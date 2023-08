Tajná dohoda? Danko hovorí, že Fico už obetoval kreslo premiéra Pellegrinimu. Hlas to rázne popiera

Moderátor relácie Na telo televízie Markíza sa Danka v závere spýtal tri otázky, na ktoré bolo potrebné odpovedať áno nie. Ak by to bolo potrebné pre pritiahnutie Hlasu do koalície, mal by Smer obetovať funkciu premiéra a dať ju Pellegrinimu? „To už sa stalo,“ reagoval Danko.

Už sa vraj dohodli, Pellegrini to odmieta

„Ja si myslím, že áno,“ odpovedal na otázku, či sa už lídri strán dohodli. Líder Hlasu Peter Pellegrini akúkoľvek dohodu rázne odmieta. „Žiadne takéto dohody neexistujú. Hlas s nikým neuzatvára pred voľbami dohody o povolebnej spolupráci,“ reagoval Hlas.

„Naším jediným cieľom je získať vo voľbách čo najsilnejší mandát na budovanie silného štátu, ktorý dokáže skutočne pomôcť ľuďom. O podobe budúcej vládnej koalície a aj o obsadení funkcie premiéra rozhodnú jedine ľudia vo voľbách,“ dodala strana.

Smer zatiaľ na Dankove vyjadrenia nereagoval.

Podpredseda Hlasu Erik Tomáš však už v minulotýždňovej debate na RTVS naznačil, že nič nie je vylúčené. Pellegrini totiž v minulosti uviedol, že si nevie predstaviť sedieť v jednej vláde s Ficom, no Smer nikdy nevylúčil.

„Nechceme návrat starých časov a nechceme ani návrat experimentov, pretože je to nezlučiteľné s hodnotami a prácou strany Hlas-SD. My chceme robiť číru sociálnu demokraciu,“ povedal Tomáš a naznačil, že vláda je jedna vec a koalícia druhá. . „To, že Peter Pellegrini povedal, že nebude s Robertom Ficom sedieť v jednom vládnom kabinete ešte neznamená, že nebude strana Hlas so Smerom v jednej vládnej koalícii, lebo nikto z nás ju nikdy nevylúčil. A nikto z nás z Hlasu nikdy nepovedal, že pôjde s PS alebo Saskou, preto nás mrzí tá klebeta,“ dodal Tomáš.

Padajúci Hlas, silnejúce PS a Smer

O tom, ku komu sa nakoniec líder Hlasu prikloní, sa vedú vášnivé debaty už týždne. Koniec koncov, bol to líder Smeru Fico, ale aj líder hnutia OĽaNO, ktorý na svetlo sveta vytiahli údajne vysnívanú koalíciu Hlasu so Saskou a PS.

Hlas považuje Šimečku za neskúseného politika a PS je pre neho neznámou stranou, no s dobrým marketingom. Pre Sulíka je Hlas neželaným partnerom a Šimečka svoju stratégiu oznámi aj v septembri. Navzájom sa nevylúčili.

Okrem toho Hlas označuje Fica za politika minulosti s tým, že Pellegrini sa chce pozerať do budúcnosti. Keď však začali Hlasu klesať preferencie a predbehli ich aj progresívci, Hlas začal otáčať. Najhlasnejšie sa vyjadril podpredseda strany Erik Tomáš.

Práve spájanie s PS a Saskou podľa neho môže za pokles ich voličskej podpory. Aktuálne je podľa prieskumov Smer stále na prvom mieste, no PS ich pomaly dobieha. Obom stranám však preferencie rastú. Pellegriniho Hlas klesol na tretie miesto, aj keď od vzniku do februára tohto roka kraľoval prieskumom s takmer 20 percentami. Dnes sa jeho podpora pohybuje okolo 13 percent.