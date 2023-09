Manuál k parlamentným voľbám 2023: Čo robiť vo volebnej miestnosti a akých chýb sa vyvarovať?

Otázky a odpovede k predčasným voľbám 2023

Možno voliť v nemocniciach či v domovoch dôchodcov?

Áno, voliť môžu aj ich klienti. Ak sa tieto zariadenia nenachádzajú v mieste trvalého bydliska voliča, potrebuje hlasovací preukaz. Voliť však nemôžu ľudia, ktorí majú zákonom obmedzenú slobodu z dôvodov ochrany verejného zdravia. A takisto ani osoby, ktoré súd pozbavil spôsobilosti na právne úkony.

Čo ak zakrúžkujem meno kandidáta, ktorý z volieb odstúpil?

Zoznam kandidátov, ktorí sa vzdali alebo ich stiahli z kandidátky politické strany, musí byť zverejnený v každej volebnej miestnosti. A to na viditeľnom mieste, aby sa zabezpečilo, že voliči budú o zmenách informovaní. Po zaregistrovaní kandidátov sa totiž už údaje na hlasovacích lístkoch nemenia a ostávajú na nich aj tí, čo sa už o funkciu poslanca parlamentu neuchádzajú. Ak takému kandidátovi predsa len niekto dá preferenčný hlas, teda zakrúžkuje jeho meno, na takýto hlas sa neprihliada, no hlasovací lístok inak zostáva platný.

Čo sa stane, ak je pred zatvorením miestností dlhý rad, dovolia mi odvoliť? Môžu predĺžiť čas?

Po 22. hodine môžu hlasovať už len tí voliči, ktorí sú v tomto čase vo volebnej miestnosti alebo pred ňou. Potom sa volebná miestnosť uzavrie a predseda okrskovej volebnej komisie vyhlási hlasovanie za skončené. Ak je pred zatvorením volebných miestností dlhý rad, volebná komisia by mala urobiť všetko pre to, aby sa všetci oprávnení voliči dostali do miestnosti na hlasovanie ešte pred uzávierkou. Volebné miestnosti sa zatvárajú o 22. hodine, keď sa zároveň končí volebné moratórium.

Voľby však môžu byť predĺžené vo výnimočných situáciách. Sú to mimoriadne udalosti, ktoré znemožňujú hlasovanie, ako aj technické poruchy, výpadky, narušenie pokojných volieb, ovplyvňovanie volieb a podobne. Vtedy môže okrsková volebná komisia predĺžiť čas hlasovania. Volebná komisia o takomto opatrení vyrozumie voličov na mieste.

Čo ak mám podozrenie z manipulácie, som svedkom porušenia moratória volieb alebo falšovania lístkov? Koho mám upozorniť?

Volebná korupcia platí do pôsobnosti orgánov činných v trestnom konaní, takže sa treba obrátiť na políciu. Ak vzniklo podozrenie z manipulácie volieb, aj každý kandidát, ktorý získal podporu aspoň desať percent voličov, môže podať volebnú sťažnosť. Tie potom posúdi Najvyšší správny súd.

Kto dohliada na voľby?

Na voľby dohliada Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán. Tvorí ju 14 členov. Utvára sa vždy po parlamentných voľbách na obdobie do ďalších volieb do Národnej rady SR. Ide o nezávislý orgán zriadený okrem kontroly financovania a vedenia kampane aj na riadenie volieb a zisťovanie výsledkov volieb. Do komisie delegujú piatich členov koaličné politické strany a piatich členov opozičné strany. Po jednom členovi deleguje do komisie predseda Ústavného súdu, predseda Najvyššieho správneho súdu, predseda Najvyššieho kontrolného úradu a generálny prokurátor.

Na Slovensko tiež pricestovala hodnotiaca misia Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe, ktorá bude posudzovať prípravu a priebeh parlamentných volieb. Misia má sedem členov, posudzovať bude prípravu a priebeh volieb z pohľadu dodržiavania medzinárodných záväzkov a pravidiel právneho štátu. Po voľbách vypracuje a zverejní hodnotiacu správu, súčasťou ktorej budú prípadné odporúčania Úradu Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe pre demokratické inštitúcie a ľudské práva na odstránenie eventuálnych identifikovaných nedostatkov.