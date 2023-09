Fico ráta po voľbách s Pellegrinim. Ku ktorým stranám to ťahá Kollára? Smer medzi nimi nie je

Fico: Ak vznikne po voľbách zlepenec, očakávam predčasné voľby Video Zdroj: TV Pravda

K potýčkam politikov Smeru a predsedu OĽaNO Igora Matoviča aké sme videli v polovici septembra už podľa Fica nedôjde. Očakáva, že posledné dni do moratória budú už len o politických súbojoch. Smer sa chce najbližšie dni pripravovať práve na ne, energiu chce vložiť aj do sociálnych sietí.

Kollár má v pláne využiť najbližšie dni na kampaňovanie medzi ľuďmi. Zvedavý je však na to, s akou „atómovkou“ príde Igor Matovič (OĽaNO a priatelia), ktorý avizoval na nedeľu tlačovú konferenciu s názvom Mimoriadne vážne odhalenie: Ako mafia upláca politikov.

Kollár: Na potraty a adopcie nebude čas

Preferenciám v prieskumoch verejnej mienky v Smere nevenujú pozornosť. „Možno aj tým, že sme prijali zásadu nekomentovať prieskumy verejnej mienky, nenechať sa zaťahovať do diskusií, kto s kým zostaví vládu, a pritom ešte ani nevieme, kto bude v parlamente, nás to trošku oslobodzuje od tejto nervozity,“ uviedol Fico po relácii V politike pred novinármi.

To si však mierne odporuje s jeho vyjadrením o povolebnej spolupráci so stranou Hlas Petra Pellegriniho. „Na Slovensku nemôže vzniknúť stabilná a silná vláda, pokiaľ nebudú spolupracovať Smer a Hlas,“ poznamenal v nedeľu Fico. Bez ohľadom na to, kto dosiahne prvenstvo, by privítal, aby sa po voľbách s Pellegrinim stretli a začali diskutovať. Okolo ich vzťahu sa vytvárajú zbytočné fámy. „Preferujem spoluprácu Smeru a Hlas,“ vyhlásil jasne.

Ak sa dohodnú, Smer si podľa Fica nenechá ujsť ani jeden deň z volebného obdobia. „Ak Smer a Hlas pôjdu do nasledujúcej vláde, garantujem štvorročné vládne obdobie,“ vyjadril sa.

„Nás to skôr ťahá k Hlasu a ku KDH. Bude musieť vzniknúť vláda, ktorá bude musieť odložiť kultúrno-etické otázky. Máme problém s vysokými cenami potravín, hypotékami, migráciou, energetikou, uviedol Kollár po relácii.

Čítajte viac Fico vyčíta Čaputovej to, čo robil pri Kiskovi. Dekan Burda: V Smere vedia, že žaloba je nezmysel

Smer si ide po percentuálne víťazstvo

Želaným výsledkom Smeru vo voľbách by bolo percentuálne víťazstvo. „Je jedno, koľko to bude, len aby sme vyhrali voľby,“ povedal šéf Smeru. Myslí si, že ak po voľbách vznikne zlepenec, je otázkou roku alebo roku a pol, kedy budú ďalšie predčasné voľby. Ak by sa Smeru nepodarilo zložiť vládu, je pripravený na razantnú opozičnú politiku.

Výsledky posledných prieskumov si Kollár nepripúšťa. Agentúry Ipsov v prieskume pre Pravdu namerala naposledy Sme rodine 4,2 percenta. Myslí si, že ľudia sú pred voľbami už frustrovaní. Hnutie bolo podľa neho úspešne realizovalo program počas volebného obdobia najmä preto, že neosočovalo ostatných koaličných partnerov a nepovalilo dve vlády v jednom volebnom období.

Čítajte viac Žaloba na Gašparoviča neprešla, uspeje Fico s tou na Čaputovú? Politológ jasne o šanciach Smeru

Kollár si myslí, že pokiaľ ide o avizovaný plán Smeru podať návrh na obžalobu prezidentky Zuzany Čaputovej za porušovanie Ústavy, ktorého sa mala podľa Smeru dopustiť údajným ovplyvňovaním trestnej veci cez generálneho prokurátora, je to predvolebný ťah Roberta Fica na poslednú chvíľu.

„Myslím si, že to sympatické smerom na verejnosť a do zahraničia asi veľmi nie je, keď si špiníme vlastný tanier. Nie je správne ísť týmto krokom. Ja by som takéto niečo nepodporil tak ako som nepodporil nezmysly voči Robertovi Ficovi, keď sme ho nevydali, tak by som to nepodporil ani takúto vec voči prezidentke.