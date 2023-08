Šimečka: Progresívne Slovensko nebude tlačiť na slabšie strany, aby v prospech nás odstúpili

Michal Šimečka o povolebnej spolupráci aj tlaku na slabšie strany Video Zdroj: TV Pravda

„Sme pripravení spolupracovať s každou politickou stranou, ktorá bude v Národnej rade, bude demokratická, bude si ctiť demokraciu a ľudské práva, bude proeurópska a bude vidieť Slovensko ako súčasť silnej Európskej únie a Severoatlantickej aliancie,“ vyjadril sa k základnému rámcu pre potenciálnych partnerov. PS je tiež pripravené na spoluprácu so stranou, ktorá bude dbať o právny štát, spravodlivosť a nezávislú činnosť orgánov činných v trestnom konaní.

„Platí, že v septembri povieme viac o našej povolebnej stratégii v širšom zmysle – nielen konkrétne strany, ale aj to, ako si predstavujeme vládnutie,“ pokračoval. Pripomenul, že od vzniku PS vylučovalo zo spolupráce Smer a extrémistov „nových alebo starých“, teda stranu Kotlebovci – ĽS NS a hnutie Republika. Stranu SNS Andreja Danka podľa Šimečku vylučuje z potenciálnej spolupráce práve postoj k proeurópskej zahraničnej politike Slovenska.

Šimečka: Je úsmevné, že za všetko môže PS

Šimečka je naďalej opatrný aj vo vyjadreniach smerom k spolupráci so stranou Hlas Petra Pellegriniho. Pri progresívcoch opatrene našľapuje aj Hlas, ktorému poklesli preferencie v prieskumoch verejnej mienky. Začiatkom augusta sa Erik Tomáš z Hlasu vyjadril, že stranu poškodzovalo, keď ju začali lepiť k PS a Saske. Od liberálov sa začali viac dištancovať.

„Je to až také úsmevné, že za všetko môže PS, ešte dokonca aj za padajúce preferencie Hlasu,“ reagoval Šimečka s tým, že PS neútočí na partnerov v demokratickom tábore, ale ani na nikoho iného. „Nerobíme zostrihané videá, neútočíme osobne, ako to, bohužiaľ, robí strana Hlas proti strane PS,“ pokračoval.

Šimečka odmieta vyjednávať koaličné dohody a robiť programové vyhlásenia vlády pred voľbami. Avizoval, že PS bude mať 2. septembra programovú konferenciu, na ktorej zverejní celý program a predstaví kľúčové priority a merateľné ciele. „Samozrejme, že sa budeme snažiť byť súčasťou takej vlády a koalície, kde môžeme čo najviac z nášho programu presadiť,“ uviedol.

Červené čiary smerom k partnerom pred voľbami tiež nechce kresliť. Práve výroky členov KDH považuje v tomto smere za nezodpovedné. „Stále chcem veriť, že aj KDH, aj PS má minimálne spoločný záujem na tom, aby nevládol Robert Fico,“ podotkol. Od KDH očakáva, že plán uprednostniť Smer bude férovo komunikovať.

Na otázku, aký výsledok očakáva odpovedal, že po minulých voľbách zostáva pokorný. „Je pre mňa dôležité, aby sme dosiahli čo najviac mandátov, čo najväčšiu možnosť presadzovať náš program, a zároveň, aby vládu nezostavoval Robert Fico,“ priblížil. Fica považuje za hrozbu pre Slovensko, je pre neho symbolom návratu politiky minulosti. „Bola by to medzinárodná izolácia a možno aj demontáž nášho demokratického zriadenia,“ myslí si.

Šimečka sa vyjadril aj k silnejúcemu tlaku na politické strany, ktoré sa v prieskumoch dlhodobo pohybujú pod piatimi percentami, ktoré sú potrebné na vstup do parlamentu. „Odo mňa nebudete počuť žiadny tlak ani výzvu, aby urobili to alebo ono. Sú to všetko legitímne, autonómne strany a treba to nechať na nich, ako sa rozhodnú,“ dodal.

