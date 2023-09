Potýčky politikov: Matovič a Kaliňák nie sú jediní, ktorí sa pobili. Údery padali v parlamente aj bare

Igor Matovič sa pobil s Robertom Kaliňák počas tlačovky Smeru Video Zdroj: FB/OĽaNO

Päste, kopanec, nadávky. Keď instagramový profil ai_ktivista zverejnil tento týždeň video, v ktorom sa známi slovenskí politici premenili na postavy z hry Mortal Kombat, nikto zrejme netušil, že v najbližších dňoch sa priblíži realite. V ponuke fiktívnej ukážky bojovníkov boli nielen najvyšší ústavní činitelia Zuzana Čaputová či Boris Kollár, ale aj Andrej Danko, Marian Kotleba, Igor Matovič či Robert Kaliňák.

„Koho by si si zvolil?“

K skutočnej bitke došlo v stredu pred Úradom vlády. Na miesto tlačovky Smeru k nelegálnej migrácii dorazil Matovič na aute s nápisom My vás mafii nepredáme s megafónom. Smeráci sa vozidlo sprvu snažili prekryť bannerom, na ktorom úradnícku vládu Ľudovíta Ódora vyzývali, aby zatvorila hranice. Smer musel tlačovku prerušiť, pretože z megafónu znel Matovičov hlas, ktorý sa pokúšal vyvracať argumenty šéfa Smeru Roberta Fica o migrantoch. K autu, v ktorom sedel, pristúpil najskôr hovorca Smeru Ján Mažgút, neskôr po otázke na Fica – „môžem sa mu ísť povenovať?“ – aj exminister Kaliňák.

Čo sa dialo u smerákov pred bitkou s Matovičom. Mám sa mu ísť povenovať? Pýtal sa Kaliňák Fica Video Zdroj: FB/Smer

Potýčka nastala až po tom, ako sa Matovič chystal vyjsť z auta. Politici sa najskôr atakovali verbálne, a keď sa Matovič nechcel vzdať mikrofónu v prospech Kaliňáka, aj k bitke. Exminister vnútra dostal kopanec do hrude a bývalý premiér Slovenska viackrát päsťou do tváre. Nie však od Kaliňáka, ale od kandidáta na poslanca Smeru Richarda Glücka. So slovami „toto je odo mňa pre Matoviča za všetkých Slovákov, ktorým zničil životy“ sa svojim činom chválil na sociálnej sieti, neskôr však príspevok zmazal.

Správanie nádejného poslanca Národnej rady zachytili aj poslanci košického mestského zastupiteľstva a na stredajšom rokovaní ho odvolali z funkcie člena legislatívno-právnej komisie.

Čítajte viac Po dvoch úderoch päsťou Matovičovi prišiel trest. Košickí poslanci odvolali Glücka

Predseda Progresívneho Slovenska (PS) Michal Šimečka pripomenul v reakcii na bitku pred Úradom vlády Matovičovi jeho niekdajší výrok. „Chodiť na ich mítingy, vykrikovať na všetkých zúčastnených a inak provokovať … násilie, ktoré prišlo, nie je riešenie, ktoré Slovensku pomôže rast podpory extrémistov zastaviť,“ citoval Matovičov starší výrok líder PS.

Politológ Jozef Lenč z Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave si myslí, že hoci exminister financií svojím príchodom na tlačovku inej strany neporušil zákon, jeho konanie bolo ďaleko za hranicou slušnej a konštruktívnej politiky. „Jedna vec je prísť, iná vec je provokovať. On tam prišiel provokovať a parazitovať na tlačovke konkurenčnej strany,“ vyjadril sa pre Pravdu.

Tlačovku Smeru už raz narušil

Vyhodnotiť, ktorý z politických subjektov bude z konfliktu ťažiť, je podľa Lenča priskoro. „Domnievam sa však, že oné strany urobia všetko preto, aby túto roztržku využili k získaniu ďalších voličov. Matovič a OĽaNO a priatelia budú pracovať s obrazom „martýra, ktorý holými rukami bojuje s mafiou“ a Robert Fico a Smer s obrazom, že sú „hrádzou proti šialenstvu“,“ skonštatoval.

Bitku Matoviča a Kaliňáka politológ nevníma ako „dno“, keďže k podobnej, hoci podstatne miernejšej situácii, už v minulosti došlo. Matovič totiž už raz tlačovku Smeru narušil. Témou bola vtedy kauza Gorila. Ako opozičný poslanec prišiel na jeseň 2019 pred predstaviteľov Smeru s plagátom s nápisom „Fedor Flašík vybral 250 (miliónov) na stranu a 80 si dodatočne nechal.“ Kus papiera mu z ruky vytrhol podpredseda parlamentu Juraj Blanár. Matovič to nevzdal a scenár sa zopakoval.

Matovič narušil tlačovku Fica ku Gorile, poslanci do seba strkali Video Zdroj: FB/OĽaNO

História sa opakuje aj v prípade zneužívania témy nelegálnej migrácie. „Nie je to prvýkrát, ba ani posledný krát, čo Smer využíva, ak chcete zneužíva, chyby svojich oponentov, udalosti, ktoré sa stanú počas kampane na to, aby ešte zvýšil svoj volebný výsledok,“ uviedol.

Expremiér Matovič sa ešte ako poslanec, ktorého zvolili do parlamentu na kandidátke strany Sloboda a Solidarita (SaS), dostal aj do konfliktu s poslankyňou Slovenskej národnej strany (SNS) Annou Belousovovou. Od národniarky dostal facku priamo v rokovacej sále. Bývalá podpredsedníčka SNS tak urobila v reakcii na to, že ju Matovič v regionálnych novinách nazval „Ančou“. Belousovová svoj krok obhajovala tým, že sa mu snažila pripomenúť, ako by sa mal správať k dáme.

Hlina robil poriadky s Martvoňom

Do konfliktu sa dostal v parlamente aj Matovičov vtedajší poslanecký kolega Alojz Hlina. Anton Martvoň zo Smeru ho obvinil pred desiatimi rokmi v pléne z toho, že zbohatol na predaji alkoholu mladistvým. Bývalý predseda KDH a súčasný kandidát SaS po tomto vyjadrení podišiel k Martvoňovi od chrbta a so slovami „tu sa mi pozerajte do očí“ ho chytil za ruku a zvalil.

Foto: TA3 hlina, bitka, parlament, martvoň

Z klubu protikorupčného hnutia OĽaNO odišiel Hlina v roku 2012. Paradoxne, dôvodom jeho odchodu bol jeho niekdajší spojenec Matovič. Hlinu nahnevali hanlivé slová, ktorými podľa neho prekročil hranicu, ktorú je ochotný akceptovať.

Faux pas kotlebovcov žehlil Korčok

Incident na pôde národnej rady sa stal aj vlani vo februári. Dôvodom bola americko-slovenská obranná dohoda. Nesúhlasila s ňou strana Kotlebovci – Ľudová strana Naše Slovensko. Jej poslanci sa postavili s rozprestretou slovenskou vlajkou pred rečnícky pult a zablokovali ho. K potýčke došlo, keď pred nich podišli saskári Jana Bittó Cigániková a Miroslav Žiak s vlajkou Ukrajiny. Kotlebovec Andrej Medvecký najskôr modro-žltú vlajku Ukrajiny oblial vodou. K Žiakovi prišiel potom poslanec ĽS NS Marek Kotleba, vlajku mu vytrhol a z tváre prudko sňal aj respirátor.

Pri rečníckom pulte v NR SR sa oblievalo vodou Video Zdroj: TV NR SR

Ukrajinské veľvyslanectvo žiadalo pre incident v parlamente ospravedlnenie. Naprávať faux pas po poslancoch musel vtedajší minister zahraničných vecí a aktuálne aj kandidát na prezidenta Slovenskej republiky Ivan Korčok, ktorý v čase incidentu rokoval v Kyjeve.

Ťahanie za vlasy, úder aj pokuta

K fyzickému násiliu došlo aj medzi poslankyňami Janou Bittó Cigánikovou a Romanou Tabák, ktorá sa do parlamentu dostala na kandidátke Matovičovho hnutia OĽaNO. Potýčka sa stala vlani v septembri v jednom z bratislavských podnikov, kde sa konal koncert. Bittó Cigániková tvrdila, že jej Tabák začala nadávať a tak jej dala z hlavy sňala šiltovku, aby ľudia videli o koho ide. Následne ju mala ťahať za vlasy. Poslankyňa Tabák priznala, že na svoju kolegyňu zaútočila aj fyzicky. „Po mojom údere zvädla ako tulipán,“ opísala neskôr pre televíziu JOJ. Okresný úrad prípad vyhodnocoval ako priestupok. Za konfrontáciu dostala pokutu vo výške 30 eur.

Foto: Pravda, TASR cigániková tabák koláž Jana Bittó Cigániková (SaS) a Romana Tabák (Sme rodina) na koláži snímok.

Patria fyzické ataky k politickej kultúre Slovenska? V predvolebnej kampani v roku 2002 sa rozohnil aj predseda HZDS Vladimír Mečiar. Pred diskusiou v Slovenskom rozhlase sa na neho s otázkami o financiách na vilu Elektra obrátil novinár. Keď Mečiar na jeho otázku neodpovedal, zopakoval ju. Expremiér sa zastavil, podišiel k nemu, rukou chytil redaktora pod krkom s vulgárne mu vynadal.