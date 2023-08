Fiasko, zavádzanie aj nevyužitá šanca. Ako hodnotia billboardovú kampaň odborníci na marketing?

Igor Matovič v relácii Ide o Pravdu Video Zdroj: TV Pravda

„Celkovo sa dá zhodnotiť, že väčšina politických strán kooperuje s profesionálnymi reklamnými tvorcami,“ hovorí o augustových billboardoch Bubánová. Vidno to na fotografiách aj textoch so sloganmi, a to najmä pri tých kampaniach, ktoré už pracujú s vyprofilovanou DNA politických strán. Veľa napovedá farba, ktorou komunikujú, ale aj to, či propagujú jedného politika alebo sú na billboardoch viacerí. Pred jesennými voľbami sa v uliciach objavujú aj slogany, ktoré sú už voličom dobre známe. Niektoré subjekty recyklujú svoje staré posolstvá, iní zase „vykrádajú“ svoje materské strany.

Nechcú byť na očiach?

Viaceré strany si pred voľbami povolali do svojich tímov skúsených marketérov. Strana Richard Sulíka prišla ešte pred letom s výraznými billboardami a textami, za ktorými bol podľa odborníkov badateľný rukopis Mareka Prchala. Známy je najmä spoluprácou s českým expremiérom Andrejom Babišom.

Kým na začiatku Saska promovala najvýraznejšie tváre kandidátky – Juraja Krúpu, Janu Bittó Cigánikovú, Máriu Kolíkovú či Branislava Gröhlinga, v auguste už stavila na reklamu bez použitia „hláv“ a komunikuje dôležitosť toho, čo je Saske najbližšie – ekonomika. S výraznou grafikou a signálnou krikľavo zelenou farbou je jej kampaň podľa Bubánovej dobre rozpoznateľná a iná ako ostatné. „Neukazovať sa“ si však nemôžu dovoliť všetci.

Billboardy bez fotografií by neprospeli Progresívnemu Slovensku (PS). Strana za posledné roky viackrát menila predsedov a v parlamentných voľbách 2020 v koalícii so stranou Spolu len tesne neuspela, voličom sa tak musia jej predstavitelia pripomenúť.

Svojmu elektorátu sú dobre známe napríklad aj tváre Smeru, ktorý prišiel s billboardmi medzi poslednými. „Táto strana má notoricky známych kandidátov, ktorých Slovensko pozná z ich pôsobenia vo vláde, z televízie či vyšetrovaní orgánov činných v trestnom konaní, čiže ich nie je dôležité ukazovať na billboardoch, na rozdiel napríklad od Progresívneho Slovenska, ktoré musí pomerne neznáme tváre ukazovať všade, kde sa to len dá,“ hodnotí Slovák. Aj podľa Bubánovej stratégovia Smeru odhadli, že počas leta bude Slovensko „zamorené“ hlavami politikov, a stavili na jednoduchosť a komunikáciu obsahu. Podobne ako pri predošlých kampaň aj teraz strana komunikuje sociálne istoty.

Na billboardoch sme zatiaľ nevideli do tváre ani Igorovi Matovičovi z OĽaNO. Hnutie pri predstavovaní kandidátky vyhlásilo, že volebný výsledok má určiť aj nového lídra. Súvisí to, že sa Matovič nechal odfotiť na billboardy od chrbta s možnou zmenou po voľbách? „Nemyslím si, že OĽaNO bude mať niekedy iného lídra ako Matoviča. Je to „jednoosobová sro-čka“, a podobne ako Fico, je aj Matovič dostatočne známy a spojený so značkou svojho politického subjektu. Nemusí byť na billboarde," hodnotí Slovák.

Silným prvkom koalície OĽaNO a priatelia sú pred voľbami aj desiatky áut Fiat 500, ktorými chce Matovič „poraziť mafiu“ podobne ako kedysi obyčajní ľudia v Taliansku. Hoci ide podľa odborníkov o paralelu a príbeh postavený na vode, zdá sa, že Matovičov nápad pomáha hnutiu posilňovať v prieskumoch.

Kritická je voči nápadu s Fiatkami aj Bubánová. „Keby existoval nejaký orgán ako rada pre reklamu, ktorý by mal právomoc kontrolovať korektnosť politických kampaní, tak pri slogane na Fiatke by určite skonštatovala porušenie pravidiel a klamlivú reklamu,“ hovorí. Slogan podľa nej navodzuje predstavu, že ak ľudia pôjdu voliť budú mať 500 eur a aj auto. „Je to zámerne nejasne napísané, aby to bolo zavádzajúce,“ konštatuje.

Strany si prisvojili farby

Peter Pellegrini sa pred parlamentnými voľbami 2020 pozeral na voličov ešte z billboardov Smeru. Keď mu Robert Fico po vražde novinára Jána Kuciaka prepustil s Úradom vlády aj pozíciu jednotky kandidátky, ponúkal Zodpovednú zmenu. Na víťazstvo to nestačilo a strana Smer skončila vo voľbách druhá. Pellegrini zo Smeru medzičasom odišiel a založil vlastný subjekt. V kampani je tento raz výraznejší.

Súčasťou billboardov Hlasu je aj séria otázok, ktoré nabádajú k podpisu petície na červenom podklade. „Farba pomôže voličom lepšie sa orientovať v komunikácii jednotlivých strán. Červenú si Hlas privlastnil a je tým pádom výraznejší ako napríklad Smer, ktorého billboardy pôsobia ako vytvorené v Powerpointe,“ myslí si Slovák.

Privlastniť si jednu farbu považuje odborník na marketing za správny ťah, no univerzálny farebný kľúč na voliča neexistuje. Červená, ktorú používa Hlas, pôsobí dynamickejšie až agresívne. Na časti billboardov ju Hlas kombinuje s otázkami o tom, či chcú ľudia lacnejšie energie a potraviny spolu s odkazom na petíciu, ktorá to má zmeniť.

Progresívne Slovensko s liberálnymi hodnotami zase používa modrú. Odborník vysvetľuje, že táto farba sa viaže skôr ku konzervatívnejších emóciám. Platí to napríklad pri Kresťansko-demokratickom hnutí (KDH). Modrá farba sa dostala v minulosti aj do kampaňového sloganu strany Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana (SDKÚ-DS), ktorú založil v roku 2000 Mikuláš Dzurinda. Farbu mala niesť v názve aj koalícia, ktorú plánovali skladať s so stranou Spolu a nevzdal sa jej ani po spojení s Mostom-Híd.

Kauzu žehlí aj na billboardoch

S problémami sa počas kampane stretol aj šéf parlamentu Boris Kollár. Najskôr boli hitom prevažne bulvárnych médií správy od jeho expartnerky Barbory Richterovej, že sa nestará o svoje deti. Sympatie voličov ovplyvnilo aj jeho verejné priznanie, že matku svojho syna prefackal a urobil by to znova. „Preferencie Sme rodina oscilujú okolo úrovne šiestich percent, aktuálne však už druhú vlnu po sebe vidíme pokles podpory, čo môže naznačovať, že nejde o osciláciu výsledkov, ale o klesajúci trend súvisiaci s medializovanými kauzami Borisa Kollára,“ uviedol pre Pravdu sociológ agentúry Ipsos Roman Pudmarčík.

V prvej vlne billboardov reagovala Kollárova strana na počiny konkurencie. Kým od saskárov znelo „Meníme hru“, Kollár na tých svojich reagoval slovami „Nemeníme hru, stále pomáhame“. Slovák to hodnotí ako odraz sebestrednosti a toho, že sa „za peniaze daňových poplatníkov “hrajú“ aj na billboardoch.

Približne v polovici leta sa začali v uliciach objavovať billboardy Sme rodina s novým vizuálom. Kollár na nich drží balóny a v očiach voličov snaží rehabilitovať slovami „Nie sme dokonalí, ale pomáhať vieme". „Označiť fyzický útok za „nedokonalosť“ je bagatelizovanie neprijateľného správania sa. Fyzické násilie nie je riešením v žiadnom prípade. Kollár zjavne prestrelil a s tézou o ochrane dieťaťa zjavne nedokázal dostatočne presvedčiť mamičky, ktoré majú v elektoráte Sme rodiny značné zastúpenie. Alebo aspoň pred touto kauzou mali,“ dodáva Slovák.