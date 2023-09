Prieskum AKO: PS sa doťahuje na Smer, SNS stúpa. Šancu by mali len široké koalície, inak vládu nezostaví nikto

Ak by sa parlamentné voľby konali tento víkend vyhrala by ich strana Smer, tesne za ňou by skončilo Progresívne Slovensko (PS) a na treťom mieste ostáva Hlas.

Vyplýva z prieskumu AKO pre TV JOJ. Do parlamentu by sa dostalo celkovo deväť strán. Koalície by sa skladali veľmi ťažko. Strán by vo vláde bolo veľa a potrebné by boli takmer nemožné kompromisy.

Smer by získal niečo vyše 19 percent, PS 18,2 percenta a tretí Hlas niečo vyše 15 percent. Liberáli zo SaS získali 7,4 percenta hlasov, hnutiu OĽaNO a priatelia prieskum nameral rovných sedem percent, čo je v prípade koalície hranica potrebná na to, aby sa dostali do parlamentu. OĽaNO však oproti poslednému prieskumu AKO kleslo o dve desatiny.

Skokanom je SNS, Republika naopak padla

Čo sa týka SNS Andreja Danka, jeho strana pokračuje v raste. Do parlamentných lavíc by ich voliči poslali s rovnými šiestimi percentami. Aj KDH by získalo šesť percent hlasov. Do parlamentu by sa dostalo aj hnutie Sme rodina Borisa Kollára (5,3) a Republika (5,2). Hnutie Milana Uhríka zaznamenalo za posledné týždne najnižší výsledok. Doteraz Republika v prieskumoch oscilovala medzi šiestimi až ôsmimi percentami.

Čítajte viac Septembrový prieskum: Sulík i Matovič mimo parlamentu, Smer by mal pohodlnú väčšinu

Pred bránami parlamentu by ostali Demokrati (3,5 percenta), ktorý však oproti minulému mesiacu stúpol a rast zaznamenal aj v prieskume NMS Market Research Slovakia pre denník Sme. Šéf Ipsosu Jakub Hankovský pre Pravdu už začiatkom augusta označil Demokratov za možných skokanov napriek tomu, že z počiatočného rýchleho nástupu v podobe piatich percent rýchlo klesli.

Mimo parlamentu ostala aj Aliancia – Szövetség (2,9 percenta), ale aj Modrí, Most-Híd, ktorých by volilo 1,4 percenta. Podľa prieskumu by voliť išlo 71,4 percenta opýtaných, naopak voliť by nešlo 9,6 percenta oprávnených voličov, nerozhodnutých je 13,4 percenta, 5,6 percenta nechcelo odpovedať. Prieskum sa uskutočnil v dňoch 5. – 11.9. 2023 na vzorke tisíc respondentov.

Šimečka pre Pravdu: Fico neponúka Slovensku nič, len pomstu Video Zdroj: TV Pravda

Čítajte viac Podľa Šimečku rastie nádej, že Fico nebude po voľbách formovať vládu

Väčšie šance by malo PS, no na úkor takmer nemožných kompromisov

Ak by sme sa mali riadiť podľa vyjadrení všetkých lídrov, koalíciu by podľa aktuálneho prieskumu nezostavil nikto. Ale ako už vieme, keď politici uvidia rozdané karty, začnú hľadať aj ten najtenší prienik. Väčšinu by v parlamente mali tri koalície pod vedením Smeru. Ak by sa líder Robert Fico spojil s Hlasom, SNS a Sme rodinou, druhá možnosť je spojenie Smeru, Hlasu, Sme rodina a KDH a do tretice by mali väčšinu Smer, Hlas, Republika a SNS. Všetky tri koalície by mali po 76 mandátov.

Líder Hlasu Peter Pellegrini však vylúčil spojenie s Republikou. Predseda Sme rodiny Boris Kollár zas vylúčil Smer a nevie si to predstaviť ani s Republikou. Ak by sa chceli spojiť len tri strany Smer, Hlas a SNS, mali by spolu len 66 mandátov.

Ľahké by to nemalo ani PS. Aj keď by šéf progresívcov Michal Šimečka. Ak by sa spojili strany PS, SaS, Sme rodina a Hlas, spolu by mali 77 mandátov. Ak by v tejto štvorkoalícii Sme rodinu vystriedalo KDH, mali by o jeden mandát viac.

Matovič sa pobil s Kaliňákom, Smer prerušil tlačovku Video Zdroj: FB/OĽaNO

Takmer ústavnú väčšinu by mala len päťkoalícia v zložení PS, SaS, Sme rodina, KDH a Hlas (87 mandátov). Žiadna ďalšia kombinácia by nemala potrebnú väčšinu nemala. Aj keď Kollár nechce vládnuť so Smerom, nepôjde ani do vlády, kde bude premiérom Šimečka. Takisto kombinácia KDH a PS by si žiadala mnoho takmer nepredstaviteľných kompromisov.

Pred bitkou s Matovičom. Kaliňák Ficovi: Mám sa mu ísť povenovať? Video Zdroj: FB/Smer

Ak by sme hľadali koalíciu bez Smeru a bez PS, do hry by prichádzalo spojenie Hlasu, Sme rodiny, SNS a KDH. Strany sa navzájom nevylúčili, no spolu by mali len 54 mandátov. Okrem toho zatiaľ vyzerá scenár, že by Hlas vyhral voľby a zostavoval vládu ako nereálny. Aj keď sa na tom tri roky nič nemenilo.

Do parlamentu by sa dostala aj koalícia OĽaNO a priatelia. Problémom je, že s Igorom Matovičom si takmer nikto nevie predstaviť spoluprácu a koniec koncov aj líder OĽaNO sa svojou tzv. „Zmluvou so Slovenskom“, ktorú tvorí desať podmienok pre vstup do vlády, diskvalifikoval takmer z každej volebnej spolupráce. Jeho 12 mandátov by však dokázalo zmeniť pomery pri nejednej koalícii, no aj tá by bola zložená z viac ako štyroch strán, čo je pre fungovanie vo vláde nereálne a často deštrukčné.