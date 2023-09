Čaputová poverí víťaza volieb zostavením vlády, aj ak to bude Fico

Prezidentka Zuzana Čaputová poverí víťaza volieb zostavením vlády. Urobí to aj keby to bol predseda strany Smer Robert Fico. Hlava štátu to uviedla v relácii V politike televízie TA3.

Poverenie víťaza volieb zostavovaním vlády je podľa nej ústavná tradícia. Zdôraznila, že je to i prejav rešpektu voči voličstvu, ktoré si ho zvolilo. Prezidentka považuje za nesmierne dôležité, aby ľudia využili svoje demokratické právo a išli voliť. Dodala, že po voľbách vždy bude časť ľudí sklamaná. Vláda, ktorá vzíde z volieb, by podľa nej mala chápať, že má zodpovednosť za celú krajinu.

Čaputová v ta3: Na Slovensku je frustrácia, niektorí to zneužívajú Video

Na Slovensku je podľa prezidentky cítiť vysokú mieru frustrácie a sklamania. Dodala, že to súvisí s mnohými krízami, ktorým sme v uplynulých rokoch čelili. „Politika sa akoby zredukovala na boj na zlikvidovanie nepriateľa," povedala. Uviedla tiež, že konflikt k politike patrí, no tu sa politika stala konfliktom. Zdôraznila, že problematické je, že konflikt sa spomedzi politikov preniesol na občanov. Podčiarkla tiež, že politik musí slúžiť všetkým, nielen svojim priaznivcom, nemôže ignorovať ostatných. Hlava štátu nevylučuje, že ešte pred ukončením funkčného obdobia vystúpi v Národnej rade (NR) SR so správou o stave republiky.

Vláda neinformovala o krokoch v migrácii včas

Prezidentka Čaputová pripustila, že vláda nekomunikovala o opatreniach v súvislosti s nelegálnou migráciou včas. Deklarovala však, že téma bola v exekutíve živá a prítomná celé leto a oznámenie konkrétnych opatrení po dvoch dňoch od verejného otvorenia témy bolo výsledkom predchádzajúcich krokov.

„Je to dobrý námet, aby vláda komunikovala proaktívne, obzvlášť preto, že má komunikovať čo,“ skonštatovala prezidentka. Potrebu väčšej komunikácie zo strany vládneho kabinetu pripustila aj pri iných témach.

Čaputová v ta3: Poverím víťaza volieb, aj keď to bude Fico Video

K prvým sto dňom vlády poznamenala, že odborníci museli nabehnúť od prvého dňa. Hovorí o krízovom riadení. Za špecifikum označila aj to, že všetky politické strany sú voči vláde v opozícii. Naplnil sa však podľa nej cieľ, aby vláda negenerovala konflikty.

Hlava štátu zároveň ocenila, ako sa podarilo vláde odborníkov identifikovať problémy, ktoré môže riešiť v krátkom čase a s limitovanými právomocami. Vyzdvihla aj prípravu systémových opatrení pre budúci kabinet.

Napriek trestným stíhaniam dvoch riaditeľov Slovenskej informačnej služby prezidentka podľa svojich slov zatiaľ nemá dôvod povedať, že nedôveruje spravodajskej službe. Vidí skôr personálne zlyhania. Nevylučuje preto debatu o tom, ako im v budúcnosti zabrániť.

Nie je podľa prezidentky na politikoch, ale prokuratúre, aby vyhodnocovali opodstatnenosť krokov polície. „Keď dochádza k stíhaniu opozičných lídrov, musíme byť pozorní práve kvôli tomu, aby nedochádzalo k zneužitiu policajnej moci. (…) Ale ak sú na to dôvody, ktoré následne posvätí prokuratúra a potom súd, je to namieste a je to v poriadku,“ dodala.

V diskusii sa tiež vyjadrila k nadchádzajúcim prezidentským voľbám. V tejto súvislosti skonštatovala, že je vďačná každému vzdelanému, inteligentnému a demokraticky zmýšľajúcemu človeku, ktorý sa rozhodne ísť do politiky. Víta preto aj kandidatúru Ivana Korčoka na post prezidenta. Považuje ho za hodnotovo a názorovo blízkeho. Čaputová zároveň vyhlásila, že nebude súčasťou „kampaňovania“ v prípade žiadneho kandidáta.