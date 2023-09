Fico chce zastaviť rozširovanie chudoby a priniesť návrat k rastúcej životnej úrovni ľudí

Z minulých rokov sme zvyknutí na volebné moratórium na kampaň, ktoré začína 48 hodín pred voľbami do NR SR a končí sa zatvorením volebných miestností. Strana Smer- SSD však navrhuje moratórium aj po voľbách a to konkrétne dvojtýždňové povolebné moratórium mediálnych výstupov z rokovaní o budúcej vláde. „Smer odmieta zostavovanie vlády v štýle, že najprv sa dohodnime na koalícii, najprv sa dohodnime, že kto kde bude, kto čo obsadí a až potom sa budeme baviť o obsahu programového vyhlásenia vlády,“ tvrdí Fico a dodal, že dnes viac ako inokedy predtým potrebujeme jasný a presný program rozvoja Slovenska a to bez zbytočných kompromisov.

Zastavenie prepadu životnej úrovne

Slovensko sa po trojici neschopných vlád Matoviča, Hegera a Ódora prepadlo medzi najchudobnejšie krajiny EÚ a posledné, čo dnes potrebuje je šetrenie na ľuďoch. Vyhlásil Fico s tým, že v prípade účasti v budúcej vláde sa bude jeho strana snažiť naplniť päť kľúčových cieľov.

Tým prvým je presadzovať zastavenie prepadu životnej úrovne a naopak obnovenie jej rastu. Podľa predsedu Smeru-SSD má byť tempo ozdravovania slovenských verejných financií rozumné, aby neohrozilo sociálny štandard občanov ani zdroje na rozvoj Slovenska. „Kľúčovým ukazovateľom pre ľavicovú vládu musí byť rast životnej úrovne, nie znižovanie deficitu, preto nikdy nedovolíme znižovanie už dosiahnutého sociálneho štandardu občanov,“ odkazuje.

Jeho strana bude preto v prípade účasti vo vláde navrhovať pomalé znižovanie deficitu o 0,5 % hrubého domáceho produktu (HDP) ročne. „Reči pravicových médií o vyrovnanom rozpočte sú holé nezmysly. Vyrovnaný rozpočet by si vyžadoval škrty v sociálnych opatreniach a investíciách v objeme 4,5 miliardy EUR. To by zahrdúsilo Slovensko,“ myslí si. Podľa neho to znamená, že ak má byť deficit v tomto roku na úrovni 7 %, v roku 2024 by ho vláda znížila len na 6,5 % HDP.

„Základným cieľom musí byť zastavenie ďalšieho prepadávanie životnej úrovne občanov SR v porovnaní s priemernou životnou úrovňou v EÚ a obnovenie jej rastu. Chceme ísť do takých opatrení v štáte, ktoré to prepadávanie voči našim susedom, voči EÚ okamžite zastaví a naopak, postupne naštartujeme proces približovania sa priemernej úrovni EÚ," odkázal Fico.

Druhým cieľom musí byť podľa neho boj so zdražovaním. Odmieta tvrdenia, že sa situácia zlepšila, keď je inflácia stále takmer dvojciferná. „Prečo je na Slovensku najvyššie zdražovanie v celej eurozóne? Lebo to všetci nechali na neviditeľnú ruku trhu a tá je krutá k chudobným, ale štedrá k bohatým. A tak to aj vyzerá, kým reálne mzdy historicky klesajú, firmy a banky hlásia rekordné zisky,“ tvrdí.

Efektívny boj so zdražovaním znamená podľa neho aj výdavky. „Musíme rátať s tým, že budeme chrániť ľudí, pokiaľ ide o zdražovanie základných potravín, energií. Musíme rátať s kompenzáciami," avizoval.

Ďalšou prioritou, ktorú sľubuje naplniť sú štátne investície. „Slovensko potrebujeme opätovne naštartovať. A to je možné len veľkými investíciami do infraštruktúry, poľnohospodárstva, energetiky, vodných diel a podobne,“ myslí si. Chce tiež výraznejšie využívať verejno-súkromné partnerstvá (PPP) pri rôznych infraštruktúrnych či energetických projektoch. „Z minulosti máme pozitívne skúsenosti s realizáciou PPP projektov, teda spoluprácou štátu so súkromným investorom, ale jasne deklarujeme, že si na tieto infraštruktúrne projekty nebojíme požičať peniaze,“ uviedol šéf Smeru-SSD.

Investície do zdravotníctva

Za ďalšie dôležité ciele označil stabilizáciu napätej situácie v zdravotníctve, ako aj návrat profesionality a zdravého rozumu do školstva a vzdelávania.

Kozmetické úpravy v zdravotníctve už podľa jeho slov nestačia a poplatky za urgentné vyšetrenia, rovnako ako rušenie niektorých oddelení či lôžok nič nevyriešia. „Jediná cesta ako zastabilizovať zdravotníctvo je ho poctivo dofinancovať. Musíme hovoriť o brutálnych investíciách do zdravotníctva,“ povedal.

V rezorte školstva zase strana principiálne odmieta zavádzanie rodovej výchovy a iných „progresívnych experimentov do nášho školstva“. Naopak chce výrazne posilniť vlastenecké prvky vo vzdelávaní.

Predseda Smeru-SSD pripustil, že na naplnenie týchto priorít sú potrebné aj výrazné zdroje. Okrem pomalej a rozumnej konsolidácie verejných financií avizoval okamžitý krízový manažment čerpania eurofondov či plánu obnovy. Strana tiež odmieta akékoľvek zvyšovanie zbrojných výdavkov nad úroveň 2 % HDP. „Toto je výmysel z Vilniusu, pretože treba zbrojiť. Celá vojna na Ukrajine je okrem iného aj preto, aby sa všetky sklady povyprázdňovali,“ tvrdí Fico a dodal, že nová vláda sa nebude cítiť zaviazaná záväzkami, ktoré na seba prevzala vláda Ľudovíta Ódora v súvislosti s nákupom vrtuľníkov. Nakupovať podľa neho môžeme len to, čo potrebujeme a nie aj to, čo si vieme vyrobiť sami. „Úlohou Slovenska nie je vyprázdňovať americké sklady,“ skonštatoval.

„Toto je vízia Slovenska, ktorú verejne ponúkame tak občanom, ako aj našim potenciálnym koaličným partnerom. Ak v tomto nájdeme zhodu, Slovensko bude mať opäť stabilnú a sociálnu vládu, o ktorú sa bude môcť po septembri oprieť,“ skonštatoval Fico.

Pozrieť video TU.