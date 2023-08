Republika v najnovšom prieskume dohnala Hlas. Na čele Smer a PS. OĽaNO stále mimo parlament

Ak by sa voľby do Národnej rady (NR) SR konali v auguste, vyhral by ich Smer so ziskom 20,2 percenta. Na druhom mieste by skončilo Progresívne Slovensko (PS) so 17,6 percenta hlasov. Republiku a Hlas by volilo zhodne 10 percent opýtaných.

Vyplýva to z volebného modelu, ktorý vytvorila agentúra Median SK pre RTVS.

Do parlamentu by sa ďalej dostali SaS (7,3 percenta), KDH (6,7 percenta), Sme rodina (5,8 percenta) a SNS (5,3 percenta).

Pred bránami parlamentu by ostala koalícia OĽANO a priatelia, Za ľudí a Kresťanská únia. Získala by 6,2 percenta hlasov, no ako koalícia troch strán potrebuje na postup do parlamentu aspoň sedem percent. Potrebných päť percent by nezískali ani Demokrati (4,1 percenta) či ĽSNS (2,4 percenta). Iné kandidujúce strany by podľa prieskumu volilo menej ako dve percentá voličov.

Smer by v parlamente získal 37 kresiel, PS 32 a Hlas s Republikou 18. S 13 poslancami by v NR SR bola SaS a KDH by malo 12 poslancov. SNS a Sme rodina by obsadili zhodne po desať kresiel.

Prieskum sa konal od 21. do 24. augusta na vzorke 1005 respondentov.