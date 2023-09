Matovič pre incident s Kaliňákom trestné oznámenie nepodá, očakáva ich viacero

Líder hnutia OĽANO a priatelia Igor Matovič pre stredajší incident s exministrom vnútra za Smer Robertom Kaliňákom trestné oznámenie nepodá. Vyplýva to z jeho vyjadrenia na tlačovej konferencii. Považuje to za duplicitné, keďže očakáva viacero trestných oznámení. Zároveň tvrdí, že na tlačovú konferenciu Smeru prišiel vzhľadom na to, že bola vopred oznámená ako verejná a chcel prejaviť svoj názor.

„Medzičasom som už zaregistroval od viacerých ľudí, že podali sami trestné oznámenie, takže už to považujem za duplicitné. Vzhľadom na to, že mnoho státisícov ľudí to videlo, zrejme padne viacero trestných oznámení. Policajný zbor to bude asi musieť zosumarizovať na jedno miesto,“ vysvetlil Matovič. Dodal, že dôkazového materiálu je veľa vzhľadom na videozáznamy a prítomnosť novinárov. Považuje za jednoznačné, kto bol páchateľ a kto obeť.

Čítajte viac Kaliňák: Psychicky narušený Matovič mal byť dávno v detenčnom centre. Podali sme trestné oznámenie

Matovič priblížil, že prišiel v súlade s verejným záujmom. Tvrdí, že chcel ľuďom povedať pravdu, pretože za situáciu s migráciou sú podľa neho zodpovední Kaliňák a šéf Smeru Robert Fico. Počas ich vlády sa totiž schválila zmena zákona o povinnosti vydávať potvrdenia cudzincom. Matovič Smeru vyčíta, že jeho poslanci neboli ochotní v uplynulých dňoch v parlamente podporiť novelu, ktorou by sa táto povinnosť zrušila.

Konflikt medzi Matovičom a Kaliňákom Video

Líder hnutia tiež poznamenal, že auto, s ktorým prišiel, je súkromný majetok hnutia. Viackrát Kaliňáka vyzýval, aby mu dal pokoj a odišiel od auta. Tvrdí, že sa bránil v krajnej núdzi. Mrzia ho následné reakcie od politických strán. „Akoby stratili schopnosť hľadať pravdu a zastať si ju,“ vyhlásil. Vyzval šéfov strán Sme rodina, Progresívne Slovensko, KDH a SaS, aby vylúčili akúkoľvek spoluprácu s mafiou po voľbách. Kritizuje ich za to, že legitimizujú stranu Hlas.

Matovič v stredu ráno narušil tlačovú konferenciu Smeru k migrácii a dostal sa do konfliktu s Kaliňákom. Podľa Kaliňáka Matovič porušil zákon, keďže prišiel a zastavil autom na chodníku. Kaliňák už podal trestné oznámenie. Pri incidente zasiahla aj hliadka mestskej polície, má ho zaznamenaný na odevných kamerách a bude ho vyhodnocovať. Konflikt odsúdili viacerí politici.