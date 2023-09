Predvolebný rozhovor s Petrom Pellegrinim: Sme skúsení, nedopustíme návrat chýb z minulosti

Aké sú najväčšie problémy Slovenska a ako by ich tí, čo budú po voľbách v jeho čele riešili? Denník Pravda sa spýtal rovnaké otázky predsedov troch preferenčne najsilnejších strán. Práve jeden z tejto trojice bude niesť zodpovednosť za zostavenie novej vlády a za budúcnosť krajiny.

Peter Pellegrini pre Pravdu: Chcem, aby bohatší viac pomáhali chudobnejším Video

Slovensko čakajú ďalšie parlamentné voľby. Tak ako v tých predchádzajúcich aj v týchto ide o všetko. Podľa najnovšieho exkluzívneho prieskumu pre denník Pravda od agentúry Ipsos sa prvá trojica nemení. Na prvom mieste je Smer, ktorý by volilo niečo vyše 20 percent. Za ním nasleduje Progresívne Slovensko (PS) so ziskom 17, 2 percenta a prvú trojicu uzatvára stále mierne klesajúci Hlas (13,1 percenta).

Podľa prieskumu má z hľadiska voličov najlepšie predpoklady stať sa premiérom šéf Smeru Robert Fico, v tesnom závese za ním je líder Hlasu Peter Pellegrini. Na treťom mieste skončil predseda PS Michal Šimečka. Všetko tak nasvedčuje tomu, že na premiérsku stoličku po voľbách zasadne jeden z nich. Pravda sa teda každého z nich spýtala, ako by krajinu riadili, keby po voľbách získali stoličku predsedu vlády. Pozíciu premiéra si Pellegrinni už skúsil a rád by sa na ňu vrátiť. Predseda strany Hlas chce, aby bol zo Slovenska po voľbách silný štát, ktorý by staval a dával.

V pondelok vám prinesieme veľký predvolebný rozhovor s predsedom PS Michalom Šimečkom a v utorok s predsedom Smeru Robertom Ficom.

V rozhovore sa dozviete: Ako by sa ako premiér postavil k uťahovaniu opaskov?

Či by dostaval Rázsochy?

Čo považuje za najzásadnejší problém Slovenska?

Ako by z pozície premiéra riešil dôchodoky?

Akú zahraničnú politiku by malo Slovensko presadzovať?

Čítajte viac Volebný seriál: Hlas sa stal Ficovým terčom. Ktorým smerom nakoniec pôjde? Pellegrini si musí postrážiť voličov

Budete sa uchádzať o premiérsky post?

Všetko závisí od toho, aký mandát od ľudí dostaneme vo voľbách. Bez silného Hlasu tu nebude silný štát a bez silného Hlasu nemôže vzniknúť stabilná vláda. Slovensko dnes potrebuje odborne pripravenú vládu, ktorá nedopustí návrat chýb z minulosti, ale ani ďalšie experimentovanie s ľuďmi od neskúsených politických strán. Silný Hlas tomu dokáže zabrániť. Ak dosiahneme mimoriadne dobrý výsledok, môže byť predseda Hlasu aj predsedom vlády. Ak nie, bude ním Robert Fico alebo mladý pán Šimečka a my budeme toto rozhodnutie ľudí s pokorou rešpektovať.

Čo by ste ako premiér riešili ako prvé?

Ak dostane Hlas silný mandát od ľudí, ako prvé by som riešil garanciu nízkych cien energií a rázny zásah voči všetkým, ktorí sa v dnešnej biede neštítia obohacovať na ľuďoch pri predaji potravín. A, samozrejme, rázne a odstrašujúce opatrenia na štátnych hraniciach, aby Slovensko nebolo rajom nelegálnych migrantov a prevádzačov.

S ktorými stranami by ste boli najradšej v koalícii?

Do vlády pôjdeme s takými stranami, ktoré nám umožnia splniť naše zásadné programové priority. Teda s tými, ktoré podporia zavedenie skutočného 13. dôchodku, spustenie Národného plánu definitívneho vyrovnania regionálnych rozdielov, silnú ruku štátu v oblasti energií a potravín a ktoré nijako neohrozia naše zotrvanie a suverénne pôsobenie v Európskej únii a NATO.

Čo považujete za najzásadnejší problém Slovenska?

Vysoké ceny potravín a energií, nedostatočnú pomoc štátu tým, ktorí ju potrebujú, nevyhovujúci stav slovenského zdravotníctva, neprijateľné regionálne rozdiely a nekontrolovanú nelegálnu migráciu. So všetkými týmito problémami vie bojovať len silný štát, ktorý rázne zasiahne tam, kde zlyhala „zázračná“ ruka trhu, a ktorý vie chrániť svoje vlastné hranice a dať ľuďom pocit bezpečia. Ale musíme skončiť aj so šírením nenávisti a s rozdeľovaním národa. Slovensko dnes viac ako kedykoľvek predtým potrebuje pokoj, jednotu a súdržnosť.