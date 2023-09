Šimečka a Pellegrini sa zhodli. Na Slovensku je potrebné dobudovať tri špičkové nemocnice

Sulík so Šimečkom sa zhodli na tom, že nechcú rušiť špeciálnu prokuratúru ani Špecializovaný trestný súd. Obaja chcú zmeniť paragraf 363. PS tiež plánuje odpolitizovať Slovenskú informačnú službu. Generálna prokuratúra by podľa Sulíka mala byť zmenená na štátne zastupiteľstvo a mala by byť podriadená priamo ministrovi spravodlivosti.

Smer by podľa Fica zaviedol také opatrenia, aby sa trestné právo nezneužívalo na likvidáciu opozície. Doplnil, že špeciálnym prokurátorom by mal byť odborník. Za prioritu v oblasti právneho štátu považuje Pellegrini stabilizáciu stavu policajtov a reformu trestnoprávneho prostredia. Zároveň sa nebráni ani tomu, aby sa špeciálny prokurátor stal tretím námestníkom a odnožou na generálnej prokuratúre.

Čítajte viac Prieskum Ipsosu: Kollárov pád a rast OĽaNO. Po voľbách hrozí koaličný pat, jazýčkom na váhach bude Hlas

V školstve apeluje Sulík na zexkluzívnenie vysokých škôl a zlepšenie duálneho vzdelávania. Pellegrini poukazuje na zlepšenie kvality učiteľov a ich výchovu na pedagogických fakultách. Smer chce vrátiť „zdravý rozum“ do škôl a prispôsobiť školy potrebám praxe. Do konca treba podľa Šimečku dotiahnuť kurikulárnu reformu.

Sulík apeluje na ekonomický rast krajiny, a to tak, že sa zväčší „koláč“. Znižovať sociálne štandardy nechce. Je názoru, že ak sa na Slovensku bude dariť zamestnávateľom, bude sa dariť aj zamestnancom. Štát by mal s elektrárňami vyjednať akcionársku zmluvu, aby mal dosah na ich obchodnú politiku, povedal šéf SaS.

Pellegrini by volil politiku silného štátu voči elektrárňam. Jedno percento HDP by podľa lídra Hlasu malo ísť na verejné investície. Konsolidácia verejných financií by sa mala udiať takým tempom, ktoré neohrozí životnú úroveň Slovákov, podotkol. Musí tiež byť taká pomalá, ako to zvládne slovenská ekonomika.

Fico sa dostal do sporu s Pellegrinim Video Zdroj: FB/Peter Pellegrini

Podľa Šimečku treba urobiť konsolidáciu sociálne citlivo a tak, aby to nezastavilo ekonomický rast. Deklaroval tiež zvýšenie dôchodkov. V diskusii poukázal na modernizáciu firiem.

Fico je taktiež za ekonomický rast Slovenska, chce silný zákonník práce, solidaritu bohatých s chudobnými, zdvíhanie platov a životnej úrovne. Navrhuje bankovú daň a revíziu eurofondového operačného programu. Konsolidácia sa podľa Fica nesmie dotknúť sociálneho štandardu ľudí.

Ak by PS vyhrala voľby, ako prvému by sa ozvala na zostavenie koalície strane SaS, potvrdil Šimečka. Pre Sulíka je Progresívne Slovensko prirodzeným partnerom. Fico označil Hlas za sesterskú stranu Smeru. Nepriblížil, komu by sa po výhre ozval ako prvému.