Exminister Šimko by chcel po voľbách prevziať vedenie KDH

Bývalý minister Ivan Šimko by chcel po voľbách prevziať vedenie KDH. Svoje sily a skúsenosti chce ponúknuť na povolebnom sneme. Podľa svojich slov chce brániť pluralitu v hnutí, ale zároveň sa pričiniť o to, aby v nej prevážilo to dobré, múdre a aktuálne. Informoval o tom na sociálnej sieti.