeme veľmi radi, keď sa podarí prekonať číslo z minulých rokov, a zatiaľ pevne verím, že by sa to podariť mohlo. Bude dôležité až do 9. augusta pripomínať ľuďom žijúcim v zahraničí, že voľba poštou tu je, a je to jediný spôsob, akým sa dá voliť zo zahraničia. Niektorí si myslia, že je možné voliť na veľvyslanectvách, ale to nejde. Nie je možné ani voliť na Slovensku, ak tu už niekto nemá trvalý pobyt. Treba prízvukovať, že voľba poštou je jediný spôsob, ako sa dá voliť zo zahraničia. Som presvedčený o tom, že ak budeme toto robiť, tak môžeme to číslo navýšiť čo najviac. Konkrétne čísla a odhady by som nerobil.

Zmenili posledné voľby a posledné vlády vnímanie voličov v zahraničí o tom, aké dôležité sú voliť aj poštou?

Obávam sa, že v spoločnosti vzrástla frustrácia z nielen volieb, ale z politiky ako takej. Mnoho ľudí stráca nádej, že táto krajina sa niekedy môže zmysluplne posunúť. Bohužiaľ, sa to z môjho pohľadu, týka ľudí naprieč celou spoločnosťou. Je to niečo na čom by sme si ako spoločnosť teraz mali dať záležať. Tým myslím uvedomiť si, že politika nemusí byť vždy dokonalá a politici nemusia vždy spĺňať naše absolútne dokonalé predstavy. Neísť voliť môže znamenať voliť stranu, s ktorou nesúhlasím úplne. Preto som presvedčený, že zapojiť preto som presvedčený, že zapojiť sa do volieb a dať hlas strane, s ktorou možno nesúhlasím na 100 %, ale zhodnem sa s ňou možno najviac zo všetkých strán, ktoré tam sú, je oveľa lepšie ako neísť voliť vôbec.

Pred každými voľbami sa zvykne hovoriť, že nás čakajú doteraz najdôležitejšie voľby. Vnímate to tak pri týchto voľbách?

Som presvedčený, že každé voľby sú dôležité. To, čo je podľa mňa pri voľbách celkovo dôležité je, aby sa nestalo (nechcem to zjednodušovať), že niektorí z tých „politických táborov“, rezignuje na voľbu do takej miery, že povolebný výsledok nebude reprezentovať zloženie spoločnosti. To je viac-menej jedno, ktorej skupiny v rámci spoločnosti sa to týka, no ak by sa toto stalo, tak potom sa môže stať, že táto krajina bude spravovaná spôsobom, ktorý nebude reflektovať na názory spoločnosti. To je podľa mňa nebezpečné. Ak by sme sa na voľby vykašľali, tak za nás budú rozhodovať ľudia, ktorých by sme za nás za iných okolností nikdy nenechali rozhodovať.

Predvolebná kampaň sa pomaly blíži k svojej aktívnejšie fáze, vidieť to aj na sociálnych sieťach, v uliciach je čoraz viac bilboardov, strany organizujú mítingy. Aký pohľad máte na to, čo sme videli doteraz?

V predvolebnej kampani je mi ľúto jednu vec. Pozrime sa na to, čo sa deje v krajinách okolo nás, napríklad v Poľsku. Zopár desiatok rokov bolo ďaleko za nami a dnes je v mnohých oblastiach ďaleko pred nami. Namiesto toho, aby sa politické strany v kampani zameriavali na to, že sa budú snažiť priniesť zmysluplné riešenia, ktoré krajinu môžu posunúť vpred, a kampaň bude o reformách, a budeme sa rozprávať o tom, akým spôsobom reformy spraviť, na ktoré oblasti sa zamerať, aby krajina mohla rásť, tak je to o tom, že politici sa snažia vyrábať strašiakov z vecí ako medvede a registrované partnerstvá.

Tým nechcem povedať, že politici sa nemôžu venovať ničomu inému než tomu, akým spôsobom sa zamerať na to, aby krajina rástla. Ak sa tu chceme mať lepšie, tak toto musí byť tá priorita. Zamerať sa na to, že táto krajina prinášať reformy, že sa bude rozvíjať, že sa budeme približovať krajinám, do ktorých ľudia odtiaľto utekajú. Máme percentuálne najväčšie zastúpenie študentov, ktorí odchádzajú študovať do druhých krajín spomedzi krajín OECD. To číslo hrozné. Namiesto toho, aby sme sa rozprávali o tom, ako zlepšiť slovenské školstvo, tak sa doťahujeme na veciach, ktoré nehovorím, že pre niektorých ľudí nie sú dôležité, no v porovnaní s týmto, sú to maličkosti.

Ako vnímate propagáciu voľby poštou v kampani politických strán? Cielia na Slovákov v zahraničí alebo to úplne odignorovali?

Musím sa priznať, že som to pri drvivej väčšine asi ani vôbec nepostrehol. Viem, že to spomínajú na sociálnych sieťach, ale mám pocit, akoby sa strany nesnažili vyťažiť potenciál, ktorý tam teoreticky môže byť.

Jedna vec sú voľby, druhá návrat ľudí, ktorí odišli do zahraničia za lepšími podmienkami, späť na Slovensko. Rezonuje kampaňou návrat talentov zo zahraničia?

Do veľkej miery to uvidíme ešte v septembri. To, čo je teraz dôležité je čo najviac navýšiť počet ľudí, ktorí budú voliť poštou, keďže sa blíži konečný dátum na registráciu. Na toto som zvedavý, čo sa bude diať v septembri. Zatiaľ vnímam, že niektoré strany chodia napríklad aj do Prahy, kde sa s ľuďmi snažia diskutovať alebo pripravujú nejaké stretnutia a podobne, no veľkým mobilizovaním Slovákov v zahraničí asi nenazval.

Máte pocit, že po posledných voľbách a vláde koalície OĽaNO, Saska, Sme rodina a Za ľudí a tiež aj po pandémii a opatreniach, ktoré sa dotkli aj slovenských občanov, ktorí žijú alebo boli vycestovaní v zahraničí, zmenil vkus zahraničných voličov?

Obávam sa, že trochu narástla frustrácia.

Saska aj OĽaNO pritom patrili u zahraničných voličov v posledných voľbách k tým úspešnejším.

Áno, a netýkalo sa to len volieb zo zahraničia, veď OĽaNO vyhralo voľby. Dnes vidíme, že podľa posledných prieskumov nemá isté ani to, že sa dostane do parlamentu. Určitým spôsobom to jednoznačne reflektuje na spôsobom akým bola spravovaná táto krajina. To, čoho sa obávam je, že narástla spomínaná frustrácia. Neobával k by som sa ani tak toho, že ľudia by diametrálne zmenili svoje pohľady na to, čo je smerovanie, ktoré chcú podporovať, možno vybrali inú stranu, ale stále z toho istého politického spektra. Oveľa viac narástla skupina ľudí, ktorá si možno povedala, že to už nemá zmysel a že oni sa na Slovensko spätne už pozerať nechcú, a že sa sem vrátiť nebudú chcieť a voľbu nechajú tak a budú sa radšej venovať svojmu životu v zahraničí.

Ako by ste im to vyhovorili, ak by si to takto povedali?

Sú tam podľa mňa dve veci. Predpokladám, že väčšina z tých ľudí tu má stále rodiny, má tu svojich kamarátov, ľudí, s ktorými vyrastali, a sú im blízki a ak sa dá táto krajina bude posúvať smerom bližšie k nim, tak vždy tu môžu mať dvere otvorené a v prípade, že sa za niekoľko rokov niečo zmení, vždy sa sem budú môcť vrátiť. Ak by sa ale stalo, že sa táto krajina odkloní a pôjde cestou Maďarska, čo by v dlhodobom horizonte mohlo vyústiť veľmi zle, tak tá šanca návratu bude oveľa nižšia. Pozerať sa na to z dlhodobého pohľadu, že ľudia, ktorí žijú v zahraničí, tu majú stále známych, tých, ktorí majú radi a záleží im na nich a že aj z pohľadu tohto by sa mohli zamerať na voľbu poštou.

Na možnosť registrovať sa na voľby poštou zostávajú posledné dni. Máte rýchly návod pre voličov v zahraničí, ako sa tú príležitosť nezmeškať?

Hneď ako dočítate tento článok, choďte na web volbapostou.sk, kliknite na web Ministerstva vnútra a vybavte si tú voľbu poštou. Počítali sme to – zaberie to jednu minútu a asi 30 sekúnd. V prípade, ak to spraví veľa ľudí, tak to môže veľa vecí zmeniť.