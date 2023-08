Prieskum SANEP pre ta3: Odstup medzi Smerom a Hlasom sa zväčšuje. PS tiež stúpa, SNS v parlamente

Smer si upevnil postavenie na čele v exkluzívnom prieskume preferencií strán pre televíziu ta3. OĽaNO zostáva pod hranicou, potrebnou pre vstup koalície do parlamentu. Vyplýva to z údajov agentúry SANEP v prvej polovici augusta.

Ak by sa voľby do parlamentu konali v čase konania tohoto prieskumu pre ta3 (6.–13.8.2023), tak by sa 15,7 % z 1726 opýtaných nevedelo rozhodnúť, ktorú stranu voliť. Ďalších 18,1 % deklarovalo, že by voliť nešli. Rozhodnutých by bolo 66,2 % oprávnených voličov a svoje hlasy by rozdelili nasledovne.

Parlamentné voľby by v polovici augusta vyhral Smer so ziskom 22 percent hlasov, čím si táto strana polepšila oproti konci júla o 1,1 percenta. Smer má aj naďalej najväčší volebný potenciál. V prípade, že by sa voliči, ktorí teraz zvažujú voľbu Smeru až ako svoju druhú možnosť, nakoniec predsa len rozhodli dať svoj hlas práve strane Roberta Fica, potom by Smer mohol vo voľbách získať až 30 percent voličských hlasov.

Druhé miesto by teraz obsadila strana Progresívne Slovensko na čele s jej predsedom Michalom Šimečkom so ziskom 15,8 percent a strana si tak oproti konci júla polepšila o 0,3 percent voličskej priazne. Volebný potenciál strany Progesívne Slovensko sa v súčasnej dobe pohybuje okolo 21 percent.

Hlas by v polovici augusta skončil na treťom mieste so ziskom 13 percent a strana tak oproti konci júla stratila 1,1 percenta voličov. Volebný potenciál strany Hlas sa pohybuje okolo 17 percent.

Do poslaneckých lavíc by zasadli členovia ôsmich politických strán. Štvrtá by skončila Republika so ziskom 8,1 percent aoproti konci júla si táto strana pohoršila o 0,7 percenta voličskej priazne.

Za Republikou nasleduje koalícia OĽaNO/Za ľudí/KU so ziskom 6,7 percenta, ktorá by sa ale do Národnej rady nedostala, pretože hranica pre vstup je v prípade koalícií stanovená na sedem percent. Koalícia stratila oproti konci júla priazeň 0,2 percenta voličov.

Ďalej následujú hnutie Sme rodina (6,2 percenta) a SaS (6 percent). Do parlamentu by sa ďalej dostala aj KDH so ziskom 5,9 percent a strana SNS so ziskom 5,4 percenta.

Pred bránami parlamentu by ostali Demokrati (3,1 percenta) a Aliancia-Szövetség (2,9 percenta)­.Potrebných päť percent by nezískala ani krajne pravicová politická strana ĽSNS (1,8 percenta) a zoskupenie Modrí, Most-Híd (1,2 percenta).

Ako ďalej vyplýva z prieskumu agentúry SANEP, dvojtretinová väčšina oslovených si je istá stranou, ktorej by v parlamentných voľbách odovzdala svoj hlas.