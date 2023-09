Šimečka pre Pravdu: Fico ponúka Slovensku len pomstu a beztrestnosť pre svojich ľudí. Chceme tomu zabrániť

Šimečka: Že sme bratislavským hnutím je mýtus, aj vzhľadom na preferencie Video Zdroj: Peter Madro

Po voľbách by z tzv. Plánu pre budúcnosť chceli presadiť adresnú pomoc vrátane príspevku na bývanie. V pláne majú zavedenie špeciálneho celoslovenského cestovného lístku ‘CeloSlovák’ na všetky druhy verejnej dopravy. Opatreniami chcú zintenzívniť progres elektronizácie verenej a štátnej správy, chcú priniesť maximálnu podporu fotovoltiky a docieliť to, aby boli životné partnerstvá dostupné pre všetkých.

Šimečka pripustil, že všetky opatrenia sa možno nepodarí počas nasledujúcich štyroch rokov uviesť do života. „Som však bytostne presvedčený, že za štyri roky sa dá urobiť zásadný rozdiel,“ zdôraznil. Pri predstavovaní programu dodal, že nejde tak o vízie, ako o štýl ich presadzovania. Do politiky by rád priniesol cestu politickej konštruktívnej spolupráce. So Smerom si nevie predstaviť spoluprácu, ani keby z jeho vedenia odišiel Robert Fico či Robert Kaliňák a hovorí o nich ako o „hrozbe pre Slovensko“. Pred voľbami sa taktiež nechce s možnými povolebnými partnermi hádať o kultúrno-hodnotových otázkach, ani kvôli nim kresliť červené čiary. „Nemá zmysel, aby sme sa začali hádať ešte predtým, ako ľudia pôjdu voliť,“ zdôraznil.

V rozhovore sa dozviete Má Slovensko svoju budúcnosť v Európe?

Je Progresívne Slovensko bratislavským hnutím pre mladých podnikateľov?

Ako bude hnutie pokračovať, ak zostane v opozícii?

Môže byť Slovensko zelenšie?

Ako chce osloviť voličov Roberta Fica?

Čítajte viac Prieskum SANEP pre ta3: Fico prvýkrát preskočil Čaputovú v rebríčku dôvery

V prieskumoch dôveryhodnosti vedie Robert Fico aj pred prezidentkou Zuzanou Čaputovou. Chcete priniesť témy spájania, no o Ficovi otvorene hovoríte, ako o hrozbe. Ako chcete osloviť tú časť spoločnosti, ktorá dôveruje Smeru?

Súhlasím s vami, že v tejto chvíli vyhráva Robert Fico. Ak sa v najbližších 27 dňoch niečo dramaticky nezmení, tak to bude Robert Fico, ktorý bude skladať novú slovenskú vládu. To považujem za hrozbu pre Slovensko, pre našu budúcnosť, pre naše medzinárodné ukotvenie. Spravím všetko preto, aby sa to nestalo. Budeme komunikovať náš program, budeme hovoriť o tom, ako chceme naštartovať ekonomiku, zvýšiť životnú úroveň ľudí, ako chceme dať do poriadku zdravotníctvo. To, čo nebudeme robiť, sú útoky. Nebudeme útočiť na iné politické strany, špeciálne nie na našich partnerov a vymedzovať sa voči nim. Nebudeme to hrať na osobné útoky, nebudeme šíriť nenávisť ani pomstu. To je to, čo Roberta Fica motivuje. Jeho program je dnes pomsta, neponúka nič pre Slovensko, iba pomstu, revanš a beztrestnosť pre svojich ľudí. Ja aj moji kolegovia kandidujeme kvôli plánu pre budúcnosť. Som pevne presvedčený, že ľudí, ktorí nechcú návrat Roberta Fica je na Slovensku väčšina a kľúčové je, či prídu voliť.

Často sa opakuje argument, že na Slovensku sú vážnejšie problémy, ako riešiť práva menšín. Debata pri kultúrno-hodnotových otázkach sa zvykne stočiť k najhoršiemu a nič sa nevyrieši. Vy máte medzi svojimi programovými prioritami to, aby životné partnerstvá boli dostupné pre všetkých. Je to podľa vás vôbec možné?

Súhlasím, že sa debata vždy stočí niekam inam. My máme priority jasné. Naštartovanie ekonomiky, zdravotníctvo, nemocnice, regionálna ambulantná sieť a zlepšenie celkovej spoločenskej atmosféry, kam mimochodom patrí aj hodnota rovnosti. To znamená, aby ľudia na Slovensku neboli diskriminovaní, aby tu mohli voľne dýchať, aby sa nemuseli báť hrozieb a urážok, iba preto, lebo patria k nejakej menšine. Životné partnerstvá nie sú žiadnou kultúrnou vojnou, to nie je žiadna ideológia, to je o pomoci konkrétnym ľuďom. Sú to naši susedia, naši príbuzní, naši kolegovia, desaťtisíce ľudí na Slovensku, pričom mnoho z nich aj volí konzervatívne strany, ktorým vieme pomôcť a dramaticky zvýšiť ich kvalitu života. Ktorým vieme dať tie isté práva, ako má zvyšok obyvateľstva a nás to nič nestojí. Nič to nestojí ani rozpočet a nijako to neublíži spoločnosti. Neohrozí to vzťah muža a ženy, ani manželstvo. Toto budem hovoriť aj svojim partnerom a je to naša priorita a kľúčová hodnota. No zároveň nechcem v tejto chvíli kresliť červené čiary, lebo to je štýl vládnutia, ktorý nás dostal tam, kde sme. Nemá zmysel, aby sme sa začali hádať ešte predtým, ako ľudia pôjdu voliť.

Čítajte viac Oligarchovia s väzbami na Rusko nechcú byť súčasťou západného sveta, tvrdí väznený gruzínsky novinár

Má podľa vás Slovensko svoju budúcnosť v Európe? Ak sa pozrieme na všetky možné štatistiky, tak nás v nich predbieha Rumunsko, vedieme aj vo viere v konšpirácie. Má ešte Slovensko nejakú európsku identitu?

Politicky, kultúrne a ekonomicky patrí Slovensko do Európy, na západ. Nie sme o nič horší, ani pokiaľ ide o možnosti, ktoré môžeme dosiahnuť ako Slovinci, Íri či Estónci. Veď oni dokázali zreformovať svoju krajinu a konštruktívne využiť svoje členstvo v Európskej únii, tak prečo by to nedokázali Slováci? Jediné, čo nás posledné roky brzdilo, bolo, že tu boli politici, ktorí nemali ambíciu nás posúvať do budúcnosti, nemali ambíciu tu niečo urobiť. Vtedy mali ambíciu držať sa pri moci a teraz majú ambíciu sa pomstiť, alebo si zabezpečiť beztrestnosť a to hovorím o Robertovi Ficovi. Myslím si, že za štyri roky stabilnej proeurópskej vlády, sa síce nedá stihnúť všetko, ale dá sa posunúť výrazne vpred. Výrazne sa dá priblížiť k európskym priemerom či už ide o podiel HDP, zdravotníctvo alebo vzdelávanie. Máte pravdu, že stagnujeme, ostatní nás predbiehajú, ale to je vecou toho, ako sa rozhodneme 30. septembra a akí politici dostanú mandát.

Čítajte viac Vysoký vek dožitia? Dôchodcovia odchádzajú do penzie unavení a chorí (anketa)

Často bývate kritizovaní za to, že ste bratislavským hnutím pre mladých podnikateľov. Čo teda ponúkate napríklad starším ľuďom?

To, že by sme boli bratislavským hnutím, je dnes mýtus, aj vzhľadom na preferencie. Prakticky sme prví alebo druhí vo všetkých krajoch. Podporovateľov máme po celom Slovensku, v mestách aj dedinách, všetkých vekových kategórií. A pre nich je aj náš program. Pri mladých je našou prioritou, aby sa začali vracať domov, aby neodchádzali zo Slovenska. To sa týka vzdelávania, ale aj takých vecí, akou je prechod na zelenú ekonomiku a ochrana životného prostredia, ktorá je pre mladých dôležitá. To nie je len o peniazoch. Ľudia síce odchádzajú aj kvôli platom, ale aj kvôli celkovej spoločenskej klíme. Máme program aj pre ľudí v strednom veku. V otázke dôchodkov chceme zreformovať druhý a tretí pilier, aby ľudia, ktorí majú dnes štyridsať, možno päťdesiat rokov, mali garanciu slušných dôchodkov. Pre dôchodcov ponúkame aj príspevok na úhradu nákladov na bývanie, máme viacero opatrení, ktoré sa týkajú sociálnych služieb. No ak hovoríme o odchode mladých do zahraničia ako o obrovskom probléme, nie je to len kvôli ekonomike, že nebudeme mať z čoho platiť v budúcnosti dôchodky, ale predsa je to problém pre starších ľudí, ktorí žijú v osamelosti. Sú to desaťtisíce, možno státisíce ľudí v seniorskom veku, ktorí svoje deti a vnúčatá vidia párkrát do roka cez videohovor. Aj to ovplyvňuje kvalitu života a duševné zdravie. Starším treba pomôcť aj finančne, dôchodky sú nízke, potraviny a bývanie drahé, ale musíme myslieť aj na to, že tí, čo odchádzajú zo Slovenska, tu zanechávajú svojich starých rodičov, rodičov, ktorí tu žijú sami.

Ste pripravení aj na ‘plán b’, teda že budete musieť svoj program presadzovať z opozičných ľavíc?

Pochopiteľne, ak si voliči vyberú Roberta Fica a strany, ktoré budú ochotné mu tam robiť poskokov, tak to budeme rešpektovať ako demokratickú vôľu občanov a budeme v opozícii. Tam budeme presadzovať presne to, o čom hovoríme aj dnes. Ale ja pevne verím, že sa to nestane, že takýto scenár nebude, lebo to by bola katastrofa. Ak bude vládu zostavovať Robert Fico, tam už Slovensko veľkú budúcnosť nemá.