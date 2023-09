Majerský označil LGBTI+ ľudí za pliagu. Tvrdí, že ho mrzí, ak bolo jeho vyjadrenie zle pochopené

Majerský v nedeľňajšej diskusii Na telo na TV Markíza odpovedal na divácke otázky. Jedna z nich sa týkala toho, či je pre Slovensko väčšia hrozba korupcia alebo LGBTI+. „Obidve sú nešťastím ktorejkoľvek krajiny, nielen Slovenska – aj korupcia, aj LGBTI+. Sú to pliagy, ktoré ničia krajinu. Ktorúkoľvek,“ reagoval Majerský. Následne na doplňujúce otázky moderátora Michala Kovačiča, či označuje LGBTI+ ľudí za pliagu, svoje slová podporil. „Aj korupcia, aj LGBTI+ môžu zlikvidovať národ ako taký,“ povedal.

Potom, ako sa ozvali strany Progresívne Slovensko, Saska či Demokrati uviedol v nedeľu večer o pol deviatej na sociálnej sieti stanovisko o tom, ako ho „mrzí, ak bolo jeho vyjadrenie zle pochopené“.

„Pri zjednodušenej otázke, či je väčšou hrozbou korupcia alebo LGBTI, som si v tom momente predstavil tému registrovaných partnerstiev resp. manželstiev a pochopil som to tak, že k nej otázka smerovala,“ ozrejmil predseda KDH.

Podľa neho KDH nemôže súhlasiť s registrovanými partnerstvami a ich ustanovením na úroveň manželstva muža a ženy.

„Manželstvo muža a ženy má výsadné postavenie v spoločnosti, lebo jeho predpokladom sú deti, teda prežitie národa. Keď som dnes použil slovo „nešťastie“ či „pliaga“, mal som na mysli ideológiu, vonkoncom nie konkrétnych ľudí. Toto nedorozumenie ma mrzí a ospravedlňujem sa, ak bolo nesprávne pochopené, resp. ak som sa tým niekoho dotkol,“ spresnil Majerský.

Na jeho slová reagoval aj Roman Samotný, majiteľ podniku Tepláreň, v ktorom došlo k teroristickému útoku. „Pozývam vás do Teplárne. Rád by som vám osobne porozprával o tom, ako to dopadne, keď iných ľudí nazývate pliagou a nešťastím krajiny,“ uviedol na sociálnej sieti Samotný, majiteľ podniku, v ktorom vlani 12. októbra došlo k teroristickému útoku. Páchateľ pri ňom úkladne zavraždil dvoch ľudí a jednu osobu zranil.

„Milovaný Matúš a Juraj, drahá Radka, drahí rodičia a blízki obetí teroristického útoku pred Teplárňou, vy už dobre viete, ako bolia slová, že LGBTI+ ľudia sú pliagou a nešťastím tejto krajiny. Budeme robiť, čo je v našich silách, aby sme ďalej svedčili, koľko skazy prinášajú slová plné nenávisti. Milan Majerský, už sme zblízka videli, koľko utrpenia a bolesti spôsobí, keď sa o ľuďoch hovorí, že sú pliagou. Vaše slová dláždia cestu zla, na konci ktorej budú priveľké rany a priveľa bolesti,“ reagovala Tepláreň.

„Môžete urážať mňa, môžete sa vymedzovať voči PS ako politickej strane, ale aby ste o našich spoluobčanoch hovorili, že sú pliaga, ktorá ničí národ, to je cez všetky čiary. To je už naozaj veľmi blízko fašistom,“ odkázal mu predseda PS Michal Šimečka.

„Pán Majerský, sexuálna orientácia iných ľudí vám nijak neubližuje,“ napísala na Facebooku poslankyňa Sasky Jana Bittó Cigániková. „Chcela by som, aby sme sa na Slovensku posunuli k modernému konzervativizmu, ktorý rozumie tomu, že LGBTI+ ľudia tu sú a budú. Podnikajú, pracujú, platia dane a odvody, majú svoje komunity, a preto by im politici mali vytvoriť podmienky na dôstojný život,“ reagovala.

Podpredseda SaS a exminister školstva Branislav Gröhling hovorí, že týmto tvrdením Majerský urazil nielen celú LGBT+ komunitu, ale aj ich priateľov a rodiny.

„Povedať, že LGBT+ komunita ničí krajinu rovnako ako korupcia, je absolútne neprijateľné. Členovia LGBT+ komunity žijú medzi nami, pracujú, podnikajú, platia dane a odvody. Zveľaďujú svoje okolie a starajú sa o svojich blízkych,“ upozornil.

„Sám viem, aké dôležité je vážiť slová. Nenávisť, ktorá sa šírila posledné roky v spoločnosti spôsobila, že aj na moju rodinu číhal mladý muž, ktorý pred mojim domom chcel zabíjať. A nakoniec zabil. Nie mňa, ale dvoch nevinných mladých ľudí. Na tento deň nikdy nezabudnem,“ uviedol na sociálnej sieti bývalý premiér a predseda Demokratov Eduard Heger.

Dodal, že „nazývať akéhokoľvek človeka alebo skupiny osôb pliagou, je ďaleko za hranou“. „Takéto slová vo verejnom živote iba prikladajú olej do ohňa nenávisti. Už nikdy viac nemôžeme dovoliť, aby nenávisť zabíjala,“ uzavrel.