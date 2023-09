Septembrový prieskum: Sulík i Matovič mimo parlamentu, Smer by mal pohodlnú väčšinu

Prvý septembrový prieskum verejnej mienky posiela do parlamentu šesť politických subjektov. Voľby by vyhral Smer, druhé Progresívne Slovensko.

Na základe najnovšieho merania agentúry NMS Market Research pre denník SME by sa do parlamentu nedostali KDH, SaS ani koalícia OĽaNO a priatelia.

Voľby by vyhral Smer s 22 percentami. Druhé Progresívne Slovensko by získalo 18,1 percenta voličov. Na zostavenie vlády by však, na rozdiel od Smeru, nemalo partnerov.

Treťou najsilnejšou stranou by bol podľa prieskumu Hlas so ziskom 11,4 percenta hlasov. Nasleduje Republika s 8,3 percentami a SNS s podporou na úrovni 7,3 percenta voličov. Do parlamentu by sa dostalo aj Sme rodina so ziskom 5,8 percenta hlasov.

Mimo NR SR by zostalo OĽaNO a priatelia s dôverou 6,1 percenta voličov, KDH so ziskom 4,7 percenta hlasov, SaS so 4,2 percenta, Demokrati by presvedčili iba 3,8 percenta voličov a Aliancia 3,2 percenta.

NMS sa reprezentatívnej vzorky respondentov pýtala medzi 5. a 10. septembrom kombinovanou formou on-line a telefonického prieskumu. Výsledky teda reflektujú postoje voličov v období 20 dní pred voľbami, ktoré sa však môžu meniť.

„Ak by sa však voľby skončili s výsledkom, ako teraz meria NMS, Hlas by pred dilemou, či vládnuť so Smerom, alebo s PS, vôbec nestál. Rozhodoval by sa len medzi tým, či vstúpi do vlády so Smerom, alebo zostane v opozícii. Najpravdepodob­nejšie by tak vládnu koalíciu tvorili Smer, Hlas a SNS. Spoločne by mali v parlamente 84 mandátov,“ uviedol denník Sme, pre ktorý agentúra prieskum robila.