Predvolebný rozhovor s Michalom Šimečkom: Urobíme všetko pre to, aby krajinu neovládli Fico s Dankom a Uhríkom

Aké sú najväčšie problémy Slovenska a ako by ich tí, čo budú po voľbách v jeho čele riešili? Denník Pravda sa spýtal rovnaké otázky predsedov troch preferenčne najsilnejších strán. Práve jeden z tejto trojice bude niesť zodpovednosť za zostavenie novej vlády a za budúcnosť krajiny.

Slovensko čakajú ďalšie parlamentné voľby. Tak ako v tých predchádzajúcich aj v týchto ide o všetko. Podľa najnovšieho exkluzívneho prieskumu pre denník Pravda od agentúry Ipsos sa prvá trojica nemení. Na prvom mieste je Smer, ktorý by volilo niečo vyše 20 percent. Za ním nasleduje Progresívne Slovensko (PS) so ziskom 17, 2 percenta a prvú trojicu uzatvára stále mierne klesajúci Hlas (13,1 percenta).

Podľa prieskumu má z hľadiska voličov najlepšie predpoklady stať sa premiérom šéf Smeru Robert Fico, v tesnom závese za ním je líder Hlasu Peter Pellegrini. Na treťom mieste skončil predseda PS Michal Šimečka. Všetko tak nasvedčuje tomu, že na premiérsku stoličku po voľbách zasadne jeden z nich. Pravda sa teda každého z nich spýtala, ako by krajinu riadili, keby po voľbách získali stoličku predsedu vlády.

Šimečka je štvrtým predsedom PS a do volieb so slovami, že politika sa dá robiť odborne, slušne, normálne.

Budete sa uchádzať o premiérsky post? S ktorými stranami by ste boli najradšej v koalícii a čo by ste ako premiér riešili ako prvé?

Pre nás a pre budúcnosť Slovenska ju absolútne kľúčové, aby po voľbách vznikla demokratická a proeurópska vláda, ktorá sa riadi zásadami právneho štátu. Chceme urobiť všetko pre to, aby krajinu neovládli Fico s Dankom a Uhríkom. Aj preto si s prípadnými partnermi potrebujeme dohodnúť pravidlá spolupráce, slušného a normálneho fungovania bez chaosu a konfliktov. To všetko ale môžeme spraviť po voľbách, kedy uvidíme, aké je rozloženie demokratických síl v parlamente. V tejto chvíli sústredíme všetky naše sily na to, aby sme boli vo voľbách úspešní. Pokiaľ ide o moje ambície, prijmem takú zodpovednosť, akú mi zveria ľudia vo voľbách.

Čo považujete za najzásadnejší problém Slovenska?

Problémy, ktoré na Slovensku vnímame, reflektujú priority, ktoré sme si určili aj v našom programe. Prvým je stagnácia ekonomiky, ktorú potrebujeme znovu naštartovať, aby sme mali dostatok zdrojov na všetky potrebné výdavky a investície. Druhou našou prioritou je dať do poriadku slovenské zdravotníctvo, ktoré bolo roky zanedbávané a tie výsledky dnes zažívame na vlastnej koži všetci. Ako tretiu prioritu sme si určili zmeniť celkovú spoločenskú atmosféru na Slovensku, aby ľudia z krajiny neodchádzali, ale sa sem, naopak, začali vracať. Pre všetky oblasti máme pripravené konkrétne riešenia a najmä plán, ako ich reálne dotiahnuť do konca.