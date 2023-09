Ministerstvo vnútra vyzýva voličov odoslať hlas zo zahraničia v dostatočnom predstihu

Ministerstvo vnútra (MV) SR pripomína voličom zo zahraničia, aby návratnú obálku s hlasovacím lístkom odoslali v dostatočnom predstihu. Pošta zo zahraničia musí byť doručená na MV najneskôr 29. septembra do 12.00 h. MV upozorňuje na dlhšie doručovacie lehoty z niektorých vzdialenejších štátov.

„Hlasovací lístok voliča bude započítaný v prípade, že návratná obálka príde do podateľne Ministerstva vnútra SR na Drieňovej 22 v Bratislave najneskôr do piatka 29. septembra do 12.00 h. Uvedenú lehotu stanovuje zákon o podmienkach výkonu volebného práva,“ pripomenulo MV na sociálnej sieti.

Volič môže zaslať návratnú obálku zo zahraničia ľubovoľne – poštou aj kuriérskou službou. Môže ju zaslať aj zo Slovenska alebo ju osobne doručiť do podateľne MV.

O voľbu poštou zo zahraničia požiadalo 72 993 občanov. Rezort vnútra v pondelok informoval o tom, že eviduje 24 500 návratných obálok od voličov zo zahraničia. „Znamená to, že viac ako 66 percent zaregistrovaných voličov zatiaľ neodvolilo,“ uviedlo MV.

Rezort vnútra všetkým zaregistrovaným voličom odoslal do zahraničia doporučene potrebné materiály na hlasovanie. O ich opakované doručenie môže volič požiadať v prípade, že pôvodná zásielka sa ministerstvu vnútra vrátila ako nedoručená. Pokiaľ volič požiadal elektronicky, hlasovacie lístky si musí stiahnuť z webu MV SR a vytlačiť sám.

Predčasné parlamentné voľby budú v sobotu 30. septembra. Kandiduje v nich 24 politických strán a hnutí a jedna koalícia.