Karma nemá percentá ani peniaze. Chceli byť druhé OĽaNO, teraz sa hádajú, kto komu stranu ukradol

S bumerangom v logu chcela byť strana Karma nádejou na zmenu v politike. „Ľuďom Slovenska ponúkam svoju energiu, čas, silu a to, čo ma reprezentuje 22 rokov – nezlomnosť a bojovnosť za niečo dobré. Chcel by som slúžiť ľuďom. Chcel by som to zobrať ako poslanie, aby sa na Slovensku dobre žilo,“ vyhlásil vlani pri ohlásení strany Janíček. Po roku sa takmer na deň presne opäť postavil pred verejnosť a oznámil, že za Karmu kandidovať nebude, vo voľbách podporí OĽaNO Igora Matoviča a konanie spoluzakladateľov necháva prešetriť orgánom činným v trestnom konaní (OČTK).

Počas vyhlásenia sa viackrát vyhranil voči stranám Smer a Hlas. Na stranu Roberta Fica má Janíček ťažké srdce aj kvôli Jankovskej, ktorá v roku 2016 kandidovala za Smer a ktorá ho v roku 2001 poslala do väzenia. Janíček sa po 22 rokoch dočkal oslobodzujúceho rozsudku. Od začiatku tvrdil, že je nevinný a toho času sudkyňa Jankovská ho do basy poslala, aby tým uľahčila prístup mafiánskej skupiny čongrádyovcov k baru Fatima pod Trenčianskym hradom.

Nešetril ani bývalú vládu, ktorej súčasťou bolo hnutie OĽaNO. „V dobrej viere sme podporovali novú vládu, ktorá nás úplne nepresvedčila o tom, že bolo správne voliť ju, ale že je to vláda tzv. chaosu,“ uviedol pri ohlasovaní strany. Vláda, ktorá vzišla z volieb 2020, podľa neho napomáhala chaosom návratu Smeru. Nádej na zmenu chcel tentokrát ponúknuť Janíček s Karmou.

Kde sa stala chyba

Na začiatky strany si celkom inak spomína jeden z jej spoluzakladateľov Róbert Dimčev. „Pán Janíček so stranou Karma nemal absolútne nič spoločné,“ povedal v utorok pre denník Pravda. S nápadom založiť stranu mal prísť Dimčev, názov jej mal dať Michal Vicena. Príbeh Ondreja Janíčka a jeho boj proti Monike Jankovskej im bol sympatický a zdalo sa im zaujímavé použiť ho ako marketingový ťah.

Najväčšie zásluhy na vzniku strany pripisuje Dimčev sebe a Vicenovi, Janíček im vraj pomáhal len minimálne. V strane sa začali množiť interné nezhody, ktoré vyvrcholili do úplného rozkolu.

Janíček zase tvrdí, že mu nedovolili zvolať snem, zablokovali si telefóny a nekomunikovali. „To len preto, lebo som nesúhlasil s ich nekalým financovaním,“ pokračoval. „Keď som sa chcel s čestnými členmi politickej strany pustiť do kampane k predčasným voľbám, spoluzakladatelia Róbert Dimčev a Michal Vicena ma doslova odignorovali a stranu ukradli čestným ľuďom v rámci svojho budúceho obohatenia sa,“ vysvetľoval vo vyhláseniach Janíček.

Kým Janíček hovorí o prevrate a odstavení, Dimčev tvrdí, že mu Karmu ponúkli, no bol to Janíček kto ich chcel pripraviť o stranu. „Idea bola robiť politiku pre ľudí, pre žiadnych oligarchov. Nechceli sme sa orientovať ani ľavicovo, ani pravicovo, nijak sa vymedzovať. Robiť politiku a zákony pre ľudí,“ opísal. Pri vzniku strany bol pre neho inšpiráciou jeho otec, ktorý podporoval SDKÚ v boji proti mečiarizmu.

Podobne zhrnul víziu strany aj Janíček, ktorý sa označuje za protikorupčného bojovníka. Stranu sa snažili prezentovať ako protikorupčnú a podobne ako Matovič pred voľbami 2020 bolo jednou z jej priorít hmotná zodpovednosť politikov a úradníkov, rozhodnutia súdov do jedného roka a tiež vysoké tresty za korupciu.

Kto je hlava a kto krk

Na to, kto bude stranu viesť mali zrejme tiež odlišné predstavy. Janíček na otázku, či mali dohodnuté, kto bude mať v strane aké úlohy, odpovedal kladne. „Áno, ja som bol nepísaným lídrom strany, v čom ma obaja podporovali, a na základe môjho príbehu vytrvalého boja za spravodlivosť som chcel voličom priniesť nádej na novú politickú kultúru a ubezpečiť voličov, že volič musí byť na prvom mieste a politik je jeho služobník. Róbert Dimčev a Michal Vicena nechceli kandidovať, ale mali podmienku, že si dosadia do Karmy svojich členov,“ uviedol v utorok pre Pravdu Janíček.

Karmu, na ktorej vznik vyzbierali 13 500 podpisov, zaregistrovali v máji. Vo vyhlásení spred mesiaca sa už od nej Janíček dištancoval a odporučil to aj voličom. „V prípade, že sa zistí aj prostredníctvom OČTK, že Róbert Dimčev a Michal Vicena nelegálnym spôsobom nadobudli stranu Karma, tak budem mať záujem pokračovať v politickom smerovaní a riadnej činnosti strany. Na základe doterajších zistení mám zato, že mali vopred naplánovaný úmysel získať politickú stranu, obchodovať s ňou, dokonca mám podozrenia, že išlo o spravodajskú hru voči mojej osobe prostredníctvom týchto osôb, ktoré zneužili nielen mňa, ale aj ostatných členov a podporovateľov strany Karma,“ pokračoval Janíček.

Dimčev, ktorý stranu opustil, tvrdí, že podali na Janíčka pre jeho výroky trestné oznámenie na Okresnej prokuratúre v Trenčíne.

Na čele kandidátky majú ženu

Strana, od ktorej teraz Janíček dáva ruky preč, lebo sa podľa jeho slov spreneverila svojim hodnotám, postavila napokon do predčasných volieb 17 kandidátov. Hoci má Dimčev blízko k politike od detstva a stranu pomáhal zakladať spolu s Vicenom, o miesto v parlamente sa uchádzať neplánoval. Rovnako ani Vicena, čo potvrdil aj Janíček. „Dnes už viem, že Róbert Dimčev nemohol kandidovať z dôvodu jeho rozsiahlej trestnej činnosti,“ tvrdí trenčiansky podnikateľ z kauzy Fatima.

Líderkou kandidátky je obchodná diplomatka z Humenného Adriana Szaboová, ktorú sme sa pokúšali kontaktovať na novom profile strany na sociálnej sieti. Odpoveď sme zatiaľ nedostali. Príspevky s predvolebnými heslami, ktoré naznačujú, čomu by sa strana v prípade úspechu chcela venovať, zverejňuje sporadicky. Posledný publikovala 30. júla. Koncom júla jej namerali v prieskume AKO 0,0 %.

Na veľké presuny peňazí v predvolebnej kampani Karmy to zatiaľ na jej transparentných účtoch – pôvodnom aj novom, na ktorý nás presmeroval link z webu Ministerstva vnútra, nevyzerá. K utorku 8. augusta mala strana zostatok necelých 900 eur. K častým transakciám nedochádzalo ani na transparentom účte, ktorý spomínal Janíček. Darcom poslali z neho peniaze späť.

Zostáva to v rodine

V otcových šľapajach chce ísť Janíčkov syn Rafael, ktorý sa o vstup do politiky pokúša za posledný rok druhýkrát. Vlani na jeseň to bolo cez komunálnu politiku. V spojených regionálnych voľbách kandidoval v meste Trenčín za poslanca mestského zastupiteľstva s podporou OĽaNO, NOVA, Kresťanská únia, Zmena zdola a Za ľudí, no do 25-členného poslaneckého zboru v Trenčíne sa nedostal. Po neúspechu na komunálnej úrovni to skúša vo voľbách do Národnej rady SR, paradoxne na kandidátke strany, ktorú kritizoval jeho otec.

S OĽaNO sa zhováral pred voľbami aj Janíček starší. „Čo sa týka mňa a kandidátky v OĽANO, áno, mali sme osobné stretnutie v centrále OĽaNO za účelom mojej kandidátky, ale nakoniec sme sa rozhodli, že v predčasných voľbách budem podporovať môjho syna Rafaela Janíčka,“ dodal.

Trenčiansky podnikateľ Janíček na politiku nezanevrel a nezahodil ani ambície angažovať sa v politike v budúcnosti. „Je to otvorená otázka," odpovedal. Nebráni sa ani spolupráci. V Karme chce však najskôr vysporiadať všetky nečestné praktiky. „Veci verejné ma zaujímajú. Pociťujem potrebu pomôcť všetkým na Slovensku, aby sa nám tu lepšie žilo, aby ľudia nemuseli utekať do zahraničia, aby spravodlivosť platila pre všetkých rovnako, preto aj touto cestou vyzývam všetkých, aby išli voliť a nenechali osud Slovenska v rukách nespravodlivosti. Môj odkaz je jednoznačný – bojovať proti politickej mafii,“ dodal Janíček.