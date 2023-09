Hity kampane 2023: Odbornosť voľby nevyhráva, strach áno. Matovič riskuje, Kollár tápe a Fico oprášil migrantov

Najväčšej antikampani zatiaľ čelí hnutie Sme rodina, ktoré dopláca na minulosť svojho predsedu. OĽaNO je netradične v úzadí, no všetci čakajú na veľké finále Igora Matoviča. SaS sa trápi, KDH rieši faul s „pliagou“ a Hlasu zatiaľ stratégia veľmi nevychádza, kým Progresívnemu Slovensku (PS) áno. Víťazom kampane je Smer, ktorý v posledných dňoch oprášil tému migrantov.

Fico ukázal nelegálnych migrantov vo Veľkom Krtíši

V hlavnej úlohe strach

Kampaň sa v septembri dostala do poslednej fázy. Strany začínajú predstavovať svoje programy a konkrétnu víziu o tom, kam má Slovensko smerovať. Nepochybne potrebujeme zlepšiť úroveň zdravotníctva a školstva, zvýšiť platy, dosiahnuť udržateľnosť verejných financií či riešiť energetickú krízu. Nehovoriac o nedostatočnom financovaní kultúry, ktorú zrejme do povedomia najviac dostala kauza vitráží Divadla P. O. Hviezdoslava. Aj keď väčšina strán o týchto oblastiach vo svojich programoch hovorí, len niektorí ponúkajú riešenia a naozaj málokto využije pred voľbami priestor na odborné témy.

Niet sa čomu čudovať. Odbornosť a roky neriešené problémy v kľúčových oblastiach voľby nevyhrávajú. Zato medvede ako biologická zbraň, manipulácia volieb alebo trestných konaní či strašenie neschopnosťou splácať hypotéky áno. Strach je najlepším prostriedkom na mobilizáciu voličov. Strach z návratu mafie, strach z návratu chaosu, strach zo straty demokracie… Len ho každá strana interpretuje po svojom.

Podľa politológa z Ekonomickej univerzity v Bratislave Radoslava Štefančíka je strach odjakživa faktorom, ktorý ľudí motivuje k sociálnemu konaniu. „Keďže využitie aktívneho volebného práva je sociálne konanie, politici k tomu tak aj pristupujú. Preto sme tu mali medvede, „vojnu“ v bezpečnostných zložkách a teraz tu máme starých známych migrantov,“ zhodnotil pre Pravdu.

Politici využívajú všetky stratégie na pritiahnutie mediálnej pozornosti a zaujatie voličov. „Politické strany chcú chytiť pomyselnú vlnu, na ktorej by sa viezli, preto starostlivo sledujú nálady verejnosti a témy, ktoré v spoločnosti rezonujú. Väčšina strán sa prispôsobí tepu dňa,“ uviedol politológ z Prešovskej univerzity Michal Cirner.

Aktívny Smer a ohrozené OĽaNO

Primerane aktívni sú zatiaľ všetci veľkí hráči a prekvapili aj niektorí z tých menších. V prvej trojke sa podľa prieskumov zatiaľ stále drží Smer, PS a Hlas. Za nimi nasleduje Republika, KDH či SNS. Problém môže mať SaS alebo Sme rodina, zvyšok je pod hranicou zvoliteľnosti. Aký mala doterajšia kampaň vplyv na strany?

Matovič zaplavil Slovensko fiatkami

Najaktívnejšou stranou v kampani je jednoznačne Smer. Strana bývalého trojnásobného premiéra Roberta Fica má po temnom období našliapnuté na ďalšie víťazstvo a aj väčšiu šancu na zloženie vlády. Aktuálne znova stavili na migrantov. „Zvolávajú tlačovky, pokúšajú sa zvolávať aj schôdze Národnej rady, vyjadrujú sa pomaly už aj k počasiu,“ uviedol Štefančík.

V týchto voľbách sa zatiaľ neobjavila ani žiadna nosná téma. „Ak by aj bola, tak strany o ňu neprejavujú záujem, pretože nedokážu tak mobilizovať voličov ako témy, ktoré vyvolávajú strach,“ zhodnotil Štefančík.

Bez hlavnej témy politici komunikujú ostatné tak, ako sa im hodí, čoho dôkazom je aj migrácia. „Politici ju komunikujú zásadne pred voľbami, ale po voľbách sa nemajú k tomu, aby našli reálne riešenia sprievodných problémov,“ myslí si Štefančík. „Keby mi niekto povedal, že sa Fico s Orbánom dohodli, že nám sem maďarský premiér nejakých pošle, bol by som náchylný tomu uveriť,“ uviedol.

Paradoxne jednou z najmenej „krikľúnskych“ strán je PS. Kým u ostatných má neviditeľnosť zväčša na svedomí stagnáciu či pokles preferencií, ako napríklad stranu Mikuláša Dzurindu či Zsolta Simona, progresívcom to paradoxne pomáha. „Myslím si, že PS tentoraz trafilo správne svojho súpera a na rozdiel od ostatnej kampane, keď sa viac vyhraňovali voči fašistom, teraz podpichujú Fica, a to je správne,“ zhodnotil odborník na reklamu Róbert Slovák.

Dzurinda a jeho Modrí, Most-Híd by však podľa neho mohli ešte prekvapiť. „Je to maratónec, zaberie vo finiši a jeho silnou stránkou sú jeho rétorické schopnosti, ktorými isto zaboduje v predvolebných diskusiách, ak sa nebude točiť v neaktuálnych témach,“ myslí si odborník.

V mediálnom úzadí je aktuálne aj Igor Matovič, no spolu so Smerom patria k najaktívnejším v regiónoch, kde sa mu fiatkami darí strhávať pozornosť. „OĽaNO v tejto kampani stavilo skôr na kontaktnú kampaň a sociálne siete ako na mediálnu publicitu a snaží sa osloviť ľudí súťažou,“ zhodnotil analytik spoločnosti NMS Market Research Mikuláš Hanes s tým, že Matovič značne riskuje nielen formou kampane, ale aj s kandidatúrou v koalícii.

V roku 2020 sa Matovičovi vyplatilo s netradičnou kampaňou riskovať, tentoraz však v jeho neprospech hrá viacero okolností. OĽaNO a ani Matovič už na rozdiel od minulej predvolebnej kampane nie sú tvárou zmeny, ale predstaviteľmi vlády s rekordne nízkou dôveryhodnosťou, sprevádzanej chaosom, kontroverznými výrokmi či konfliktnou komunikáciou.

„Väčšina odborníkov sa zhoduje, že od Matoviča ešte očakávame nejaké kampaňové „grand finále“ (a sám ho občas aj sľubuje), ale môže doplatiť na fakt, že občania sú z jeho výstrednej politiky a osobnosti už unavení,“ komentuje analytik NMS. „A hoci Igor Matovič burcuje v kampani k čo najvyššej účasti vo voľbách, tentoraz sa mu práve vyššia účasť môže stať osudnou,“ dodal na margo OĽaNO.

Prvú trojicu zatiaľ v prieskumoch uzatvára Hlas. Kým preferencie Smeru a PS stúpajú, strana Petra Pellegriniho stagnuje alebo klesá. „Hlas dopláca na nejednoznačnosť a nečitateľnosť pre voličov. Smeru sa darí na základe radikalizácie rétoriky a PS sa darí, že je alternatívou voči Smeru,“ uviedol Cirner.

Hlas nepôjde do koalície s Republikou pre spochybňovanie členstva v NATO

Podľa odborníka na reklamu je Hlas „rozkročený“ a ak sa prikloní k Smeru, jeho voliči ľahko prejdú k Ficovi. „Ak sa Hlas odkloní od Smeru, takisto stratí tých, ktorí so Smerom nemajú až taký problém. Akonáhle klesli v preferenciách pod Smer, niet už cesty späť, budeme sledovať už iba klesanie ich preferencií,“ zhodnotil Slovák.

Mimoriadne aktívna je aj SNS Andreja Danka, pri ktorej zafungovalo to, čo sa pravici nepodarilo – spájanie. Voličov na seba dokáže viazať aj vďaka radikálnejším vyjadreniam komunikačne zdatnejšieho Tomáša Tarabu či šéfa Národnej koalície Rudolfa Huliaka, ktorý sa spolu s Republikou venuje téme premnoženia medveďov, ktoré považuje za „biologickú zbraň“ namierenú proti obyvateľom vidieka. Do balíčka prispieva líder SNS Andrej Danko, ktorý na bilbordoch vyzýva na zastavenie liberalizmu a bláznov, čím naráža na strany bývalej vládnej koalície.

Jednotkou Demokratov vo voľbách bude Andrea Letanovská. Eduard Heger bude mať na kandidátke dvojku.

Aktívni sú aj Demokrati, ktorí sa pohybujú okolo troch percent. Volebnou líderkou sa síce stala Andrea Letanovská, no čoraz viac sa v popredí objavuje exminister obrany Jaroslav Naď. Predseda strany Eduard Heger na otázku, či Demokrati menia lídra, uviedol, že každú oblasť v strane prezentuje daný odborník.

Podľa Štefančíka urobili v strane dobre, že do popredia posunuli práve Naďa. „Naď je síce kontroverzný, ale vyzerá to tak, že po takomto spôsobe komunikácie je dnes dopyt. Rozdeľuje, ale zároveň ťahá na seba pozornosť. A to je práve to, čo teraz Demokrati potrebujú,“ skonštatoval politológ. Na škodu nie je ani to, že podobne ako Šimečka pritvrdil v diskusiách aj Heger. „Páni ukazujú, že vedia ustáť aj rétoricky zdatných populistov,“ hovorí odborník na reklamu.

Kollár sa chytá slamky

Čiastkové témy sa však v kampani striedajú tak rýchlo, že volič na ne nestíha reagovať. „Máloktorá z tém dokáže výraznejšie zahýbať voličskou podporou u jednotlivých strán,“ okomentoval Hanes. Doterajšie hity volieb 2023 ako medvede, boj proti liberalizmu či migrácia majú na svedomí skôr upevňovanie volebného jadra. Voliči sa len silnejšie identifikujú so subjektmi, ktoré podporovali aj dovtedy.

Čo však podľa analytika môže mať na volebné preferencie strán dosah, sú osobné kauzy a chyby strán a ich čelných predstaviteľov. Tie ich môžu limitovať v raste a nahlodávať volebné jadro. „Pretože viac ako tretina voličov stále pripúšťa zmenu subjektu, ktorý nakoniec v predčasných voľbách bude voliť, môže takýto šrám z minulosti alebo kiks v predvolebnej debate spôsobiť, že sa v deň volieb nakoniec priklonia k svojej druhej voľbe,“ uviedol.

Zatiaľ najsilnejšej individuálnej antikampani čelí líder Sme rodina Boris Kollár. Po obvinení zo strany jeho expartnerky Barbory Richterovej prišlo kompromitujúce video dcéry bývalého bosa nitrianskeho podsvetia Emy Ferusovej, ktorá tvrdí, že ju prinútil ísť na dva potraty. Kollár podal vo veci trestné oznámenie. Jeho hnutie bude mať podľa odborníkov problém, aby sa dostal cez päťpercentnú hranicu.

V tejto chvíli nemajú isté nič, skôr totiž riešia krízovú komunikáciu než svoje témy. „Skôr sa chytajú slamiek,“ hovorí Slovák. „Predpokladám, že nejaká časť tohto seriálu ešte uzrie svetlo sveta a práve to môže Sme rodine zlomiť krk,“ hodnotí Štefančík.

Na druhej strane politológ Cirner tipuje, že Sme rodina uhrá dobrý výsledok aj napriek Kollárovým kauzám. Prečo? „Tí, ktorí by ho určite nevolili, mali o Kollárovi vytvorený plastický obraz už dávno. Môže to ohroziť hlavne hlasy od jeho sympatizantiek, ktoré veria, že je dobrým rodičom,“ vysvetľuje.

Hnutie Sme rodina je však v oveľa komplikovanejšej situácii než ostatné strany. Má pomerne nestabilných a nadmerne migrujúcich voličov, čo sa ukázalo v prieskumoch po jednotlivých vlnách Kollárových káuz. Preferencie síce klesali, no onedlho sa vrátili na podobnú hodnotu alebo blízku tej pôvodnej.

„Viaceré prieskumy ukazujú, že počas tohto volebného obdobia takmer kompletne obmenilo svoj elektorát,“ uviedol Hanes s tým, že Kollár strácal najmä ženské voličky. „Tieto útoky a ich vysvetľovanie blokujú u Borisa Kollára a jeho hnutia čas a energiu, ktorú by inak venovali propagácii svojho volebného programu,“ konštatuje analytik NMS. „Sme rodine ostáva len dúfať, že nestihne padnúť pod päť percent do termínu volieb. Nemyslím si, že jej niečo k zvyšovaniu percent ešte môže pomôcť,“ zhodnotil Slovák.

Fauly SaS a KDH

Svetlo na konci volebného tunela zatiaľ nevidí ani SaS, ktorá sa v tohtoročnej kampani trápi o niečo viac aj kvôli nálepke trojnásobného rozbíjača vlád a čiastočne aj kvôli kauze Dubaj. Po veľkolepých vyhláseniach, že liberáli idú vyhrať voľby, Sulík vytriezvel a stavil na „ekonomickú klasiku“, v ktorej sú sulíkovci doma. Podľa Slováka je škoda, že SaS stratila čas a silu úvodnou kampaňou, ktorá bola strategicky mimo.

Foto: Pravda, Ivan Majerský sulík, bilbord

„Je však dobré, že sa Saska vrátila k téme, v ktorej je objektívne najsilnejšia, vrátila sa k zelenej farbe a používa názov, ktorý ľudia naozaj nájdu vo volebných miestnostiach,“ hodnotí. Liberálom by mohlo pomôcť aj to, že niektorí ľudia vidia potenciál aj v iných osobnostiach ako je Sulík. „SaS sa vrátila k svojej podstate a správne pochopila, že v polohe ekonomických expertov pôsobí najviac autenticky a dokáže presvedčiť voličov o tom, že má zmysel (možno aj opätovne a so zaťatými zubami) voliť Sasku,“ uviedol Hanes.

Pri Saske sa podľa analytika viackrát potvrdilo, že prebrala miesto po SDKÚ v rámci stredopravého spektra ako istej „voľby z rozumu“, pre ktorú sa časť voličov tesne pred voľbami rozhodne ako pre najmenšie zlo. „Hoci sa na tento efekt kvôli razantnému nástupu PS nemôže Saska úplne spoliehať, aj vďaka akcentu na ekonomické témy má priestor na určitý rast,“ uviedol.

Individuálne sa blysol Miroslav Žiak, ktorý ako bojovník proti dezinformáciám vyrukoval s ruským pasom poslanca Smeru Ľuboša Blahu. Z pasu sa však veľmi rýchlo vykľul falzifikát a Blaha to označil za hoax. Podľa analytika tento individuálny prešľap poškodí najmä kandidáta Sasky osobne. „Ako bojovník proti dezinformáciám nechal sám seba zatiahnuť do niekoho mediálnej, politickej alebo dokonca spravodajskej hry,“ uviedol. Podľa Slováka to však môže poškodiť aj stranu. „Najmä ak ide o strany, ktoré neoslovujú voličov z alternatívnej scény, ale uvedomelých a vzdelaných ľudí, ktorí si pravdu vážia,“ uviedol.

Osobný kiks má za sebou aj líder KDH Milan Majerský, ktorý LGBTI+ komunitu nazval „pliagou“, za čo sa nešikovne ospravedlnil. Podľa Štefančíka to bol zo strany šéfa KDH absolútny faul, s ktorým sa nedá robiť úspešná kampaň. „Toto sa v slušnej spoločnosti nerobí, aj keď máte v sebe päť pív a tri borovičky,“ zhodnotil.

Foto: Pravda, Ivan Majerský dzurinda, bilbord

„Ak však bude KDH trvať na slovách svojho predsedu, je možné, že príde o stredového voliča, ktorý sa rozhodoval medzi KDH a PS,“ dodal. Podľa Cirnera nie je voličov KDH veľa, a ak by to odplašilo aj malú časť, do parlamentu by sa KDH nemuselo dostať ani tretíkrát.

Podľa odborníka na reklamu hazarduje Majerský s voličmi, ktorí sú síce veriaci, ale mentálne už prekonali stredoveké uvažovanie. „Majú na výber viaceré konzervatívne strany, predpokladám, že sa niektorí k nim obrátia. Zároveň nových nezíska, lebo v ťažení proti slabším je silnejšie napríklad Záborskej krídlo v OĽaNO či kotlebovci v Republike,“ do­dal.

Problémy mali aj v Republike, a to najmä kvôli radikálnemu straníckemu obratu Miroslava Suju a lídra hnutia Milana Uhríka – prvý kandidoval za Most-Híd, druhý za SDKÚ. V posledných prieskumoch zaznamenali uhríkovci pokles.

Na konci prekvapí volič

V témach je slovenský volič verným obrazom lídrov, ktorých chce voliť. Zrejme aj preto v aktuálnej kampani zatiaľ hlavná téma chýba. Na jednej strane považujú za dôležité, aby sa riešilo hlavne zdravotníctvo, školstvo, spravodlivosť, demografický deficit či zmena klímy. „Na strane druhej ale najsilnejšie reagujú na „chlebové témy“ ako sú prísľub lepšej budúcnosti, sociálne istoty, boj s infláciou alebo obrana vlastných národných záujmov pred riešením nadnárodných a globálnych problémov,“ skonštatoval analytik NMS.

Vecné a detailnejšie sú práve programy strán. „Len je problém, že tieto publikácie zväčšia voliči čítať nezvyknú,“ uviedol Štefančík. „Voľby sú o sľuboch, sympatiách a emóciách. Len málo voličov vyžaduje vecné diskusie,“ myslí si Cirner.

No a práve volič bude tým, kto v poslednej fáze podľa Štefančíka prekvapí. „Práve ten, ktorý voliť pôjde, ale ešte nevie koho. My si budeme lámať hlavu nad tým, že to agentúry zasa neodhadli, ale taký je život na Slovensku,“ uviedol. Kampaň zatiaľ podľa neho prebieha ako sínusoida. „Raz je to pokojnejšie, inokedy búrlivejšie. Ale zatiaľ tu nie je nič, čo by tu už predtým nebolo,“ ozrejmil.

„Zatiaľ je kampaň štandardná, to znamená, že si všetci občania všimli blízkosť konania parlamentných volieb,“ hovorí Cirner. Jedno je však isté, tá najhorúcejšia, najzaujímavejšia a najhoršia časť kampane nás ešte len čaká. Lídri strán sa zatiaľ len rozbiehali a uvidíme, ako dokážu preraziť v televíznych debatách so svojimi protivníkmi.