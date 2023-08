Zo súboja o kreslo v parlamente vypadlo zatiaľ 25 kandidátov

Zo súboja o kreslo v Národnej rade SR vypadlo zatiaľ 25 kandidátov. Ich zoznam zverejňuje na svojom webe ministerstvo vnútra, počet sa ešte môže zvýšiť. Kandidáti sa môžu svojej kandidatúry do septembrových parlamentných volieb vzdať alebo ich môže strana odvolať. Urobiť tak môžu najneskôr 48 hodín pred začatím volieb, teda do 28. septembra. Aj strana alebo koalícia môže do 28. septembra vziať späť celú kandidátnu listinu.