Politológ Lenč: Bolo zrejmé, že Kollár je nervózny. Zásah NAKA u Pčolinského a Aláča môže pohnúť preferenciami

Zásah NAKA voči bezpečnostným špičkám štátu môže pohnúť preferenciami. Obvinenie nominantov hnutia Sme rodina šéfa SIS Michala Aláča a jeho predchodcu Vladimíra Pčolinského nemusí prospieť hnutiu Borisa Kollára, ktoré sa ešte nepozviechalo z nedávneho priznania o prefackaní expartnerky. Na to, ktoré strany budú profitovať z policajnej akcie Rozuzlenie a ako to zamáva s dôverou v políciu, sme sa pýtali politológa Jozefa Lenča z Univerzity Cyrila a Metoda v Trnave.

Štefan Hamran odmieta zaťahovanie polície do predvolebnej kampane, Smer však získal eso v rukáve.

Štefan Hamran odmieta zaťahovanie polície do predvolebnej kampane, Smer však získal eso v rukáve.

Šéf polície Štefan Hamran o zatýkaní v akcii Rozuzlenie Video Zdroj: TV Pravda

Na zadržanie členov tímu Oblúk medzi prvými reagovala strana Smer, ktorá zásah nazvala policajným prevratom. Môže pokračujúce vyšetrovanie pomôcť preferenciám Smeru?

V prvom rade je potrebné povedať, že nejde o policajný prevrat, keďže nik nezasiahol voči kľúčovým inštitúciám štátu a najvyšším ústavným činiteľom. V tomto smere Robert Fico šíri dezinformácie, lži. Na druhej strane tieto aktivity – najmä ak ich výsledok je rozpačitý, ako v prípade zadržania Tibora Gašpara – môžu mať dopad na priebeh volebnej kampane a výsledok volieb. A to najmä na výsledok strany Smer-SD.

NAKA zasahovala aj u nominantov Sme rodina šéfa SIS Michala Aláča a jeho predchodcu Vladimíra Pčolinského. Môže to poškodiť pred voľbami už aj tak oslabenému hnutiu Borisa Kollára?

Z reakcie Borisa Kollára na tlačovej konferencii Sme rodina bolo zrejmé, že je nervózny. Je možné, že v kontexte káuz a predvolebnej kampane sa obáva, že mu zásah polície u súčasného šéfa SIS a jeho predchodcu môže uškodiť. Pri preferenciách Sme rodina je akákoľvek „mrzutosť“ komplikáciou v snahe uspieť v nadchádzajúcich voľbách.

Kollár o NAKA: Kto sa im postavil do cesty, bol odstránený Video

Smer by podľa prieskumov volilo najviac ľudí. Naštrbí zadržanie členov tímu Oblúk dôveryhodnosť policajných zložiek, o ktorej zvýšenie sa snažila predchádzajúca vlá­da?

V prípade voličov strán bývalej opozície je dôvera v políciu dlhodobo nízka. Skutočnosť, že aktuálne kroky polície sa dejú krátko pred voľbami a ich komunikovanie má silný politický akcent, je veľmi pravdepodobné, že to zníži mieru dôvery v políciu v spoločnosti.

Čítajte viac Politológ Štefančík: Ak ľudia chcú nedôverovať polícii, nech počúvajú Fica ešte pozornejšie

Dá sa považovať policajná akcia za politickú kampaň alebo ide o bežný postup vyšetrovateľov?

Keďže sa tak deje krátko pred voľbami a chtiac-nechtiac sa tieto policajné akcie stanú súčasťou predvolebnej kampane, budú vnímané ako politická kampaň. A to napriek tomu, že sa budú príslušníci orgánov činných v trestnom konaní (OČTK) či čelní predstavitelia polície tváriť, že tomu tak nie je. Už spôsob a forma tlačových konferencií skôr svedčia o opaku. Samotná polícia politizuje svoje, možno inak bežné postupy.

Čítajte viac Akcia Rozuzlenie: Obvinili šéfa SIS Aláča, jeho predchodcu Pčolinského, šéfa NBÚ Konečného a troch ďalších

Ide podľa vás o ovplyvňovanie blížiacich sa parlamentných volieb?

Áno, no nemyslím si, že je to vedomá činnosť. Ak teda nie je cieľom aktérov týchto razií, pomôcť Smeru uspieť vo voľbách. Ak si kompetentní myslia, že tým Smeru poškodia, tak to svedčí o ich nízkej miere pochopenia politických procesov.