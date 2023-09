Výpočet mandátov: Aký silný vplyv majú nevoliči na výsledok parlamentných volieb?

Ľudia, ktorí sa rozhodnú neprísť k voľbám, tvoria obrovský dav. Ich postoj síce napovedá, že sa ich to netýka a nechajú rozhodnúť druhých, ale istým spôsobom pomáhajú najsilnejšej a víťaznej politickej strane alebo hnutiu. Vysvetlenie prináša matematický výpočet mandátov v Národnej Rade Slovenskej republiky (NR SR) po parlamentných voľbách.

Pri rozdeľovaní poslaneckých kresiel je podstatné, koľko ľudí odovzdá platný hlas. Počet poslancov v Národnej rade je výsledok rozdelenia počtu platných hlasov, ktoré strana získala vo voľbách s republikovým volebným číslom (RVČ), ktoré sa určuje na základe účasti vo voľbách.

Republikové volebné číslo sa počíta nasledovne: Súčet hlasov všetkých subjektov nad 5 percent sa vydelí číslom 151, teda počet všetkých mandátov v NR SR, plus jeden. Výsledkom je takzvané republikové volebné číslo. Pri posledných voľbách do NR SR 2020 to bolo 13 650. Týmto číslom sa vydelí počet hlasov, ktoré dostal každý úspešný politický subjekt. Celé číslo z výsledku delenia predstavuje počet mandátov, ktorý získa strana alebo hnutie.

Príklad: Súčet platných hlasov odovzdaných pre postupujúce politické strany a hnutie v roku 2020 bol 2 061 100. 2 061 100 / 151 = 13 649,67. Za­okrúhľuje sa na celé číslo. Napríklad hnutie OĽANO získalo 721 166 hlasov vo voľbách do NR SR 2020. Pri prepočte 721 166 / 13 650 je výsledok 53, teda celkový počet obsadených mandátov.

Vyššou účasťou sa zvyšuje aj republikové volebné číslo, na základe ktorého sa prideľuje počet kresiel v parlamente.

Nižšia účasť teda posilňuje strany, ktoré sú najsilnejšie. Ak je nízka účasť vo voľbách, tak najsilnejšie politické zoskupenia s nanajvýš oddanými voličmi si prekrúžkujú najviac poslancov do parlamentu. Ak je veľká neúčasť, politické strany majú v parlamente viac poslancov, aká je ich skutočná podpora medzi ľuďmi.

Pri referende je potrebná účasť voličov nad 50 percent. Pokiaľ sa tak nestane, je neplatné a ovplyvnila to neúčasť. Parlamentné voľby budú platné, aj keby tam prišiel len jeden človek. Jeho jediný hlas by rozhodol o poslancoch celej Národnej rady.

V parlamentných voľbách v roku 2012 nevolilo 40,89 percent, 1 796 008 opráv­nených voličov. Strana Smer-SD vtedy dosiahla 44,41 percenta hlasov a obsadila 83 mandátov v NR SR. Získala nadpolovičnú väčšinu a dokázala bez problémov vládnuť sama. Aj nevoliči do istej miery napomohli k vzniku jednofarebnej vlá­dy.

Prísť voliť je možnosť priamo ovplyvniť ich výsledky alebo neprísť a svojou neúčasťou ovplyvniť mandáty v parlamente.