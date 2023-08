Prieskum Ipsos: Ficov Smer klesol, PS a Hlas sa držia, Kollár padá a Matovič by bol v parlamente

Do parlamentu by sa dostalo deväť strán, ale vytvoriť z nich funkčnú koalíciu bude náročné. Na voľby by prišlo 66 percent oslovených ľudí.

Vyplýva to z prieskumu agentúry Ipsos, ktorý bol urobený pre Denník N. Na prvých štyroch miestach zostalo rovnaké poradie ako v predošlých prieskumoch agentúry, po vedúcej štvorici nasleduje silná skupina piatich strán a hnutí, ktorí sa pohybujú tesne nad hranicou zvoliteľnosti.

Vedie strana Smer, ktorá oslovila 19,7 percenta opýtaných, nasleduje Progresívne Slovensko (16,9 %), Hlas (13,3 %) a Republika (7,9 %). Z pätice ďalších strán má OĽaNO a priatelia 7,7 %, ale keďže hnutie kandiduje ako koalícia s Kresťanskou úniou a Za ľudí, vstup do parlamentu mu zaručí až 7 percent hlasov vo voľbách. Nasledujú KDH (6,2 %), Saska (5,7 %), Sme rodina (5,5 %) a SNS (5,1 %).

Deväť strán by si podelilo parlamentné kreslá takto: Smer získa 34 mandátov. Progresívne Slovensko 29, Hlas 23, OĽANO a Republika po 13, Saska a KDH po 10, Sme rodina a SNS po 9 mandátov.

Výsledky prieskumov ukazujú, že od mája výrazne rástli preferencie strany Smer a Progresívneho Slovenska, kým Hlas klesal. V auguste sa preferencie vedúcej trojice stabilizovali. Výrazný je pokles hnutia Sme rodina Borisa Kollára, ktorý sa z májových 7,5 percenta skĺzol na 5,5 percenta.

Zostaviť funkčnú vládnu koalíciu bude zložité. Výraznú väčšinu by mala trojkoalícia zložená z troch vedúcich strán Smer – PS – Hlas (86 kresiel), ale to je aj podľa doterajších vyhlásení politicky nepriechodné. Rovnako ako iná matematicky možná, ale politicky nie, je trojkoalícia, kde by si Smer a PS vybrali ako tretieho partnera buď Republiku alebo OĽaNO. Navyše, takto by dali dohromady len 76 hlasov, čo je veľmi nestabilná pozícia.

Štvorkoalícia má tiež svoje úskalia. Ak by sa Hlas pridal ku Smeru, mali by dohromady 57 hlasov, čiže na získanie minimálnej väčšiny 76 kresiel by potrebovali dve strany, ale nemohli by byť obidve najmenšie, čiže tie, ktoré majú po 9 poslancov (Sme rodina, SNS). Opäť by to však boli krehké koalície a keďže sa viaceré strany navzájom povylučovali už pred voľbami, tak sú prakticky nezložiteľné.

Ak by chcelo skladať koalíciu zoskupenie PS + Hlas, ktoré má v tomto prieskume dohromady 52 kresiel v parlamente, muselo by získať naraz poslancov obidvoch strán, ktoré majú z menších subjektov po 13 kresiel, teda OĽaNO a Republiku. Takéto zoskupenie je mimo politickej reality.

Pre získanie pohodlnej väčšiny bude pri takýchto výsledkoch parlamentných volieb potrebná päťkoalícia, a to rôznorodých strán, čo je na základe doterajích skúseností zo slovenskej politickej scény veľmi nestabilné zoskupenie. V prípade päťkoalície sa tak výrazne znižujú šance Roberta Fica zostaviť svoju štvrtú vládu a významne rastie šanca, že ju bude zostavovať Michal Šimečka s Progresívnym Slovenskom.