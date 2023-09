Matovič chcel byť martýrom, ktorý rukami bojuje proti mafii, a Smer hrádzou proti šialenstvu, hovorí Lenč

Tlačovú konferenciu strany Smer v stredu prerušila bitka. Ešte pred jej začiatkom na chodníku zaparkovalo kampaňové auto OĽaNO s názvom „My vás mafii nepredáme“, v ktorom sedel Igor Matovič. Líder Smeru Robert Fico prerušil tlačovku, k autu prišiel člen predsedníctva Smeru a šéf kampane Robert Kaliňák a ďalší smeráci. Matovič schytal päsťou do tváre, Kaliňák kopanec do hrude. Politológ z Univerzity Cyrila a Metoda v Trnave Jozef Lenč si myslí, že z Matovičovej strany išlo o provokáciu.

„Z kontextu doby, ktorú žijeme – vyhrotená volebná kampaň – a toho, čo v minulosti robil predseda OĽaNO a priateľov, sa dalo čakať, že sa toto stane. Je to odraz politickej kultúry a politiky tzv. obyčajných ľudí,“ uviedol pre Pravdu politológ Lenč.

Smer ohlásil verejnú tlačovú konferenciu k nelegálnej migrácii ešte v utorok podvečer, v stredu na ňu prišlo okrem tvárí Smeru aj niekoľko sympatizantov strany, ktorí sa neskôr tiež slovne zapájali do potýčky. Tlačová konferencia sa mala začať ešte pred deviatou hodinou ráno. Jej úvod však narušil expremiér a bývalý minister financií Igor Matovič. Na miesto sa dostavil na veľkom aute.

Politológ Lenč hodnotí narušenie tlačovky konkurenčnej strany ako provokáciu a parazitovanie. „Právo mu to síce nezakazuje, no je to ďaleko za hranicou slušnej a konštruktívnej politiky. Občan Matovič opakovane zatĺka klince do rakvy slovenskej demokracie,“ skonštatoval.

Medzi prvými prišiel Matoviča napomenúť exminister vnútra Robert Kaliňák. Ešte predtým sa šéfa Smeru spýtal, či sa môže ísť Matovičovi, ktorého bolo počuť z ampliónu, „povenovať“. Mal Kaliňák Matoviča ignorovať?

Lenč si myslí, že ak by si ho smeráci nevšímali, ukázali by, že sú na vyššej kultúrnej úrovni ako občan Matovič. Ak by tak Smer urobil, nemohol podľa Lenča túto akciu politicky využiť. „Až na konflikte a fyzickej potýčke môže Smer-SSD ukázať, že predseda OĽaNO a priateľov je nespôsobilý na výkon akejkoľvek verejnej funkcie a ďalej používať tento incident ako súčasť svojej predvolebnej kampane,“ myslí si.

Hodnotiť, ktorému politickému subjektu pomôže bitka Matovič verzus Kaliňák v čase vrcholiacej kampane, je podľa Lenča priskoro. Smer i OĽaNO však podľa neho urobia všetko preto, aby roztržku využili na zisk ďalších voličov.

„Matovič a OĽaNO a priatelia budú pracovať s obrazom ,martýra, ktorý holými rukami bojuje s mafiou’ a Robert Fico a Smer-SSD s obrazom, že sú ,hrádzou proti šialenstvu’,“ pokračoval politológ. Pripomenul, že k podobnému konfliktu došlo už pred voľbami v roku 2020, keď Matovič vtrhol na tlačovú konferenciu Smeru v parlamente a rovnako sa tam strhla potýčka. „Nie je to nič nové a rozhodne – žiaľ pre Slovensko – to ešte nie je dno, ba ani prekročenie všetkých čiar,“ myslí si.

Smer vytiahol v predvolebnej kampani tému migrácie rovnako ako v roku 2016. „Nie je to prvýkrát, ba ani poslednýkrát, čo Smer-SSD využíva, ak chcete – zneužíva, chyby svojich oponentov, udalosti, ktoré sa stanú počas kampane, na to, aby ešte zvýšil svoj volebný výsledok,“ dodal politológ.

