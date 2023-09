Šimečka ako premiér? Jurinová by šťastná nebola. Ak sa dostaneme do NR SR, sme povinní rokovať s PS aj SaS

Volebnou líderkou koalície OĽaNO a priatelia je tento rok Erika Jurinová. Na to, aby sa dostali do parlamentu potrebujú získať sedem percent a zatiaľ je výsledok veľmi neistý. OĽaNO si stanovilo viacero podmienok na vstup do prípadnej koalície, čím sa prakticky diskvalifikovali z akejkoľvek spolupráce. Jurinová však v rozhovore pre Pravdu uviedla, že ak ich voliči do parlamentu dostanú, budú povinní rokovať s PS aj SaS a hľadať prienik. Okrem toho budú voľby vysvedčením aj pre samotné OĽaNO. Voliči rozhodnú, ktorým smerom sa má hnutie uberať. Ak sa Jurinová prekrúžkuje pred Igora Matoviča, potvrdiť to bude musieť aj snem.

Začnem aktuálnymi potýčkami. Jedna bola medzi Igorom Matovičom a Robertom Kaliňákom a nedávno bola medializovaná aj potýčka jedného z vašich kandidátov Tomáša Holkoviča, ktorý sa medzičasom sám vzdal kandidatúry. Ako hodnotíte tento štýl politiky, ktorý sa nám tu dostal pred kampaňou?

Toto sa nedeje len teraz. Vždy boli situácie, ktoré kandidáti nezvládli. Som veľmi rada, že sám pán Holkovič uznal svoje pochybenia a odstúpil z kandidátky. Ak by to neurobil, tak by ho hnutie odvolalo. No a čo sa deje v súčasnej politike… každý má svoj štýl. Dôležité je, či k tomu používa násilie, alebo nie. V prípade Matoviča, áno, to, čo urobil, bolo provokatívne. No reakcia pána Kaliňáka, ktorý bol útočník a agresor, však zostala nepovšimnutá. To mi je celkom ľúto.

Vedú sa nejaké diskusie o tom, ako viesť kampaň v OĽaNO? Vedeli ste o tom, že pán Matovič ide na tú akciu?

Priznám sa, že nesledujem kroky Igora Matoviča. Každopádne mali sme auto, zakúpila sa technika, aby sa chodilo po sídliskách a tam sa hovorilo, ako veci reálne fungujú. Snahou je otvárať ľuďom oči, aby vedeli, aký korupčný systém tu bol nastavený, ako sa niektoré témy zneužívajú práve v súčasnosti aj na tlačovej konferencii Smeru. Išlo hlavne o to povedať tým, ktorí počúvajú tlačovú konferenciu Smeru, že to nie je pravda. Mali možnosť pomôcť situácii a reálne to neurobili.

Keď ste na konferencii predstavili kandidátku, pán Matovič hovoril, že tieto voľby budú aj vysvedčením pre OĽaNO. Ak sa prekrúžkujete pred neho, budete nová líderka. Nemali by sa takéto veci riešiť skôr na sneme ako prostredníctvom volieb? Dohadovali ste sa či bude väčšina súhlasiť s tým, že ak sa náhodou prekrúžkujete, budete šéfovať OĽaNO?

Už keď OĽaNO vznikalo, vtedy sme boli štyria, hovorili sme si, že naším snemom budú voľby, ktoré obvykle bývajú každé štyri roky. Tým, že došlo k zmenám zákonov, museli sme upravovať stanovy tak, aby boli v zmysle zákonov. Ak by sa stalo, že prekrúžkujem Igora Matoviča, je to pre nás symbol, že naši voliči chcú iný štýl robenia politiky. Vtedy by sme naozaj pristúpili aj k tomu, že to musíme potvrdiť snemom. Uvidelo by sa, ako by to celé dopadlo, ale predpokladám, že sila voličských hlasov by bola silnejšia ako hlasy v sneme. Stále sa prezentuje, že snem alebo ľudia, ktorí prichádzajú na snem, sú pod nejakým nátlakom Igora Matoviča. Nie je to tak. Je to naozaj slobodné združenie ľudí, ktorí majú záujem podporovať politiku OĽaNO. Politika, ktorú chceme robiť, je udržať protikorupčnosť, nastaviť systém spravodlivosti v štáte pre každého občana a pomoc rodinám.

Keď ste hovorili, že sa uvidí, či by ste na sneme získali podporu, ak by ste ho prekrúžkovali, rozprávali ste sa o tom, či máte dostatočnú podporu, alebo ako sú rozdelené hlasy?

To nechajme naozaj na to, čo sa udeje. Voľby rozhodnú.

A čo sa týka kampane, koordinujete ju s pánom Matovičom alebo sú tam tiež dve krídla ? Že Vy si robíte svoju jemnejšiu kampaň a Matovič si robí ten svoj štýl politiky.

Sú stanovené hlavné línie kampane. Určite ste zaregistrovali päťstovky a druhý typ kampane je práve tá kampaň s raptorom. To je možno agresívnejšie, fiatky sú také jemnejšie. A samozrejme tí, ktorí sú v prvej desiatke, tak sa viac venujú komunikácií s médiami.

Predstavili ste tzv. „Zmluvu so slovenskom, je tam 10 bodov, ktoré sú aj podmienkami vstupu do budúcej koalície, ak by ste sa dostali do parlamentu. Nemyslíte si, že tie podmienky vás vylučujú zo spolupráce? Ako vieme, tú päťstovku odmietlo viacero strán a aj tie balíčky pomoci považujú lídri za nejaké atómovky. Nemyslíte si, že budete mať potom problém sa s niekým dohodnúť?

Treba brať ohľad na to, že vláda bude určite zložená z viacerých strán a každá strana bude musieť prísť s nejakými ústupkami. Už dnes vieme, že sú veci, s ktorými absolútne nesúhlasíme u SaS a sú veci, s ktorými absolútne nesúhlasíme u Progresívneho Slovenska. Verím, že keď bude vôľa zložiť spoločnú vládu, tak prienik sa nájde. Pre nás je dôležité, aby všetky demokratické politické strany dali prednosť práve tomu pokračovaniu v očiste verejného priestoru. Nie je pre nás akceptovateľné, aby súčasťou novej demokratickej vlády bol aj Hlas. Nielen Smer, SNS, ĽS NS a Republika.

Čiže ste ochotní sadnúť si za spoločný stôl s PS a SaS. Boli by ste ochotní diskutovať aj o vašich bodoch?

Myslím si, že ak nás voliči posunú do parlamentu, tak to budeme povinní urobiť. Takže to, čo chceme presadiť voči ľuďom, budeme vysvetľovať svojim koaličným partnerom.

Pán Kollár povedal, že nevstúpi do vlády, v ktorej by bol pán Šimečka premiér. Je pre vás prijateľný ako premiér?

Takéto veci si budeme predstavovať deň po voľbách.

Zatiaľ má po Smere najväčšiu šancu vyhrať. Predsa len, viete si to predstaviť?

Dnes (v nedeľu, pozn. red.) som bola prvýkrát v debate s pánom Šimečkom. Nebola by som z toho šťastná. Všetko je to naozaj vec toho, ako dopadnú voľby. Môžu nastať veľké prekvapenia, môže to byť tak ako to ukazujú prieskumy, takže nechajme sa prekvapiť. To ešte naozaj porciujeme medveďa predtým ako niekde dobehne.