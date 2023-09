Kto by bol najlepším premiérom? Fico je favoritom u voličov SNS a Republiky, Pellegrini aj v PS. Šimečka zaostáva

Preferencie strán sú jedna vec, post predsedu vlády druhá. Aspoň tak to vidia voliči. Rovnica, že voliči chcú za premiéra predsedu tej strany, ktorú volia, totiž platí jednoznačne len pri stranách Smer a Hlas. Podľa prieskumu agentúry Ipsos pre denník Pravda má z hľadiska voličov najlepšie predpoklady stať sa premiérom šéf Smeru Robert Fico, v tesnom závese za ním je líder Hlasu Peter Pellegrini. Na treťom mieste skončil predseda Progresívneho Slovenska (PS) Michal Šimečka, no za prvými dvoma lídrami značne zaostáva. Voliči SNS prekvapili a favoritom je pre nich tiež Fico.

Fica si vie ako premiéra predstaviť takmer 23 percent voličov, Pellegriniho necelých 19 percent. Na treťom mieste skončil Šimečka s takmer deviatimi percentami. Ostatných lídrov by si vybrali štyri percentá voličov. Pravda do prieskumu zaradila všetkých lídrov strán nad tri percentá, vrátane volebných líderiek OĽaNO a Demokrati.

Fico ja favoritom u voličov SNS a Republiky

Zaujímavejšie než celkové čísla je rozdelenie elektorátov jednotlivých strán. Pri Smere a Hlase väčšie prekvapenie nebadáme.

Najrozhodnejší elektorát má Smer. Vyše 82 percent voličov Smeru vidí na poste predsedu vlády Fica, takmer osem percent voličov Pellegriniho. Prekvapivá je však voľba voličov z elektorátov SNS a hnutia Republika. „Robert Fico svoju líderskú pozíciu získal najmä tým, že pre voličov Smeru je jasným favoritom na premiéra, oslovuje aj malú časť voličov Hlasu, ale najmä výraznú väčšinu voličov SNS a tesnejšiu, ale stále väčšinu voličov Republiky,“ zhodnotil pre Pravdu šéf agentúry Ipsos Jakub Hankovský.

Čo sa týka voličov SNS, lídra strany Andreja Danka vidí na poste premiéra len necelých sedem percent. Jednoznačným favoritom je pre nich Fico, ktorého by za premiéra chcelo takmer 48 percent oslovených, ktorý by dali vo voľbách hlas Dankovej strane. Silnejší mandát by od nich mal aj Pellegrini so ziskom okolo 20 percent.

Prečo voliči SNS nevidia Danka v premiérskom kresle? „Buď je to tým, že je ich líder nevýrazný, prípadne ho vidia na inej pozícii, či on sám sa dokonca do inej funkcie projektuje. V prípade Andreja Danka si viem predstaviť, že jeho voliči ho vidia znovu na poste predsedu parlamentu,“ uviedol šéf Ipsosu.

Pellegriniho paradox

Podobne jednoznačne rozhodnutí sú aj voliči Hlasu. Pre takmer 75 percent z nich je Pellegrini jasnou voľbou a podľa niečo vyše 14 percent by mal najlepšie predpoklady stať sa premiérom Fico. Líder Hlasu však dominuje na opačnom spektre. „Peter Pellegrini je zase favoritom na premiéra u časti voličov mimo tohto bloku vrátane preferenčne druhej najsilnejšej strany PS,“ zhodnotil Hankovský.

Treťou voľbou by bol po Richardovi Sulíkovi a Michalovi Šimečkovi u voličov SaS, druhou voľbou v prípade voličov PS a hnutia Sme rodina a po Igorovi Matovičovi a Eduardovi Hegerovi by bol dokonca so ziskom okolo deviatich percent prijateľný aj pre voličov OĽaNO. Problém by s Pellegrinim nemali ani voliči KDH. Spolu s Milanom Majerským by ich v premiérskom kresle videlo okolo 17 percent voličov.

Voliči Demokratov chcú za premiéra Hegera, ktorý presvedčil vyše 30 percent svojich voličov, no o druhé miesto sa prekvapivo delia Fico a Pellegrini. Paradoxom v prípade Pellegriniho je, že aj keď je po prezidentke najdôveryhodnejším politikom, podpora jeho strany klesá a aktuálne je na treťom mieste.

„Peter Pellegrini je výrazný politik s vysokou dôverou, ale strana Hlas nie je len Peter Pellegrini. Mnohí voliči zvažujú voľbu Smeru a Hlasu a hoci Petrovi Pellegrinimu dôverujú, uprednostnia z rôznych dôvodov voľbu Smeru. Často je to aj naopak, voliči Hlasu dôverujú aj Robertovi Ficovi, ale je im bližší Hlas,“ vysvetľuje šéf Ipsosu. „Tak stabilnú podporu v tejto otázke ako Peter Pellegrini nemá ani Robert Fico, ktorý naopak výraznejšie dominuje najmä u voličov Smeru, SNS a Republiky.

Šimečka zatiaľ nepresvedčil ani polovicu

Na treťom miesto skončil Šimečka, no oproti Ficovi a Pellegrinimu výrazne zaostal a v premiérskom kresle ho vidí len necelých deväť percent voličov. Čo sa týka jeho voličov, zatiaľ nepresvedčil ani polovicu. „Len 44 percent voličov PS považuje za najkompetentnej­šieho kandidáta na premiéra Michala Šimečku. Takmer 10 percent z nich si vybralo Petra Pellegriniho,“ vysvetľuje Hankovský.

Pozitívne však je, že poznateľnosť Šimečku ako lídra sa zvýšila. „Od najmenej známych lídrov sa dostáva do spoločnosti tých známejších a najznámejších,“ zhodnotil Hankovský.

Voliči sa nevedia rozhodnúť

Fico a Pellegrini síce dominujú, no ešte vyšší je podiel tých, ktorí si nevedia z lídrov strán vybrať ani jedného – viac ako 28 percent voličov. Ide primárne o voličov stredopravých a liberálnych strán. „U voličov strán mimo Smeru, Hlasu, SNS a Republiky vidíme veľký podiel tých, ktorí nevedia na túto otázku odpovedať. Naznačuje to, že hoci sa PS dostalo do pozície vyzývateľa Smeru, v očiach voličov nie je Michal Šimečka tak silným konkurentom Roberta Fica či Petra Pellegriniho na post premiéra.

Hankovský si však nemyslí, že v prípade scenára, v ktorom by sa stal premiérom Šimečka, by bol jeho elektorát nespokojný. „Zdá sa, že pri takto položenej otázke volič uvažuje aj nad doterajšou skúsenosťou daného politika a vidíme, že práve Robert Fico a Peter Pellegrini majú v tomto veľkú výhodu,“ dodal šéf Ipsosu.