Koho budú voliť, kto by mal byť premiér a aké má mať vláda priority. Vo virtuálnych voľbách hlasovalo vyše 42-tisíc čitateľov Pravdy

Už túto sobotu 30. septembra občania Slovenska v predčasných voľbách rozhodnú o tom, komu dajú na najbližšie štyri roky mandát viesť krajinu. Prieskumy preferencií predpovedajú možný povolebný pat. Denník Pravda sa preto čitateľov vo veľkej predvolebnej ankete spýtal, komu dajú v sobotu svoj hlas, koho chcú za premiéra a čo by mala budúca vláda primárne riešiť. Do parlamentu by sa dostalo celkovo šesť strán, vzniknúť by mohli tri koalície. Do ankety sa počas šiestich dní zapojilo viac ako 42-tisíc čitateľov Pravdy.

Víťazom volieb by sa podľa nich stal Smer, v prvej trojici by ostalo Progresívne Slovensko (PS) aj Hlas. Do parlamentu by sa prekvapujúco dostali aj Demokrati, naopak, mimo neho by ostalo Kresťanskodemo­kratické hnutie (KDH), koalícia OĽaNO a priatelia, ale aj hnutie Sme rodina.

Vzniknúť by mohli tri koalície, ktoré by mali absolútnu väčšinu, teda viac ako 76 mandátov, a len dve by boli vzhľadom na vyjadrenia lídrov reálne. Čo sa týka postu premiéra, na prvom mieste skončil šéf Smeru Robert Fico, za ním predseda PS Michal Šimečka a prvú trojicu uzatvára líder Hlasu Peter Pellegrini. Budúca vláda by sa mala venovať najmä zdravotníctvu a školstvu.

Kto hlasoval?

Pravda realizovala anketu v dňoch 15. až 20. septembra. „Veľmi nás potešil obrovský záujem našich čitateľov o dianie v krajine. Sme radi, že sa do našej predvolebnej ankety od jej spustenia za šesť dní zapojilo viac ako 42-tisíc čitateľov, čo je naozaj rekordné číslo. Ďakujeme,“ povedal šéfredaktor Pravdy Ľuboš Kamenistý.

Do veľkej predvolebnej ankety Pravdy sa zapojilo celkovo 42 117 ľudí, z toho tri štvrtiny, teda viac ako 75 percent, boli muži. Najčastejšie volili štyridsiatnici (niečo vyše 28 percent), na druhom mieste skončili čitatelia nad 50 rokov a na treťom mieste sú ľudia nad 60 rokov.

Do ankety sa zapojilo aj 15 percent čitateľov vo veku 30 až 39 rokov, čo bola štvrtá najpočetnejšia skupina. Len necelých 5,5 percenta tvorili respondenti vo veku do 30 rokov. Najviac respondentov, takmer 22 percent, žije v Bratislavskom kraji. V Prešovskom, Košickom a Žilinskom kraji žije zhodne okolo 12 percent čitateľov. Tri percentá sa aktuálne zdržiavajú v zahraničí.

Najviac, teda niečo vyše 22 percent ľudí, pochádza z miest nad 100-tisíc obyvateľov. Druhá najpočetnejšia skupina žije v skupine miest a obcí od tisíc do 4 999 obyvateľov. Viac ako polovica čitateľov, ktorí sa zapojili do ankety Pravdy, má úplné vysokoškolské vzdelanie a takmer 35 percent má ukončené stredoškolské vzdelanie s maturitou.

Šancu by dostali aj Demokrati

Viac ako 90 percent z čitateľov volilo aj vo voľbách v roku 2020 a už o týždeň budú voliť znova. Na prvom mieste by podľa nich skončil Smer so ziskom 25,6 percenta hlasov, PS by volilo 19 percent čitateľov a na treťom mieste skončil Hlas, ktorý oslovil 13,4 percenta ľudí.

Do parlamentu by sa dostali ešte tri strany. Štvrtou najsilnejšou by bola SaS (7,7 percenta), za ňou nasleduje SNS (7,3 percenta) a poslednou stranou, ktorá by prekročila hranicu zvoliteľnosti, by boli prekvapujúco Demokrati so ziskom rovných päť percent.

Mimo parlamentu by skončila koalícia OĽaNO a priatelia, ktorú by volilo 5,8 percenta čitateľov Pravdy, pričom viac ako 20 percent v ankete deklarovalo, že v minulých voľbách volilo práve hnutie Igora Matoviča. Tesne pod hranicou zvoliteľnosti by skončilo hnutie Republika (4,7 percenta), ale aj KDH so ziskom 4,5 percenta. Ostatné strany by mali okolo percenta a menej.

Len percento by volilo aj Sme rodinu, čo môže byť spôsobené aj tým, že hnutie Borisa Kollára volia prevažne ženy a do prieskumu Pravdy sa zapojilo menej ako 25 percent žien. Vo voľbách však bude rozhodovať aj nerozhodnutý volič. Nerozhodnutá je ešte stále tretina voličov. Najviac nerozhodnutých voličov má aktuálne strana Demokrati a práve Sme rodina.

Skončia KDH, OĽaNO, Sme rodina či Republika mimo parlamentu? Okrem Republiky sa na hranici zvoliteľnosti pohybujú všetky tri spomínané subjekty. „Určite niekto z nich skončí mimo parlamentu. Ale či to bude len jedna, alebo štyri, na to treba pri takej miere voličskej prelietavosti, akú vidíme na Slovensku, veštecké schopnosti,“ myslí si politológ z Ekonomickej univerzity v Bratislave Radoslav Štefančík.

V hre je aj tzv. skrytý volič, ktorý svoju voľbu v ankete nechce z rôznych dôvodov prezradiť, ale je to aj volič, ku ktorému sa prieskumné agentúry nedostanú. Podobne fungoval skrytý volič aj v prípade OĽaNO v parlamentných voľbách v roku 2020. V ankete Pravdy túto otázku preskočilo len 356 čitateľov.

Reálne by boli len dve koalície

Šesť strán by si mandáty rozdelilo takto – Smer (49), PS (36), Hlas (26), SaS (15), SNS (14) a Demokrati by mali 10 mandátov. Podľa výsledkov čitateľskej ankety Pravdy by mohli vzniknúť tri koalície, ktoré by mali viac ako 76 mandátov. Prvou by bola trojkoalícia Smer, SNS a Hlas – získala by 89 mandátov. K ústavnej väčšine by jej chýbal len jeden mandát.

Druhou potenciálnou koalíciou by bolo spojenie strán PS, Hlas a SaS, ktoré by v parlamente disponovali 77 mandátmi. Tieto dve koalície by boli reálne. Koalíciu, ktorej by do ústavnej väčšiny chýbali len tri mandáty, by mohla vytvoriť štvorica strán PS, Hlas, SaS a Demokrati (spolu 87 mandátov).

Demokrati na čele s Eduardom Hegerom však dlhodobo deklarujú, že do koalície s Hlasom by nevstúpili. Okrem toho Demokrati vyzvali strany SaS, PS a KDH, aby Hlas vylúčili zo spolupráce. PS plánuje rokovať so všetkými proeurópskymi a demokratickými stranami. Pre SaS nie je Hlas želaný partner, no zo spolupráce ho nevylúčila.

Ak by sa voľby podarilo vyhrať Hlasu, čo je v tejto chvíli málo pravdepodobné, Demokrati s ním do vlády podľa Štefančíka nepôjdu. „Ak by ale vyhralo voľby PS a Hlas by bol len súčasťou koalície, nevidím dôvod, aby odpochodovali do opozície. Strany predsa nevznikajú preto, aby sedeli v opozícii,“ hodnotí politológ.

Aj z predvolebnej ankety Pravdy vyplýva, že rozhodovať bude postoj a rozhodnutie Hlasu, ktorý sa zatiaľ vymedzil len voči ĽS NS a OĽaNO a v koalícii nebude ani s hnutím Republika pre spochybňovanie členstva Slovenska v NATO a Európskej únii. „Podľa doterajších meraní nálad verejnosti je možné považovať Petra Pellegriniho za toho, kto bude tým pomyselným jazýčkom na váhach,“ skonštatoval politológ.

Podľa Štefančíka by Fico dokázal Pellegriniho presvedčiť, aby sa priklonil na jeho stranu. „Myslím, že áno. Pellegrini je v poslednom čase oddýchnutý, usmiaty, akoby vedel, že už bude predseda vlády,“ zhodnotil.

„Podľa vašich prepočtov by Smer a Hlas mali 75 mandátov, takže by ešte jednu dušu potrebovali. A tú by zrejme našli v SNS. Andrej Danko nebude po voľbách spať, pretože bude čakať od Roberta Fica, v prípade, ak Smer zvíťazí, telefonát a pozvanie do vlády,“ myslí si Štefančík s tým, že voľby môžu dopadnúť inak ako prieskumy či ankety, a tak je všetko v rovine teórie.

Podľa prieskumov to zatiaľ vyzerá na povolebný pat, no ten nepredpokladá ani jeden z odborníkov. „Pat neočakávam. Som presvedčený, že politické strany sa nakoniec budú vedieť dohodnúť na absolútnej väčšine v parlamente, čo je základ pre vytvorenie stabilnej vlády,“ uviedol Štefančík.

Potenciálny premiér a priority

Novým premiérom by sa mal podľa čitateľov Pravdy stať šéf Smeru Robert Fico, ktorého si na tomto poste vie predstaviť takmer 32 percent respondentov. Na druhom mieste skončil líder PS Šimečka so ziskom takmer 22,5 percenta a na treťom mieste by so ziskom necelých 20 percent skončil predseda Hlasu Peter Pellegrini.

Igor Matovič, Richard Sulík, Milan Majerský, Milan Uhrík, Andrea Letanovská a Andrej Danko získali menej ako štyri percentá. Takmer 13 percent si v premiérskom kresle predstavuje niekoho iného.

Respondenti si mohli vybrať aj tri priority, ktoré by mala nová vláda riešiť. Až 79 percent čitateľov Pravdy považuje za dôležité riešiť primárne zdravotníctvo. Druhou oblasťou je školstvo (45 percent), treťou oblasťou, ktorú by mala budúca vláda riešiť, sú podľa viac ako 26 percent ceny potravín a podľa necelých 25 percent respondentov by sa mali primárne riešiť cesty a diaľnice. Dôležité je pre čitateľov aj zvýšenie sebestačnosti Slovenska, čo sa týka potravín, súdnictvo či dôchodky.

