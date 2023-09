Matovič parazituje, Smer to využíva. Ako ovplyvní bitka s Kaliňákom voľby? Bola to paródia na predvolebný súboj

Smer v stredu ráno krátko pred deviatou usporiadal tlačovú konferenciu pre verejnosť, na ktorej vyzval vládu, aby pre migráciu zatvorila hranice s Maďarskom. Ešte pred začiatkom však na chodníku zaparkovalo kampaňové auto OĽaNO s heslom My vás mafii nepredáme, v ktorom sedel Igor Matovič. Líder Smeru Robert Fico prerušil tlačovku, k autu prišiel podpredseda Smeru a šéf kampane Robert Kaliňák a ďalší smeráci. Matovič schytal dvakrát päsťou do tváre od kandidáta po tom, čo Kaliňáka z auta kopol do hrude.

Na mieste musela zasahovať mestská polícia, ktorá od seba oboch oddelila a Matovičovi prikázala, aby s autom odišiel. Parkoval totiž na chodníku, kadiaľ prechádzali ľudia. Fico sa svojich kolegov a kandidátov zastal. Matovič podľa neho dostal to, po čo si prišiel. Na vojne ho vraj učili, že jedna facka je lepšia ako 30 minút vyjednávania.

Matovič sa pobil s Kaliňákom, tlačovku Smeru prerušili Video Zdroj: FB/OĽaNO

Bitka je vinou aj hanbou pre oboch politikov. Ukazuje, že polarizácia je na Slovensku naozaj silná. Politológ sa pozerá kriticky na obe strany. Politika by sa podľa neho nemala diať na ulici, ale v parlamente a mal by prísť trest. Obe strany už podali trestné oznámenia.

„No čo, páni, pozvali ste nás na verejnú tlačovú konferenciu, tak sme prišli,“ začal predseda OĽaNO, ktorý sedel v aute. Medzi prvými reagoval na Matoviča hovorca a kandidát na poslanca Ján Mažgút, po ňom prišiel k autu aj Kaliňák.

Päste, kopanec a nadávky

Matovič pripomenul predstaviteľom Smeru, že to bola ich vláda, ktorá schválila vydávanie dokladov o zotrvaní cudzincov na území Slovenska. K roztržke medzi Matovičom a Kaliňákom došlo po tom, čo chcel líder OĽaNO vystúpiť z auta, lebo sa mu niekoľko ďalších smerákov, ale aj rozvášnených účastníkov tlačovky Smeru snažilo vytrhnúť káble z reproduktora.

Pred bitkou s Matovičom. Kaliňák Ficovi: Mám sa mu ísť povenovať? Video Zdroj: FB/Smer

Keď otváral dvere, exminister vnútra sa cez neho vrhol na jeho mikrofón, Matovič hneď zavrel dvere. „Nechaj ma. Nechytaj to, je to náš majetok,“ kričal Matovič. „Hej? Čo sa bojíš?“ hovoril mu Kaliňák a snažil sa Matovičovi vziať z rúk mikrofón a chytal ho za ruku.

Kaliňák dostal od lídra OĽaNO kopanec, čo podpredsedu Smeru vyprovokovalo a nezaobišlo sa bez nadávok a hrubých výrazov. Matovič dostal dvakrát päsťou do tváre od Richarda Glücka, ktorý je na 53. mieste kandidátky Smeru.

Čítajte viac Drsná tlačovka Smeru: Matovič kopol Kaliňáka, dostal päsťou do tváre. Zasiahnuť musela polícia

Glück sa k útoku na Matoviča otvorene priznal aj na sociálnej sieti a svoje konanie obhajoval. „Toto je odo mňa pre Matoviča za všetkých Slovákov, ktorým zničil životy,“ napísal. O pár hodín príspevok zmazal. Glück je podľa kandidátky povolaním právnik – štátny radca. Do konca augusta minulého roka pracoval na právnom oddelení Národného inšpektorátu práce. Pochádza z Košíc a kandidoval aj v minuloročných komunálnych voľbách. Na sociálnych sieťach sa aktuálne venuje téme migrácie.

„Zlodeji skorumpovaní, vy ste zničili Slovensko,“ povedal Matovič po tom, čo sa znova dostal k svojmu mikrofónu. „Dvestotisíc ľudí kvôli vám zo Slovenska muselo odísť. Zabili ste Jána a Martinu,“ pokračoval Matovič.

Povolenie od Fica

Matovič vysielal celý incident na sociálnej sieti z dvoch pohľadov. Do bitky sa zapojil aj poslanec Smeru Marián Saloň, ktorý Matovičovi silou vytrhol mikrofón z druhej strany auta. Robert Fico stál celý čas pri mikrofóne s Ľubošom Blahom, Tiborom Gašparom, Ladislavom Kamenickým a Robertom Takáčom. Všetci komentovali, že Matovič je dieťa a mal by „mať kazajku“.

Fico reaguje na bitku s Matovičom: Dostal, po čo si prišiel Video Zdroj: FB/Robert Fico

Predstavitelia Smeru sa snažili prekryť auto, na ktorom Matovič prišiel, bannerom s textom „Vláda SR, zatvor hranice“, čo bol aj názov tlačovky. Pred tým, ako došlo k samotnému incidentu, sa Kaliňák ešte obrátil na Fica a vypýtal si povolenie. „Mám sa mu ísť povenovať?“ pýtal sa Kaliňák. Fico prikývol. Z úst smerákov zazneli aj slová „dajte mu nejaké pilulky“.

Fico najskôr konanie Matoviča nechcel komentovať. Vyjadril sa až neskôr vo videu na sociálnej sieti. Svojich kolegov zo Smeru sa zastal. „Matovič dostal to, po čo si presne prišiel. Keď som bol na vojne, tak ma vždy učili, že s debilom, bláznom sa nedá vyjednávať a že jedna facka je lepšia ako 30 minút vyjednávania,“ uviedol.

Polícia a trestné oznámenia

Počas incidentu musela zasahovať aj mestská polícia. Jeden z policajtov po údere päsťou prišiel k autu a Glücka a Kaliňáka od Matoviča odtiahol preč. Polícia vyzvala lídra OĽaNO, aby s autom odišiel, pohol sa však až po tretej výzve s tým, že mu v ceste prekážali ľudia. Napokon ho z miesta vyprevadili policajti.

Čítajte viac Politológ o bitke Matoviča a Kaliňáka: Je to výsledok polarizácie a hulvátov, násilie nesmie byť štandardom

Bratislavský krajský policajný hovorca Michal Szeiff pre Pravdu uviedol, že polícia sa bude zaoberať možným protiprávnym konaním v súvislosti s incidentom pred Úradom vlády. „Hliadke mestskej polície sa okamžitým zásahom podarilo zabrániť eskalácii celej situácie a narušeniu verejného poriadku. Incident máme zaznamenaný aj na odevných kamerách a budeme ho ešte vyhodnocovať,“ dodala hovorkyňa mestskej polície Barbora Krajčovičová.

Foto: Ľuboš Pilc, Pravda parlament odvolavanie predseda vlády Robert Fico Predseda vlády Robert Fico a líder OĽaNO-NOVA Igor Matovič.

Kaliňák podal trestné oznámenie hneď na mieste. „Matovič je psychicky narušený človek, ktorý mal byť dávno v detenčnom centre. Podali sme naňho trestné oznámenie,“ povedal. Matovič podľa neho urobil viacero priestupkov – takmer zrazil ženu na chodníku a rušil ich tlačovú konferenciu. „Do okamihu, keď prišla polícia, sme mali ako občania právo zabrániť ďalšej činnosti,“ tvrdí člen predsedníctva Smeru. Príslušníkom štátnej polície vytkol, že nechceli zakročiť a namiesto nich zasiahla bratislavská mestská polícia.

„Pri sérii porušení zákona ste ako občan povinný reagovať,“ hovoril ďalej. Svoju reakciu voči Matovičovi označil za miernu. Kaliňák sa vyjadril, že voči Matovičovi nebol vulgárny. Z videozáznamov je však zrejmé, že vulgarizmy použil aj on. „Takú ti j*bnem,“ povedal po kopanci.

Čítajte viac Kaliňák: Psychicky narušený Matovič mal byť dávno v detenčnom centre. Podali sme trestné oznámenie

Trestné oznámenie vo veci podozrenia zo spáchania prečinu „útoku na verejného činiteľa“ podal aj poslanec OĽaNO Jozef Pročko. Podnet chce podať aj na Generálnu prokuratúru. Poslanec tvrdí, že Matovič hovoril len svoj názor, za čo ho napadli dvaja ľudia. Líder OĽaNO trestné oznámenie nepodával.

Matovič svoj príchod na tlačovku Smeru neskôr odôvodnil tým, že Smer ju ohlásil ako verejnú a on tam prišiel s verejným záujmom. „Keď (Kaliňák, pozn. red.) desaťkrát neuposlúchol moju výzvu (opustiť auto), tak som sa bránil,“ obhajoval to, že exministra vnútra kopol do hrude.

Matovič trvá na tom, že to z jeho strany nie je zlyhanie, a aj on hovoril o krajnej núdzi. Povedal tiež, že jazdou po chodníku nikoho neohrozil, keďže prišiel len päťkilometrovou rýchlosťou. Hovorí, že neočakával incident, ktorý sa zvrhne v bitku. Najškaredšie slovo, ktoré vraj ráno použil, bolo „choď do prdele“. Nadávky padali väčšinou z davu, ktorý prišiel na tlačovku podporiť predstaviteľov Smeru. Líder OĽaNO je rád, že video z incidentu má viac ako milión pozretí „aby ľudia videli pravdu“. Kaliňáka neskôr na sociálnej sieti označil za „diabla v ľudskej koži“.

Dodal, že s mafiou sa v rukavičkách nebojuje. K Matovičovi sa pridala aj jeho koaličná spolupútnička, šéfka Za ľudí Veronika Remišová, ktorá tvrdí, že nie sú „zlatá kaviarenská mládež, ktorá bojuje proti Smeru spoza plota“.

Obaja narážali na vyjadrenie predsedu PS Michala Šimečku, Remišová kritizovala aj ostatné strany. Šimečka v reakcii poukázal na to, že Smer neporazia bitkou na ulici, ale vo voľbách. Matovič kritizoval aj vyhlásenie lídrov iných strán, ktoré sa nepostavili na jeho stranu. Vyzýval ich, aby vylúčili povolebnú spoluprácu s Hlasom.

Násilie, polarizácia a paródia

Kaliňák aj Matovič tvrdia, že videá hovoria jasnou rečou a potvrdzujú ich verzie. Každý z nich si však incident vysvetľuje po svojom a ukazuje prstom na toho druhého. Každý násilie zľahčuje len ako reakciu na provokáciu. Tento incident však len potvrdzuje to, že z politiky sa vytratila kultivovaná debata a vecné argumenty.

Miesto riešení politici oprašujú osvedčené kampaňové témy a verejnosti ukazujú, že polarizácia sa dostala aj medzi politikov, ktorí miesto diskusie používajú päste a svojím správaním prehlbujú polarizáciu v už aj tak rozhádanej spoločnosti.

Foto: FB/OĽaNO auto, matovič, kaliňák, tlačovka, bitka Auto hnutia OĽaNO, v ktorom prišiel Igor Matovič na tlačovku Smeru.

Ako hodnotí incident politológ? Radoslav Štefančík, politológ z Ekonomickej univerzity v Bratislave, si myslí, že politika by sa mala robiť v parlamente, nie na ulici. Potýčka je podľa neho výsledkom dlhodobej polarizácie na Slovensku. „Hodnotím to aj ako výsledok prítomnosti hulvátov v politike,“ uviedol pre Pravdu.

Mal tam Matovič právo prísť? „Je to verejné priestranstvo, otázne je, či Igor Matovič mohol zastaviť autom na chodníku,“ myslí si. „Takéto niečo, ako dnes predviedol Igor Matovič, kedysi robili nacisti, keď svojimi aktivitami narúšali verejné podujatia iných strán,“ zhodnotil Štefančík.

„Jedna vec je prísť, iná vec je provokovať. On tam prišiel provokovať a parazitovať na tlačovke konkurenčnej strany. Právo mu to síce nezakazuje, no je to ďaleko za hranicou slušnej a konštruktívnej politiky. Občan Matovič opakovane zatĺka klince do rakvy slovenskej demokracie,“ uviedol politológ z Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnava Jozef Lenč.

Foto: FB/Smer auto, matovič, kaliňák, tlačovka, bitka, Fico Tlačovku Smeru prerušil Igor Matovič.

Vina však bola v tomto spore na oboch stranách. „Robert Kaliňák si mohol zobrať príklad od svojho predsedu, ktorý vyzeral absolútne spokojne. Možno by to po čase Igora Matoviča prestalo baviť a Smer by mohol pokračovať vo svojej tlačovke,“ uviedol politológ.

Máme si zvykať na nový kampaňový štandard? „Božechráň. Násilie, ale ani hulvátske správanie Matoviča, sa nikdy nesmie stať štandardom slovenskej kampane. Poškodzovanie majetku, ale aj údery päsťou do tváre Matoviča však nesmú zostať nepotrestané,“ zhodnotil Štefančík.

Podľa odborníka na reklamu Róberta Slováka nepatria takéto prejavy do komunikácie politikov v kultivovanej krajine v srdci Európy, akou by sme sa mali snažiť byť. „Páni Matovič a Kaliňák sa stali karikatúrami na politikov a predviedli paródiu na predvolebný súboj,“ zhodnotil pre Pravdu.

V kampani to pomôže skôr Smeru ako OĽaNO

„Matovič týmto excesom zároveň pekne ukázal, aký je rozdiel medzi ním a ďalším vyzývateľom pána Fica, Šimečkom z PS. Kým jeden kričí do megafónu a bije sa, druhý vyzýva Fica na diskusiu o smerovaní krajiny. A v Smere zjavne vedia úder vrátiť, ale boja sa vecnej argumentácie a kultivovanej diskusie,“ uviedol odborník.

Nemyslí si však, že išlo o zlomový bod kampane. „Ich voličmi to nejako pozitívne ani negatívne neotrasie. Tí ich skalní vedia, že sú to hulváti a neštítia sa agresívnych prejavov, nových im to nepriláka,“ uviedol pre Pravdu. Podľa politológa to však uškodí viac OĽaNO ako Smeru.

Podľa šéfa agentúry Focus Martina Slosiarika ide zatiaľ o najvýraznejší moment kampane, a to aj emočne, lebo zanecháva vo voličoch silnú stopu. Matovič bol podľa neho autentický a išiel na hranu. Pre voličov je to dôkaz, že je to stále ten istý Matovič. V prípade OĽaNO môže dôjsť k mobilizácii tých voličov, ktorí si nie sú istí. Výraznejšie zvýšenie preferencií však v ich prípade neočakáva.

Čo sa týka voličov Smeru, tých to od voľby tejto strany neodradí. „Týchto ľudí to, naopak, ešte viac utvrdí a môže to mať na nich dokonca mobilizačný účinok,“ dodal Slosiarik s tým, že to môže pôsobiť aj na voličov, ktorý hľadajú slušnosť. Podľa politológa to v kampani aj preferenčne pomôže viac Smeru ako OĽaNO. „Smer si pokojne táral o migrantoch a nikomu tým neubližoval. Ako problematické sa ukázalo správanie šéfa OĽaNO. Tento incident však ukazuje, ako hlboko sme klesli z pohľadu politickej kultúry za posledné roky,“ dodal Štefančík.

Podľa Lenča sa ešte nedá presne určiť, komu to pomôže viac. „Domnievam sa však, že strany urobia všetko preto, aby túto roztržku využili k získaniu ďalších voličov. Matovič a OĽaNO a priatelia budú pracovať s obrazom „martýra, ktorý holými rukami bojuje s mafiou“ a Robert Fico a Smer-SSD s obrazom, že sú „hrádzou proti šialenstvu“,“ zhodnotil. Dva týždne pred voľbami sa tak voliči majú v kampani na čo tešiť.