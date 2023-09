Prieskum: Sulík tesne v parlamente, Kollár a Matovič mimo. Smer drží náskok pred PS

Voľby by v septembri vyhral Smer, druhé by skončilo Progresívne Slovensko a tretí Hlas. Vyplýva to zo septembrového prieskumu agentúry FOCUS pre reláciu Na telo.

Smer by podľa prieskumu získal 18,9 percenta hlasov, Progresívne Slovensko by volilo 16,5 percenta voličov, Hlas má podporu 14,6 percenta, Republika 8 percent, SNS získala podporu 6,4 percenta, KDH 6,2 percenta a do parlamentu by sa tesne dostala aj SaS so ziskom 5,1 percenta.

Mimo parlamentu by skončilo OĽaNO s podporou 6,3 percenta (koalícia potrebujeme na vstup do NR SR prekročiť 7-percentnú hranicu), Sme rodina by volilo 4,9 percenta a Demokratov 3,7 percenta opýtaných.

Pred bránami NR SR by ostala aj Aliancia (3,6 percenta), ĽSNS (1,8 percenta), Modrí, Most-Híd (1,5 percenta) a subjekty združené okolo Maďarského fóra (0,8 percenta).

Na základe výsledkov prieskumu by Smer v parlamente získal 37 kresiel, PS 33 a Hlas 29. So 16 poslancami by bola v NR SR Republika, SNS by mala 13 mandátov, KDH 12 a SaS 10.

Prieskum verejnej mienky sa uskutočnil v dňoch 6.– 13. septembra formou osobných rozhovorov. Výberovú vzorku tvorilo 1 001 respondentov.

V prieskume 48,3 percenta respondentov deklarovalo vysoký záujem o účasť na voľbách (určite pôjdu voliť). U ďalších 24,5 percenta prevažoval záujem nad nezáujmom (pravdepodobne pôjdu voliť). Zostávajúcich 27,2 percenta respondentov deklarovalo nízky alebo žiadny záujem o účasť na voľbách (určite alebo pravdepodobne nepôjdu voliť). Medzi respondentmi, ktorí deklarovali záujem o účasť na voľbách (určite + pravdepodobne pôjdu voliť), 8,0 percenta odpovedalo, že „ešte nevie, nie je rozhodnutý/á pre konkrétnu stranu“. Ostatných 64,7 percenta rozhodnutých respondentov rozdelilo svoje preferencie tak, ako vyplýva z prieskumu.