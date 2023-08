Prieskum: Smer valcuje a berie hlasy, komu môže. Rastie aj Progresívne Slovensko

V prvom augustovom prieskume verejnej mienky strane Smer Roberta Fica výrazne rastie podpora a so ziskom 23,3 percenta hlasov ešte viac dominuje rebríčku popularity strán.

Volebný model agentúry NMS Market Research pre SME ukazuje, že rastie aj strana Progresívne Slovensko Michala Šimečku a oslovuje už 17 percent voličov.

Strana Hlas Petra Pellegriniho oslovuje 11,5 percenta priaznivcov. Ďalšia by skončila Republika so ziskom 7,5 percenta hlasov. Nasledujú OĽaNO 6,3 percenta, SNS 6 percent, Sme rodina 5,6 percenta a KDH so ziskom 5 percent.

Čítajte viac Koho ešte zvažujú voliči? PS môže využiť mobilizáciu, Hlas by musel presvedčiť všetkých

Pred bránami parlamentu by skončila Saska so ziskom 4,5 percenta, Aliancia by získala dôveru 3 percent voličov, ĽS NS 2,8 percenta, Demokrati bývalého premiéra Eduarda Hegera oslovujú 2,6 percenta voličov.

Čítajte viac Prieskum Ipsosu: Možné sú len tri koalície, zostaviť vládu bude ťažké pre Fica aj Šimečku. Môže Pellegrini vyhrať?

Rast Smeru doteraz zabezpečoval návrat od voličov od Hlasu. Smer začal výrazne preberať voličov extrémistickej Republike, píše SME. Analytik NMS Mikuláš Hanes pre denník vysvetlil, že až štvrtina z potenciálnych voličov Republiky momentálne zvažuje aj Smer alebo SNS.

Čítajte viac Čo sa stane, ak vyhrá Smer alebo PS? Voliči oboch strán sa boja a zvažujú odchod zo Slovenska

Agentúra sa dopytovala na reprezentatívnej vzorke 1 416 respondentov v čase od 1. do 7. augusta kombinovanou formou online a telefonického zbe­ru.

Šéf Ipsosu: O PS, Saske a istote prvých štyroch strán v parlamente Video Zdroj: TV Pravda

Koho budete 30. septembra voliť? Demokrati Hlas Karma Komunistická strana Slovenska Kotlebovci - ĽS NS KDH Maďarské fórum, Občianski demokrati Slovenska, Za regióny, Rómska koalícia, Demokratická strana Modrí, Most - Híd My Slovensko OĽaNO a priatelia Pirátska strana - Slovensko Princíp Progresívne Slovensko Republika SDKÚ - DS Saska SNS Slovenské hnutie Obrody Sme rodina Smer Spoločne občania Slovenska Spravodlivosť Srdce Szövetség - Aliancia Vlastenecký blok Zobraziť výsledky ankety Hlasovať Smer 26,5% Progresívne Slovensko 16,3% SNS 11,5% Hlas 8,7% Demokrati 6,1% OĽaNO a priatelia 5,5% Saska 5,5% Republika 5,1% KDH 5,0% Slovenské hnutie Obrody 3,2% Modrí, Most - Híd 1,5% Szövetség - Aliancia 0,9% Komunistická strana Slovenska 0,8% Pirátska strana - Slovensko 0,6% Sme rodina 0,5% Kotlebovci - ĽS NS 0,5% Vlastenecký blok 0,4% Karma 0,3% Maďarské fórum, Občianski demokrati Slovenska, Za regióny, Rómska koalícia, Demokratická strana 0,3% Srdce 0,2% My Slovensko 0,2% Princíp 0,2% SDKÚ - DS 0,1% Spravodlivosť 0,1% Spoločne občania Slovenska 0,1%