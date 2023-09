Fico vyčíta Čaputovej to, čo robil pri Kiskovi. Dekan Burda: V Smere vedia, že žaloba je nezmysel

Obyčajné predvolebné politikárčenie, o ktorom v Smere musia vedieť, že je po právnej stránke nezmysel. O avizovanom kroku strany Roberta Fica, ktorý chce podať obžalobu na hlavu štátu za porušovanie Ústavy SR, si to myslí dekan Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave Eduard Burda. Smer podľa neho s návrhom určite neuspeje, a ak by aj návrh prešiel, proces by pravdepodobne trval roky. Sankciou by bola strata postu hlavy štátu, čo je vzhľadom na rozhodnutie Čaputovej nekandidovať nerelevantné.

Fico tvrdí, že hlava štátu chcela ovplyvňovať prípad stíhania bývalého policajného prezidenta Petra Kovaříka. Kritizuje ju za to, že sa v auguste 2021 stretla s generálnym prokurátorom Marošom Žilinkom. Čaputová akékoľvek ovplyvňovanie trestnej kauzy cez Žilinku odmietla a vyjadrenie Fica považuje za jedno z ďalších klamstiev a predvolebnú kampaň. Návrh na obžalobu prezidentky chce Fico riešiť až po voľbách na prvej ustanovujúcej schôdzi Národnej rady. Obžalobu by však muselo schváliť 90 poslancov parlamentu a až potom pôjde návrh na Ústavný súd.

Smer pustil na stretnutí s novinármi úryvok z vyjadrenia Žilinku, ktorý vysvetľoval okolnosti stretnutia s Čaputovou. Tvrdí, že s ním mala rozoberať skutkovú podstatu trestného činu zneužívania právomocí verejného činiteľa v kontexte stíhaného skutku. Čaputová mu mala povedať, že sa o téme zhovárala aj so špeciálnym prokurátorom Danielom Lipšicom.

Prezidentka v reakcii uviedla, že sa s Lipšicom a následne so Žilinkom stretla pre ich napäté vzájomné vzťahy, ktoré v tom čase začali prerastať do otvoreného konfliktu medzi nimi a ich inštitúciami. „Keďže prezidentka zodpovedá za riadny chod ústavných orgánov, považovala za primerané pýtať sa na dôvody, povahu a intenzitu ich sporu,“ uviedol riaditeľ odboru komunikácie prezidentskej kancelárie Jozef Matej.

Myslíte si, že z toho, čo bolo medializované o stretnutí prezidentky a generálneho prokurátora v auguste 2021 je zrejmé, že by došlo k porušeniu Ústavy SR?

Záujem o „živú“ trestnú vec pani prezidentkou vo vzťahu ku generálnemu prokurátorovi a asi aj vo vzťahu k špeciálnemu prokurátorovi sa skutkovo podobá na záujem Roberta Fica ako predsedu vlády o „živé“ konania proti Andrejovi Kiskovi. Tak ako som sa predtým jednoznačne verejne vyjadril, že obvinenie Roberta Fica v tejto veci považujem za nezmyselné, rovnako považujem za nezmysel prípadnú obžalobu Zuzany Čaputovej za úmyselné porušenie Ústavy SR len preto, ak by sa zaujímala o nejakú konkrétnu „živú“ trestnú vec.

Ako som sa predtým vyjadril k Robertovi Ficovi a jeho premiérskym kompetenciám, rovnako sa vyjadrujem aj k prezidentským kompetenciám. Obaja ústavní činitelia podľa mňa majú určité všeobecné kompetencie na to, aby sa mohli zaujímať o to, čo sa deje v štáte. To neznamená, že musia dostať vždy ku všetkému informácie, pretože tieto kompetencie sú naozaj široké a špecifiká ako sú informácie o trestnom konaní nemusia podľa niektorých serióznych výkladov zahŕňať. A podľa vyjadrení generálneho prokurátora preto na začiatku zarazil rozhovor s pani Čaputovou o „živom“ trestnom prípade. Preto nemá význam dnes špekulovať, kam by sa tento rozhovor ďalej uberal.

Foto: TASR, Jakub Kotian Dekan Právnickej fakulty Univerzity Komenského Eduard Burda Dekan Právnickej fakulty Univerzity Komenského Eduard Burda

Na konštatáciu o úmyselnom porušení ústavy by sa totiž pani prezidentka musela aktívne snažiť o zasahovanie do trestného konania, čo je vo všeobecnosti trestný čin, ale vzhľadom na imunitu prezidenta v jej prípade by šlo len o úmyselné porušenie ústavy, pretože by zasahovala z pozície svojho postavenia do kompetencii iných orgánov. K tomu ale zjavne nedošlo, rovnako ako podľa dnes známych informácii k tomu neprišlo ani v prípade predsedu vlády Roberta Fica.

Smer avizoval obžalobu týždeň pred parlamentnými voľbami. Ako vnímate tento kontext, nejde podľa vás o vydieranie prezidentky, aby strana dostala po voľbách poverenie zostavovať vládu?

Nevnímam to ako vydieranie prezidentky, ale len ako obyčajné predvolebné politikárčenie. V Smere totiž majú dosť skúsených kvalitných právnikov a tí musia vedieť, že je to po právnej stránke nezmysel a aj to, že to takto budú vnímať aj niektorí ľudia okolo prezidentky.

Má podľa vás strana Smer šancu uspieť s obžalobou hlavy štátu?

Určite nie. Skôr tomu rozumiem tak, že Smer chce poukázať na to, že prezidentka v otázkach týkajúcich sa trestných konaní nie je nezaujatá, ako sa rada prezentuje, ale že má tiež záujem na ich politizácii. Koniec koncov tých nezákonností v prípade politicky exponovaných prípadov bolo toľko, že by naozaj mali byť seriózne prešetrené všetky podozrenia, či v rámci NAKA, Úradu špeciálnej prokuratúry a niektorých ďalších orgánov neexistuje zločinecká skupina, ktorá sa zameriava na manipuláciu trestných konaní, prípadne aj na politické účely.

Ak by tomu tak ale aj bolo, chobotnicu treba rozplietať zospodu a zároveň je krajne nepravdepodobné, že by sa niekto pokúsil prezidentku do takejto hry vťahovať inak ako všeobecným reptaním na to, že treba policajtom a prokurátorom na Úrade špeciálnej prokuratúry rozviazať ruky.

Aký proces bude nasledovať po tom, ak by návrh na obžalobu prešiel v parlamente?

O takejto obžalobe na prezidenta musí rozhodnúť Národná rada SR 90 hlasmi a potom sa obžaloba podáva na Ústavný súd, ktorý o nej finálne rozhoduje. Teoreticky ak by uznal prezidenta za vinného, jedinou sankciou je strata funkcie prezidenta a spôsobilosti túto funkciu opätovne získať. Takýto proces by trval určite niekoľko mesiacov, pravdepodobnejšie však rokov. Uvedené znamená, vzhľadom na rozhodnutie Zuzany Čaputovej neuchádzať sa ďalej o funkciu prezidenta a vzhľadom na riadne skončenie jej funkčného obdobia, že celé toto divadlo je len politikárčením bez reálneho právneho významu.