Dankovi prekáža liberalizmus a PS, varuje pred vládou bláznov. Ste príveskom Fica, nefňukajte, odkazuje Šimečka

SNS je príveskom Roberta Fica, stranou minulosti a médiá nemôžu za to, že sa naposledy nedostala do parlamentu. Myslí si to predseda Progresívneho Slovenska Michal Šimečka, ktorý sa so šéfom SNS Andrejom Dankom stretol v dueli v ta3. Danko Šimečkovi zase pripomenul, že hoci nenávidí Roberta Fica, v minulosti pracoval pre jedného zo zakladateľov Smeru.