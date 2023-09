Drsná tlačovka Smeru: Matovič sa pobil s Kaliňákom, dostal päsťou do tváre

Líder OĽaNO Igor Matovič a podpredseda Smeru Robert Kaliňák sa pobili. Strana Smer ohlásila na stredu tlačovú konferenciu pred Úradom vlády na tému nelegálnej migrácie, kam predseda OĽaNO prišiel na aute s ampliónmi a nápisom My vás mafii nepredáme. K roztržke medzi Kaliňákom a Matovičom došlo po tom, ako mu exminister vnútra chcel vziať z rúk v aute mikrofón. Na mieste zasiahol mestský policajt.

Igor Matovič sa pobil s Robertom Kaliňákom počas tlačovky Smeru Video Zdroj: TV Pravda

„No čo, páni, pozvali ste nás na verejnú tlačovú konferenciu, tak sme prišli,“ začal predseda OĽaNO. Medzi prvými reagoval na Matoviča hovorca a kandidát na poslanca Ján Mažgút, po ňom prišiel k aute aj Kaliňák.

Do stretu sa dostali potom, čo chcel Matovič vystúpiť z auta, lebo sa mu účastníci tlačovky snažili vypnúť reproduktor. „Nechaj ma. Nechytaj to, je to náš majetok,“ povedal. „Hej? Čo sa bojíš?“ hovoril mu Kaliňák.

„Je to môj majetok. Nechaj mi to!“ kričal Matovič. „Vy ste rozpredali štát,“ pokračoval. Na to dostal od ďalšieho smeráka päsťou do tváre.

V bitke následne zasiahol mestský policajt, ktorý upokojoval Kaliňáka a odtláčal ho preč. Matoviča vyzval, aby s autom odišiel.

„Zlodeji skorumpovaní, vy ste zničili Slovensko,“ povedal Matovič po tom, čo sa dostal k svojmu mikrofónu.

Na tlačovej konferencii bol aj bývalý člen hnutia Sme rodina Peter Marček, ktorého z klubu vylúčili.

Smer včera večer oznámil verejnú tlačovú konferenciu, ktorá sa začala pred deviatou, témou bola výzva vláde, aby zatvorila hranice. Smer pred pár dňami znova oprášil v predvolebnej kampani tému prílevu migrantov na Slovensku. Líder strany Robert Fico spolu s Robertom Kaliňákom, Tiborom Gašparom a ďalšími navštívili záchytné miesto vo Veľkom Krtíši.

Článok budeme aktualizovať.